Una persona resulta herida en un accidente de tráfico en Sada (A Coruña)

Un accidente de tráfico en Sada dejó a una persona herida. Los bomberos del parque provincial de Betanzos se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a la persona.

Concello de Carral La Festa do Pan dejará 20 horas de celebración en Carral (A Coruña)

El suceso se produjo en la DP-5813, a la altura del punto kilométrico 3.600, a su paso por el municipio coruñés de Sada.

La persona herida tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).

Accidente en As Pontes

En As Pontes, los bomberos tuvieron que acudir a la carretera AC-564 a su paso por As Pontes para realizar una limpieza de la vía tras un accidente. El suceso se produjo con una salida de vía, pero no se registraron heridos.