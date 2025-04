La Asociación de Dano Cerebral celebra 25 años en A Coruña

La Asociación Dano Cerebral (Adaceco) celebra este 2025 un cuarto de siglo en A Coruña ayudando a personas con daño cerebral adquirido. Este miércoles, la organización conmemoró la fecha con una cadena humana en O Parrote formando un 25 por su aniversario.

En el año 2000, Carmen Fernández Quiroga fue la responsable de poner en marcha Adaceco, una asociación de personas afectadas y familias que hoy en día cuenta con unos 500 socios y que próximamente estrenará nuevas instalaciones en Eirís, donde ya se está construyendo un nuevo centro de rehabilitación.

Entre sus cometidos, esta asociación ofrece una atención interdisciplinar con servicios de neurorrehabilitación especializados, personalizados y adaptados para personas que han sufrido lesiones en las estructuras cerebrales de un origen distinto al hereditario o degenerativo.

Entre sus servicios está el centro de día terapéutico, que este año cumple 15 años, así como atención ambulatoria. En Adaceco combinan además las distintas terapias con actividades de ocio para llenar el "excesivo" tiempo libre con el que cuentan estas personas en situación de discapacidad o dependencia.

En el acto celebrado esta mañana para conmemorar el aniversario participaron distintas autoridades. Entre ellas, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recordó que en España viven 430.000 personas con daño cerebral adquirido, unas 35.000 de ellas en Galicia, por lo que puso en valor "a loita diaria tanto por parte das persoas afetadas como das súas familias".

"Cada avance físico ou sensorial, cada persoa que vai vendo a luz á final do túnel, dá esperanza a todas as que comparten ese camiño, que tamén é o noso, porque todas e todos estamos no mesmo barco", añadió la regidora, antes de agradecer el trabajo del actual presidente de la entidad, Juan Luis Delgado.

Por su parte, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, y la directora de Sanidade, Cristina Pérez, también acudieron al acto.

Allí, la delegada destacó que "esta entidade, ademais de ser un recurso especializado e próximo para os pacientes, é un motor de cambio cara unha sociedade máis solidaria", una iniciativa que definió como "un exemplo de dignidade, porque unha vida salvada merece ser vivida dignamente".

Ante el aumento de la prevalencia de esta enfermedad, Do Campo resaltó que "cobra máis importancia se cabe, a necesidade de seguir implementando medidas de prevención e rehabilitación adecuadas".