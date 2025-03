La suerte se afilia al Filón de Oro de A Coruña: reparte el segundo premio de la Lotería Nacional

Este sábado aquellos que hayan comprado el 49825 de la Lotería Nacional están de suerte, dado que la administración el Filón de Oro, en el centro de la ciudad, ha repartido el segundo premio de este sorteo.

Esto supone 1,2 millones de euros en 100 décimos vendidos, un nuevo hito que agranda la leyenda de esta administración, cuyo responsable es Pablo Seivane. El lotero detalla que el número premiado hoy estuvo a punto de salir hace años como el primer premio: "le falló solo un número", recuerda.

"Llevamos una semana arrastrando que por un número no damos el primer premio hasta ahora. Tenía fe de que iba a caer aquí, cuál no sé, pero cayó uno de los buenos porque lo tenemos todo íntegro", detalló exultante, a la vez que aclaró que el premio ha recaído en numerosos abonados de la administración, además de en la cafetería Tabú de Alfredo Vicenti.

La trayectoria de premios de esta administración es envidiable y tal como rememora Seivane anteriormente han dado más premios de la Lotería Nacional y hace dos Navidades un segundo premio muy sonado, es decir, 162 millones de euros que benficiaron a la Asociación de Amas de Casa y a usuarios de Gatocan, desatando la locura en la ciudad.

"Tengo un angelito ahí arriba que no me abandona"

"Es fácil acostumbrarse a lo bueno, a la suerte, es una gozada porque la gente está encantada. Muchos abonados vienen todos los días y hay locales que nos compran todas las semanas", explica Seivane.

Sobre próximos logros, el responsable del Filón de Oro asegura que "este año vamos a seguir": "tengo un angelito ahí arriba que no me abandona y me da mucha suerte", cuenta.

Asimismo, el Filón de Oro con seis meses de diferencia ha repartido últimamente dos premios de la Bonoloto, uno de ellos que superaba el millón de euros.