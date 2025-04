Primer candidato a tercer alcalde de Cambre (A Coruña): Diego Alcantarilla, del PSOE

Cambre (A Coruña) busca su tercer alcalde de esta legislatura. Tras oficializarse la salida de María Pan, el PSOE ha anunciado que presentará candidatura para ser elegido como primer edil. Su portavoz, Diego Alcantarilla, será la persona elegida. Este anuncio fue realizado en una rueda de prensa en la sede provincial del edil acompañado de dos personas del grupo municipal y del secretario de organización provincial, Diego Fernández.

En un discurso inicial enfocado en mostrar que el Concello ha ido a peor, Alcantarilla manifestó que "solicitamos el área de contratación hace un año para reconducir una situación que estaba afectando gravemente a muchas empresas y vecinos de Cambre y a la prestación de servicios públicos. Unión por Cambre y Óscar García Patiño lo rechazaron y decidimos abandonar el gobierno".

"Trece meses después no solo no ha mejorado sino que ha empeorado. Lo más grave es que no se nos dio la oportunidad. Nuestro compromiso con los vecinos es firme. El PSOE es la fuerza mayoritaria de la izquierda y presentaremos candidato al próximo pleno. Lo hacemos por responsabilidad y respeto a los ciudadanos, con el único propósito de poner fin a una situación de daño enorme a todos los vecinos de Cambre. Creemos que es posible un gobierno de izquierdas y por el PSOE no habrá ningún obstáculo", informó.

¿Qué apoyos tiene esta candidatura? "Los máximos posibles. Diálogo y consenso con todos", explicó antes de manifestar que "la situación de Cambre está totalmente bloqueada, un gobierno en minoría tiene que dialogar y llegar a consensos, no queda otra, sobre todo en la situación del Concello de Cambre. Si queremos que se salga, lo más responsable es sentarse con todos los grupos y llegar a acuerdos".

Diego Fernández quiere un gobierno de izquierdas

"Vamos a ver si dan los números. Una cosa es la investidura y otra gobernar, que están los partidos dispuestos a presentar", afirmó el número dos del PSOE provincial, recordando que en la investidura previa el grupo socialista obtuvo 9 votos por 7 de Unión por Cambre, gobernando este último por ser la lista más votada al no alcanzarse una mayoría absoluta.

"Estamos aquí para trabajar bien por Cambre, que Diego sea alcalde y poder llevar a cabo políticas de izquierdas y desbloquear la situación. Un solo dato es que con el plan provincial de Obras y Servicios Públicos, Cambre tiene 25 obras licitadas y solo 3 adjudicadas", explicó ante los medios.

Sobre la propuesta de Alternativa dos Veciños de una comisión gestora para lo que resta de legislatura, dijo que "vamos a presentar nuestra candidatura y si no sale adelante está reglado legalmente lo que tenga que suceder".

¿Posibilidades de encuentros con Unión por Cambre tras la erosión de las relaciones? "Presentamos a nuestro candidato y vamos a hacer lo contrario de lo que han hecho, vamos a dialogar con todos", manifestó.