María Pan renuncia a la alcaldía de Cambre (A Coruña): "Ver que no salen los temas acaba por consumirte"

Cambre (A Coruña) ha activado ya el modo cuenta atrás para elegir a su tercer alcalde o alcaldesa de la legislatura. Tal y como había avanzado la primera edil en rueda de prensa, hoy se formalizó la renuncia de María Pan en el pleno extraordinario convocado tras el escrito presentado el 3 de abril y tuvo lugar a las 11:00 en la casa consistorial. Ahora dispone de un plazo de diez días hábiles, excluyendo festivos además de sábados y domingos, para encontrar un recambio.

Tras tomar conocimiento del escrito de renuncia presentado días atrás y recordar la legislación vigente, la secretaria dio paso a las intervenciones de los responsables de los diferentes grupos políticos, por un tiempo de 3 minutos.

Unión por Cambre pone en valor a su compañera

Dani Mallo, en su condición de portavoz del grupo de Unión por Cambre, manifestó que "abandona la alcaldía una de las personas más preparadas que conozco y que trabajó para mejorar la vida de los vecinos. Fue la primera alcaldesa, mujer valiente en un momento complicado por la dimisión de Óscar García Patiño y deja el cargo para buscar soluciones. María Pan ha trabajado para buscar soluciones y lo hizo como alcaldesa hasta que fue humanamente posible. Solo puedo aplaudir su honradez con Cambre, es duro renunciar a la alcaldía y salario porque ya no se puede seguir adelante. Lo más cómodo sería seguir pero ella optó por el camino de la honradez. Pido humildemente que estemos todos a la altura de lo que merece la gente de Cambre".

Duras críticas del PP

Con posterioridad, la portavoz del PP, Diana Piñeiro, fue más dura. "Respeto la decisión de la señora Pan de no continuar al frente de Cambre, una decisión responsable cuando alguien no tiene actitud necesaria para gobernar. Una decisión responsable pero nada elegante. En política el honor es asumir las consecuencias y usted se mancha desacreditando a dos habilitadas y a tres partidos que solo defienden la ley y a Cambre. El honor está en contarles a los vecinos la verdad y asumir las consecuencias de su gestión", dijo.

Amplió su turno de intervención con "faltó empatía y sobró soberbia. Su etapa está llena de desencuentros y vacía de buenas intenciones, en tiempos difíciles que requerían conciliación y mucho diálogo. Ejerció el mando con vanidad, de forma estéril y nada productiva. Faltó colaboración, usted misma dio la espalda a la mayoría soberana de este salón de plenos. Solo con el compromiso de las mayorías se pueden obtener avances, desde la soberbia nunca hay soluciones".

Su diagnóstico es que "la dimisión es fruto de su propia incompetencia. Entregar el bastón de mando a quien no sabe usarlo nunca fue una buena opción. Ha sido pésima su comprensión del rol institucional que no solo mancha su reputación sino la de la propia institución y desconoció el respeto institucional básico. Como cargo debería hacer una rectificación pública ante los vecinos y resto de representantes municipales por el descrédito y ataques con el único objetivo de tapar su gestión".

"No voy a usar este pleno para desmentir, tiempo habrá de exigir responsabilidades por el daño ocasionado. Usted no pasará a la historia como una buena alcaldesa no electa, accedió sin contar y se marcha llena de desencuentros y ruina. Un buen líder une, no divide, es humilde, no arrogante, es respetuoso, no prepotente. La excelencia se mide en la capacidad de transformar problemas en oportunidades y con usted sobraron problemas y faltaron oportunidades. No marcha porque no le dejaron gobernar, sino porque no supo gobernar. Le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su vida", concluyó.

El PSOE no quiso hacer sangre

El PSOE, con quien Pan compartió gobierno en la legislatura anterior, no quiso hacer sangre en el discurso de Diego Alcantarilla. "Queremos agradecerle su tiempo y trabajo no solo en este tiempo sino en los cuatro años anteriores. Sería un error por nuestra parte no decirlo públicamente. Creo que durante estos días hemos dicho muchas cosas y está todo dicho. Desde el PSOE solo podemos decir que lamentamos que no hubiera esa capacidad de diálogo y consenso. Te deseo lo mejor", dijo.

Ataques del BNG

El BNG fue mucho más duro en su turno. Su portavoz en el pleno de hoy, María Teresa Prieto, afirmó que "vi una posibilidad de que iba a arreglar la situación. Tuvimos un aliento de esperanza, pero lejos de eso y de mejorar las formas, el diálogo empeoró con usted con grado sumo. La comunicación empeoró mucho, tuvo en alguna ocasión alguna palabra de agradecimiento a los grupos que le apoyamos al principio con nuestra abstención en sus primeros pasos, pero no lo agradeció lo suficiente. Rebajó este acto plenario a una feria de muy mal gusto"

"Un alcalde presidiendo el pleno tiene la oportunidad de manejar con otros gestos, usted actuó como una catequista con los niños que se preparan para la primera comunión y no venimos a eso, venimos a ejercer nuestro derecho con el depósito de los votos de los votantes. Mantuvo un aislamiento con el funcionariado, por no hablar de las habilitadas llegando a disfrazarse de Niña del Resplandor, cosa penosa por la que no se disculpó, aparte de tratarnos como a niños", refirió.

