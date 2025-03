Pelea con navajas en Os Mallos de A Coruña: la Policía Nacional incauta un arma blanca

Decenas de jóvenes se concentraron este martes a las puertas del centro de salud de Os Mallos de A Coruña con intenciones de iniciar una trifulca. Estos rodeaban a otros cinco o seis que portaban navajas y las blandían a modo de amenaza, según informaron a este medio testigos presenciales.

Agentes de la Policía Nacional y Local se trasladaron hasta el ambulatorio, tras recibir una llamada a eso de las 18:30 horas. Al llegar, se encontraron con un grupo de jóvenes enfrentados entre sí, pero que se disolvió en el momento de su llegada. Aun así, lograron identificar a unos cuantos menores de edad.

Fuentes policiales informaron que se trataba de una reyerta, pero sin llegar a producirse ningún altercado. Un testigo pudo observar que uno de los jóvenes portaba "un tipo de daga de unos 30 centímetros de largo". De hecho, la Policía Nacional incautó un arma blanca, aunque desconocen si se utilizó durante la disputa.

No es nada raro que se den este tipo de situaciones. A menudo, jóvenes que no cumplen la mayoría de edad, organizan quedadas para pegarse. Por suerte no suelen terminar con heridos, pero en más de una ocasión la policía ha incautado armas blancas a tiempo de poder usarlas.