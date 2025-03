Concentración de mariscadores de la ría de O Burgo en A Coruña: "Estamos malviviendo 70 familias"

"Tanto el gobierno del Estado como la Xunta de Galicia han empezado el juego político de enviar balones fuera y esquivar el problema a sabiendas que cada una de las partes no iba a mover ficha para solucionar este tema".

Quincemil Los mariscadores de la ría de O Burgo vuelven a concentrarse en A Coruña

Estas son las sentenciadoras declaraciones del portavoz de los mariscadores de la ría de O Burgo de A Coruña, Manuel Baldomir, que casi un año después de la finalización de las obras de dragado continúan sin recibir ayudas económicas a pesar de no poder faenar.

Así se ha expresado en la enésima protesta ante la Delegación del Gobierno demandando soluciones que no llegan, unas movilizaciones que comenzaron hace meses.

"Es increíble que veamos en prensa que el Secretario de Estado Hugo Morán le prometa al Concello de Culleredo una partida presupuestaria por los desperfectos en el paseo de O Burgo por las obras de dragado cuando es la empresa quien tendría que hacerse cargo por los daños causados probablemente por la maquinaria", ha expresado Baldomir.

A este respecto, ha mostrado su pesimismo concretando que "al sector marisquero nos tienen tirados en la calle siin darnos soluciones, pasan del tema completamente y tienen a 70 familias malviviendo", ha denunciado, sobre lo que matizó que "casi un año después del dragado no tenemos referencias de cuando podremos volver a faenar".

Baldomir lamenta que a pesar de que se produjera actualmente un "improbable" acuerdo político entre las administraciones implicadas, "se tardaría un año aproximadamente en que el dinero llegase al bolsillo de los afectados a causa de los trámites adminiistrativos", ha recalcado.

"Todo hace prever que no se llegará a un acuerdo porque desde la Delgación del Gobierno no acuden a las reuniones y el conselleiro do Mar esquiva el problema", ha dicho Baldomir, además de que ha dejado claro que a los afectados del sector como él "no nos queda más que manifestarnos delante de las administraciones".

Asimismo, ha subrayado la petición de dimisión por parte de los mariscadores de O Burgo al delegado del Gobierno, Pedro Blanco y al conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

"No se puede aguantar tanto tiempo sin salida laboral ni económica", ha incidido, mientras tanto él como sus compañeros sostenían una pancarta en la que reivindican sus principales demandas, que de momento no han sido escuchadas ni se han aportado soluciones.