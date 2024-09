Alrededor de 500 personas se concentran en A Coruña en favor de Palestina

A Coruña ha vivido este viernes una nueva concentración en favor del pueblo palestino. Alrededor de 500 personas, según las estimaciones de la Policía Nacional, se han movilizado a las 20:00 horas desde el Obelisco por los Cantones.

Esta concentración viene dada por la convocatoria de huelga general que la CGT había realizado para este viernes en todo el territorio nacional. El sindicato ha llamado a protestar por el "genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y la actitud contemporizadora del gobierno español y la Unión Europea con el criminal gobierno sionista de Israel".

Además de la concentración de A Coruña, en Galicia se han vivido movilizaciones en otras localidades de la comunidad autónoma. En Santiago de Compostela ha sido en la plaza del Obradoiro, en Ferrol en la praza Vella, en Pontevedra en el Hospital Provincial, en Vigo en la farola de Urzaiz y en Ourense en la praza das Mercedes.

🇵🇸 Alrededor de 500 personas se han concentrado hoy en A Coruña en favor de Palestina. El sindicato CGT había convocado una huelga general para este viernes en todo el país a modo de protesta por la “actitud contemporizadora del gobierno español y la UE” pic.twitter.com/fFn9DZ5FOq — Quincemil (@quincemil15000) September 27, 2024

La huelga general ha provocado problemas en la red ferroviaria de Galicia durante la mañana de este viernes. Un tren entre A Coruña y Vigo, con salida a las 8:00 horas, ha tenido que ser suprimido, según confirmaba Renfe. El sindicato CGT ha estimado a través de sus redes sociales que esta incidencia ha afectado a cerca de 500 viajeros que cogían el tren en hora punta.

Asimismo, el tren no ha salido "al no presentarse parte de la tripulación de abordo", que ha secundado el paro. Por la legislación vigente en tema de huelga, no está permitido establecer servicios alternativos para estos casos, según confirmó Renfe a EuropaPress. En consecuencia, Renfe ha informado por mensaje a los pasajeros con billete y también ha intensificado los anuncios por megafonía.