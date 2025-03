Foro Mujeres Referentes Quincemil en A Coruña: "Las empresas donde hay paridad tienen mejores resultados"

El Club Cámara Noroeste de A Coruña ha acogido este jueves 6 de marzo la segunda edición del Foro Mujeres Referentes. Se trata de un evento organizado anualmente por Quincemil con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que está dedicado a poner en valor el trabajo de mujeres que están transformando Galicia con su trabajo en distintos ámbitos, como la ciencia y la tecnología, la medicina o el mundo empresarial. El Foro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Repsol y Afigal; y con la colaboración del Concello de A Coruña.

El acto ha comenzado a las 19:00 horas en la sede del club en O Parrote y ha sido presentado por Sara Castellanos, directora corporativa de Quincemil y Treintayseis. En la inauguración ha participado María Quintiana, directora xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia; María Rivas, subdelegada del Gobierno en la ciudad; e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

"Visibilizar el talento femenino es importante todo el año, y también en estas fechas", ha subrayado Quintiana, quien ha valorado los avances que se están produciendo en Galicia, pero también ha recordado que "aún queda mucho trabajo por hacer" para que las mujeres obtengan el reconocimiento que merecen por su trabajo.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, se ha referido a "mujeres pioneras" que han abierto paso a las líderes de hoy, y que han logrado "romper el techo de cristal". "Hoy, en Galicia, 4 de cada 10 empresas cuenta con una mujer al frente", ha relatado Rivas, si bien los datos también apuntan a "un descenso de mujeres respecto a años anteriores", lo que ha considerado una "llamada de atención para no relajarnos".

La alcaldesa de A Coruña ha trasladado que esta es "una ciudad de mujeres referentes", y ha destacado los nombres de algunas mujeres líderes en distintos ámbitos, también en aquellos donde "habitualmente no había presencia femenina". Sin embargo, "la lista no es tan extensa como nos gustaría", ha lamentado, por lo que ha compartido la revindicación de que las mujeres se encuentren presentes al 50% al frente de empresas e instituciones. "No somos un colectivo, somos más de la mitad de la población, y una sociedad no va a avanzar si no avanza con ella la mitad de su población", ha incidido Rey.

Mujeres líderes en STEM

Tras la inaguración ha comenzado la primera mesa redonda dedicada a las Mujeres líderes en STEM, siglas que en castellano corresponden a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ha estado moderada por Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia, y en ella han participado Natalia Barreiro, directora del Complejo Industrial A Coruña de Repsol; Lara Neira, confundadora y CEO de Nigal; Almudena Justo Martínez, directora del Fujitsu International Quantum Center; e Inés Olmedo, responsable de Aprovisionamiento de Vegalsa-Eroski.

"El hecho de ser mujer nos marca a todas, diciéndonos que nacemos con un poco de retraso con respecto al hombre, varios siglos de retraso, siempre mantenemos esa distancia, y creo que debe haber cambios mucho más rotundos, drásticos y radicales", ha iniciado la conversación Reyes Uschinsky. La moderadora ha compartido algunos datos que reflejan lo que está aconteciendo en el ámbito STEM, y que dan buena cuenta de lo que queda por hacer. "Las mujeres son el 54% del estudiantado de las universidades españolas, sin embargo solo hay un 25% de mujeres en ingenierías y arquitecturas", ha trasladado.

Posteriormente les ha preguntado a las invitadas si en sus infancias sus entornos las animaron a dedicarse a carreras del ámbito STEM. Barreiro ha comenzado las intervenciones agradeciendo el apoyo que tuvo siempre de sus padres que, pese a no tener estudios, "tuvieron muy claro que sus hijos se iban a formar". Con todo, su primera gran inspiración "vino de fuera", por parte del astrónomo estadounidense Carl Sagan. La directora del Complejo Industrial A Coruña de Repsol ha considerado que "el camino ha sido lento" par a las mujeres en estas disciplinas, pero "ir abriéndolas ha hecho que otras mujeres puedan ir entrando".

"En mi familia la primera persona que tuvo una carrera universitaria fue mi madre, y siempre me dijeron que me formase para ser libre", ha contado por su parte Neira, quien ha valorado que esa educación en su casa fue lo que la llevó a estudiar matemáticas. Tras formarse, la cofundadora y CEO de Nigal, trabajó durante años para empresas extranjeras, hasta que se dijo: "Tengo que venir a crear valor a Galicia". "En Nigal aplicamos una inteligencia artificial ética, sostenible y centrada en el cliente, asistiendo a las personas en su día a día", ha contado.

A Justo Martínez le inculcaron en su casa que "tuviera mi independencia y que no dependiese de un hombre, de tener un marido que trabaje y tú estar en casa, porque eso te va a restar libertad". "A mí me gustaron siempre las ciencias, y finalmente estudié Ingeniería Química, aunque ahora trabajo en una empresa tecnológica", ha relatado, lo que, a su juicio, es prueba de que la titulación no tiene por qué determinar el futuro profesional de forma estricta. Para sus padres era un "orgullo" que sus hijos fuese ingenieros, por lo que creció "con esa filosofía". También se ha referido a la caída en las matriculaciones en las carreras STEM, lo que significa que "desde la educación tenemos que hacer algo".

Olmedo ha compartido su vivencia como ingeniera y bailarina. "Son muy parecidas, tienen más puntos de encuentro que de divergencia", ha sostenido. En su caso el entorno familiar también fue determinante, ya que hay varios ingenieros, además "tuve la suerte de crecer en una familia en la que los papeles estuvieron cambiados, los roles, mi padre es el que cuida y conduce, y mi madre es la que conduce", algo que le ha ayudado a "no tener sesgos", y poder dedicarse a sus distintas pasiones.

Todas estas vivencias indican que "habría que atacar el problema antes, cuando los niños empiezan a recibir educaicón, en los seis años", ha señalado Reyes Uschinsky, quien ha recordado estudios que apuntan que las niñas comienzan a perder interés por la ciencia y la tecnología en Primaria. En ese sentido, ha pedido imaginar cómo sería un mundo en el que las mujeres no estuvieran presentes en todos los ámbitos.

Barreiro se ha mostrado optimista y ha apostado por seguir hablándoles a los niños y niñas, fomentando la igualdad entre ellos. "Aunque haya altibajos tienen que haber un momento en el que la tendencia fluya, igual sí hay que forzar, y si hay que generar un equipo, hay que meter a una mujer también, pero llegará un momento que fluya", ha considerado. Justo Martínez ha considerado que "las empresas donde hay más paridad tienen mejores resultados", y que sin mujeres "se perdería muchísimo". También Olmedo ha expresado que "sería mejor no imaginar" ese mundo, porque se perdería "talento, sabiduría, creatividad, tantas cosas...". Así como la posbilidad de "tener una bailarina-ingeniera", ha añadido la moderadora para despedir la mesa.