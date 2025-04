La Millennium Próxima deja de funcionar en A Coruña y el pago móvil será solo a través de APP Coruña

La APP Millennium Próxima dejará de estar operativa a partir de este martes, 1 de abril. Desde ese momento, el pago con dispositivos móviles solo será posible a través de la APP Coruña, utilizando los códigos QR. Así lo anunció el ayuntamiento de A Coruña la semana pasada, dentro del plan para concentrar en la aplicación municipal todas las gestiones de la ciudadanía.

El servicio municipal de Movilidad ha estado informando desde hace meses, por diversos canales, a los usuarios de la APP Millennium Próxima, con el objetivo de facilitar esta transición hacia la APP Coruña y dar margen a la migración de usuarios al nuevo sistema de pago con QR.

Como hasta ahora, se podrá pagar en efectivo, con la tarjeta física Coruña Millennium y, en el caso de los dispositivos móviles, con el pago por QR a través de la APP Coruña. Desde hace meses, ya eran muchos los usuarios que habían hecho el traspaso de una app a otra, ya sea porque se lo sugería la propia APP Millennium Próxima o por comodidad.

Ya son 18.000 los usuarios que utilizan la APP Coruña para pagar el transporte urbano, frente a los 400 que todavía empleaban la Millennium Próxima. Sin embargo, todavía son muchos los que prefieren seguir pagando con la tarjeta física.

Asunción, vecina de A Coruña de 67 años, asegura que no se entiende "con esto de las tecnologías". "Si me quitan la tarjeta, tendría que ir andando a todos lados", indica. A su edad, no cuenta con un teléfono de última generación, por lo que le resulta imposible adaptarse a este nuevo método de pago.

Por otro lado, otra usuaria que sí cuenta con un dispositivo Android para descargarse la APP, comenta que prefiere seguir utilizando la tarjeta. "He visto a mucha gente a la que le da problemas o que tarda en abrirse, así que prefiero seguir así, me resulta más cómodo", relata.

Aun así, son muchos los usuarios que están encantados con la nueva aplicación. "La tarjeta te la puedes olvidar en casa, pero el móvil no", dice un joven que utiliza la APP Coruña prácticamente desde que salió. Este paga con el código QR y le resulta más cómodo que llevar la tarjeta encima.

¿Como realizar el traspaso de una app a otra?

La migración es muy fácil y se puede hacer desde lo propio teléfono siguiendo

unos pasos muy sencillos, que permiten también trasladar el saldo disponible en la anterior aplicación a la nueva.

En caso de no haberla usado previamente, la persona usuaria deberá antes generar una nueva y aceptar las condiciones de uso para que se genere un nuevo número de tarjeta. En primera instancia, es necesario descargar la APP Coruña, habilitada para dispositivos iOS y Android. Esta abarca todos los servicios municipales de la ciudad, e incluye, precisamente, información de la red de transporte urbano y también la funcionalidad para pagar con códigos QR.

Una vez descargada, solo hace falta abrir a APP Coruña y acceder a Transporte > Autobús urbano > Pago con QR (o usar el acceso directo que se encuentra en la pantalla principal de la APP) y seguir las instrucciones expuestas en la pantalla. Hace falta recordar que la APP Coruña está disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

El pago de los billetes en el servicio de transporte urbano de A Coruña seguirá estando disponible por tres vías, combinando formatos físicos y digitales con el objetivo de dar respuesta a las preferencias específicas de la ciudadanía.

Problemas con el transbordo

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se trabaja con la Xunta para que esta pueda actualizar lo antes posible sus dispositivos de pago en la flota metropolitana, lo que redundará en una mayor compatibilidad entre las dos redes de transporte dando facilidades a las personas usuarias.

La necesidad de implantar el sistema de pago por QR (más fiable y apto para todos los móviles frente a lo que ha implantado la Xunta) ya le fue comunicada a la Xunta hace meses desde el Ayuntamiento y se están manteniendo reuniones con sus responsables para avanzar en ese campo.