Un acusado por la muerte de Samuel Luiz: "Si pudiera darle mi vida, se la hubiera dado sin pensarlo"

Alejandro Freire, Alejandro Míguez, Katy Silva, Diego Montaña y Kaio Amaral ejercieron este viernes su derecho a tomar la palabra en la última sesión del juicio que ha concluido hace unos minutos después de casi una veintena de sesiones en la Audiencia Provincial de A Coruña. Esto fue lo que dijeron:

Yumba: "Estoy muy arrepentido y pido perdón"

"Estoy muy arrepentido y pido perdón", dijo entre lágrimas Alejandro Freire, alias Yumba. La fiscalía pide para él 22 años por golpear y atacar a Samuel por la espalda y realizarle la técnica del mataleón. En su declaración de este jueves mostró el mismo arrepentimiento, pero siempre asegurando que él no era culpable de la muerte del joven.

Alejandro Míguez: "Soy totalmente inocente de esto"

"Siento profundamente lo que le pasó a Samuel Luiz, solo les pido que hagan justicia y sean justos conmigo. Soy totalmente inocente de esto", mantuvo Alejandro Míguez en su derecho a tomar la palabra. El Ministerio Fiscal introdujo la calificación subsidiaria como cómplices de delito de asesinato, manteniendo la petición prevista de asesinato (22 años).

Kaio Amaral: "Mamá, te juro que yo no maté a Samuel".

"Salí de trabajar con mis amigos. Todo acabó muy mal", contaba Kaio Amaral mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Y dirigiéndose a su madre, que acudió todos los días a la Audiencia para seguir en vivo el juicio de su hijo, pronunció las siguientes palabras mirando hacia ella: "A mí lo que opinen de mi me da igual, lo que me importa es lo que opine mi madre. Mamá, te juro que yo no maté a Samuel". Es al que más años le piden de prisión: 27 por asesinato y robo con violencia.

Katy Silva: "No hice nada malo, solo intenté parar a mi novio"

"No hice nada malo, solo intenté parar a mi novio. No hice nada más", dijo Katy en su turno de palabra. No era la primera vez que se emocionaba en el juicio. "No tengo nada más que decir", concluía sin poder pronunciar palabra. Piden para ella 22 años de prisión, aunque con la calificación subsidiaria de cómplice de asesinato.

Diego Montaña: "Si pudiera darle mi vida a samuel para que estuviera aquí se la hubiera dado sin pensarlo"

"Estoy muy arrepentido y quiero pedir perdón a los padres de Samuel", señaló Diego Montaña. Es el principal señalado del caso, por ser la primera persona en agredir a Samuel al pensar que lo estaba grabando con el móvil. "Si pudiera darle mi vida a samuel para que estuviera aquí se la hubiera dado sin pensarlo", concluyó.

