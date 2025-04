Los cambios en el recorrido de los buses de A Coruña descolocan a los usuarios: "No sabía nada"

Muchas caras de sorpresa, pero sobre todo de enfado. Esta mañana, eran muchos los que se bajaban del autobus en la avenida do Porto sin saber si quiera dónde estaban. Aquellos que hacían el recorrido Cantones-Marina-Parrote, ida y vuelta, ahora lo deberán hacer por el túnel del Parrote. Algo que pilló a muchos descolocados este martes.

Desde hoy, las obras en los Cantones de A Coruña obligarán a cortar el tráfico durante cinco semanas entre Correos y el teatro Rosalía de Castro. Como consecuencia, se han instalado paradas alternativas en la avenida do Porto, a la altura de los edificios de la Terraza y de Palexco.

Estos recorridos alternativos afectan a las líneas 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 5, 7, 23 y 23-A, además de la 3-A en dirección a la vuelta a la plaza de Ourense, por lo que las paradas del recorrido Cantones-Marina-Parrote quedarán anuladas tanto en la ida como en la vuelta.

A pesar de que el plan de tráfico se anunció la semana pasada, muchos no estaban al tanto de los cambios esta mañana. "Estaba esperando al bus en Obelisco y, cuando vi que no pasaba ninguno, me metí en la aplicación y me decía que no había servicio", explica una usuaria en la parada alternativa de la avenida do Porto.

No era la única. "Había un coche del ayuntamiento por ahí y nos dijo que teníamos que venir aquí, que el bus ya no pasaba por Obelisco", asegura otra, antes de subirse, "al fin", al 1A. Como ellas, el resto de las personas en la parada se encontraban en la misma situación.

Lo mismo ocurrió al otro lado de la calle: los que venían dirección a plaza de Ourense se bajaban en su mayoría con cara de pocos amigos. "No entiendo nada", dice un hombre que pretendía bajarse en los Cantones. Aunque sean pocos metros los que separan una parada de otra, algunos pensaban que el motivo del desvío era que se habían confundido de bus. "Pensé que me iba para el túnel, menos mal que hizo parada antes", dice una de las usuarias nada más bajarse del medio de transporte.

¿Hasta cuando?

las obras de los Cantones de A Coruña obligarán a cortar el tráfico entre Correos y el teatro Rosalía de Castro, con una duración estimada de cinco semanas. Será el único corte previsto durante los 20 meses que tiene de duración estimada la reurbanización de una de las arterias principales de la ciudad.

El Concello ha habilitado un mapa digital para que la ciudadanía pueda consultar las incidencias con la mobilidad y solucionar las dudas que puedan surgir durante esta actuación. Además, Quincemil publicó ayer las modificaciones que sufrirán las rutas de los buses urbanos de la ciudad que realicen estos recorridos.