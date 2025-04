La falta de debate por las alegaciones al presupuesto de A Coruña recrudece la tensión del Pleno

El presupuesto de A Coruña para 2025 entrará en vigor en el cuarto mes del año. Su aprobación definitiva sucede al periodo de un mes establecido tras la cuestión de confianza perdida por la alcaldesa, Inés Rey, en el que la oposición no presentó una alternativa de gobierno municipal, y a la inadmisión de las alegaciones presentadas por el grupo del PP y colectivos ciudadanos a las cuentas propuestas por el Ejecutivo socialista. Pero el presupuesto, y sobre todo la falta de debate sobre las alegaciones, protagonizó el arranque del Pleno de este jueves, que acentuó el agrio clima de enfrentamiento entre el Gobierno socialista y la oposición, especialmente el Partido Popular.

El choque entre las fuerzas políticas tuvo el rechazo de las alegaciones por parte del Gobierno local como argumento del que derivaron ataques cruzados. Se sucedieron entre los tres portavoces de la Corporación en los turnos de intervención de un asunto, la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por el suministro de agua potable a los municipios del área de A Coruña, que apenas se tocó en el debate y que en la votación suscitó el acuerdo unánime de todos los grupos.

El PP acusó al Ejecutivo de Rey de "falta de democracia, transparencia y participación" y calificó al portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, de "autócrata". Su portavoz, Miguel Lorenzo, volvió a criticar al BNG por ser “colaborador” del Gobierno municipal “en todo lo que pasa con el presupuesto”, por no presentar sus propias alegaciones y por no apoyar la enmienda a las cuentas propuesta por los populares antes de la cuestión de confianza a la alcaldesa.

Lage defendió el mecanismo legal por el que se aprueba el presupuesto (379 millones de euros) si no se plantea una moción de censura promovida por la oposición y se apoyó en la ley de Haciendas Locales para explicar por qué las alegaciones presentadas a las cuentas no fueron admitidas. Se refirió a las tres causas tasadas que motivan el rechazo a las reclamaciones: cuando los presupuestos no se ajustan a los trámites legales, omiten el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones o reflejan una manifiesta insuficiencia de ingresos con relación a los gastos presupuestados, situaciones que, según Lage, no se cumplen.

Choques entre los partidos

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, mencionó a los colectivos que presentaron alegaciones, entre los que no estaba su grupo, y avanzó que las tendrá en cuenta ante "una nueva negociación" con el Gobierno local o ante "una modificación" presupuestaria. Afeó al Ejecutivo de Rey que, al contrario que en 2024, tardase cuatro meses en aprobar las cuentas, recordó que el Bloque votó en contra de ellas y manifestó su oposición al "mecanismo legal" por el que entran en vigor tras la cuestión de confianza perdida y sin gobierno alternativo.

En una intervención en la que encadenó críticas al Gobierno local por distintos asuntos (las cuentas, la política de vivienda, la regulación de pisos turísticos, el acuerdo por los rechazos con la concesionaria de Nostián), el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, atacó al Gobierno local por "no respetar el Pleno" e impedir el debate sobre las alegaciones y el presupuesto. "Usted tiene todo el poder en este Ayuntamiento, es el alcalde de facto. Yo le hablo de diálogo y participación, usted es opaco, disfraza las cosas y utiliza la descalificación cuando no tiene argumentos", dijo dirigiéndose a Lage.

"El PP va a levantar la voz, protestar, denunciar lo que pasa y usar herramientas políticas para acabar con la autocracia. Porque hoy empieza una nueva forma de gobernar en la que no se tienen en cuenta la democracia, las mayorías ni los ciudadanos", añadió Lorenzo.

José Manuel Lage acusó a los populares de no preocuparse por la ciudad: "A Coruña no les importa, solo replican la técnica madrileña del ruido y hablan de cosas que no les importan a los ciudadanos. Un día dicen una cosa y otro día otro. Se enmiendan a sí mismos por lo que no hicieron en meses anteriores. Viven en una realidad paralela: les molesta que [Alfonso] Rueda [presidente de la Xunta] vaya a Vigo y ponga a Inés Rey como ejemplo de cooperación entre administraciones".

El portavoz municipal replicó a Lorenzo matizando que él no lo "descalifica" sino que lo "califica". Tras comparar cifras económicas entre el Gobierno popular (2011-2015) y el mandato socialista respecto a ejecución, superávit, remanente, carga financiera y deuda nominal, pidió al PP "más rigor y debate de nivel".

As Percebeiras, Visma, A Falperra, distinciones policiales

El Pleno de abril en A Coruña comenzó con dos asuntos que se votaron sin ser debatidos: el personamiento judicial del Concello en el recurso de promotores de As Percebeiras por la suspensión de licencias, en el que se abstuvo el PP, y la declaración de especial interés o utilidad municipal, de las actividades de explotación de parques y recintos feriales realizadas por la empresa Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico gestora de Palexco, aprobado unánimemente.

A continuación, la Corporación dio el visto bueno a los estudios de detalle de cuatro parcelas donde edificar en el polígono residencial de Visma, que tendrá pisos libres y protegidos; y a una zona de A Falperra en la que se reordenará urbanísticamente para mejorar la accesibilidad.

También se aprobó la concesión de distinciones policiales por trayectoria profesional a varios agentes, entre ellas la medalla al mérito policial al superintendente José Antonio Brandariz, al oficial Iván Ramos y a los policías Abel Rodríguez, Juan Manuel Brea y Carlos Sanjurjo.