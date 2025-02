Estos son los barrios de A Coruña que celebrarán sus fiestas bajo el nuevo sistema de financiación

Un total de 24 barrios de A Coruña podrán disfrutar nuevamente de sus fiestas este año. El ayuntamiento ha recogido las propuestas de las asociaciones vecinales en las últimas dos semanas, en el marco del nuevo sistema de financiación impulsado por el gobierno local para la organización de este tipo de eventos.

Cedida La Intrusa cierra temporalmente por sanción y denuncia la situación del ocio nocturno en A Coruña

Según fuentes municipales, todas las asociaciones que organizaron fiestas el año pasado han vuelto a solicitar este año el apoyo para los festejos. A pesar de las críticas iniciales, el modelo propuesto, que incluye subvenciones para que sean las propias asociaciones las que gestionen y organicen las celebraciones, ha sido bien recibido finalmente. Cada asociación podrá contar con hasta 20.000 euros, con un total de 500.000 euros destinados a las fiestas de barrio.

Anteriormente, los barrios presentaban sus peticiones al Concello, que les proporcionaba recursos como orquestas y atracciones. Sin embargo, el nuevo sistema otorga a las asociaciones un presupuesto fijo, y serán ellas las responsables de la organización de las verbenas y otros eventos. Además, al ser una subvención por concurrencia competitiva, las asociaciones deberán presentar sus propuestas al IMCE, que decidirá si se aprueban o no.

Entre las entidades que han solicitado las ayudas se encuentran las asociaciones de los barrios de Cidade Vella, Sagrada Familia, Monte Martelo, Agra do Orzán, Castrillón-Urbanización Soto-Iar, Nosos Lares-Palavea, Oza-Gaiteira-Os Castros, Eirís-Uxío Carré, Atochas-Monte Alto-Torre de Hércules, Monelos-Fuente de las Pajaritas, Os Rexumeiros-Castro de Elviña, Bens-Comeanda-Mazaido, O Ventorrillo, Peruleiro-Mariñeiros, Mesoiro-Vío-As Xunqueiras, Loureiro-San Pedro de Visma-Portiño, San Cristovo das Viñas, Pedralonga, Los Rosales, Vecinos y Comerciantes de la Falperra, Feáns, Barrio de las Flores, Francisco Rodríguez Otero-Labañou y Os Mallos.

Por otro lado, las asociaciones que no han solicitado las ayudas son aquellas que no celebraban fiestas previamente o que nunca habían pedido recursos antes. Estos son los casos de As Xubias, Novo Mesoiro, Luz del Mar Riazor-Ciudad Jardín, A Zapateira y Sector 7 Coruña.