La portavoz nacionalista hizo una comparativa con su antecesor: "no mejoró a Óscar García Patiño sino que lo empeoró muchísimo. Las reuniones a las que nos convocaba estaban dirigidas para decir amén Jesús en ese acto de catequista donde no podíamos hacer aportaciones. Nos riñó hasta por hacer gestos. Hoy le decimos adiós, le deseamos una vida mejor que la que parece ser que le hicimos llevar y le deseamos que se reponga y tenga un futuro mejor".

Alternativa reconoce que se ha ganado su respeto

Alternativa quiso ser breve y "agradecer tu esfuerzo y valentía en coger las riendas del ayuntamiento. Van cuatro renuncias con la tuya y eso nunca pasó. Agradecer tu esfuerzo y compromiso. Con Alternativa solo podemos tener palabras de reconocimiento hacia tu labor, el diálogo que reclamamos con nosotros sí que lo hemos tenido, hablamos casi todos los días y eso se agradece. Hemos tenido alguna reunión con discrepancias. Nosotros te deseamos lo mejor, salud y familia primero, y aunque haya gente a la que le cueste creerlo, te has ganado nuestro respeto".

María Pan se marcha admitiendo errores

La ya exalcaldesa mostró su parecer en la misma línea que hace una semana ante la prensa. "Renuncio porque venir día a día y ver que no salen los temas acaban por consumirte. Cuando no te permiten gobernar, es mejor apartarse. No es cierto que no hubiera diálogo. Desde el minuto uno se supo quién estaba por remar y quién por poner atrancos, eso no es falta de diálogo. Los que quisimos gobernar no nos dejaron, esa unión de tres fuerzas tiene un fin estrictamente político. La mayoría de votos se usó para frenar al gobierno. Es el momento de que esos 11 concelleiros se pongan a gobernar".

"La política se mide en decisiones de calado y defender el interés del pueblo aunque eso implique tirar para adelante con informes en contra. Admito los errores cometidos, pero este Concello trabajó mucho, los siete concelleiros se multiplicaron por cuatro", dijo antes de recibir aplausos del público.

Sobre el futuro, no desveló nada: "Unión por Cambre sí hizo su trabajo y el gobierno que llegue no llegará a un gobierno desierto. Unión por Cambre demostrará su responsabilidad política a favor del interés general como hizo siempre, pero fiscalizará para que el trabajo hecho no se tire por tierra. Me voy siendo la misma y sabiendo que todo lo que pude hacer, lo hice y trabajé con las herramientas que tenía y conocía. Hoy arranca una nueva etapa en Cambre, espero que en ella impere la valentía política, la toma de decisiones acertadas y este salón de plenos sea lo que tiene que ser, un lugar que siempre se respetó, se hable de Cambre y se defienda el interés general del pueblo".

González Leiros, al frente provisionalmente

El primer teniente de alcalde, Juan González Leiros, asume de forma transitoria el bastón de mando hasta el nombramiento de una nueva persona, tal y como sucedió hace escasamente doce meses. Al término del pleno mantuvo un encuentro con los portavoces de las fuerzas políticas. En el horizonte, una fragmentación total con una aritmética tanto para encontrar un gobierno con mayorías como una oposición con una línea común.

Un Concello dividido

Cambre (A Coruña) ha sido gobernada en esta legislatura por Unión por Cambre, que cuenta con siete ediles, de los cuales dos de los elegidos en 2023 presentaron ya la renuncia. El primero de ellos su primer alcalde, Óscar García Patiño, para tratar de desbloquear una crisis que no pudo lograr su sucesora, y el segundo fue David Saborido, que dio paso a Óscar Barrientos.

Con siete concejales, Unión por Cambre es la fuerza más votada. Se ha apoyado en Alternativa dos Veciños, que ha abogado por una comisión gestora con presencia de todas las fuerzas políticas para tratar de normalizar la situación en el ayuntamiento. El partido presidido por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, tiene dos actas.

En el arco de la oposición se encuentran tres fuerzas que tienen posiciones a nivel político totalmente diferentes. Con cinco ediles, cuatro en la actualidad, el Partido Popular fue la segunda fuerza más votada, pero una de sus integrantes se quedó por el camino al abandonar la disciplina del partido, María Elena Lauda Fernández, asumiendo la condición de concelleira no adscrita y apoyando al grupo de gobierno. El PSOE tiene cuatro representantes y el BNG tiene tres, por lo que suman once votos que pueden tumbar cualquier votación al ser una mayoría absoluta. 11 contra 10 y un Concello sumido en una parálisis que no tiene fácil solución.