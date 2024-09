La huelga general en apoyo a Palestina suprime un tren A Coruña-Vigo

La huelga general convocada por el sindicato CGT en apoyo a Palestina ha provocado la supresión del tren A Coruña-Vigo de las 8:00 horas de esta mañana del viernes, según ha confirmado Renfe.

Según estimaciones del sindicato en su red social X, se han visto afectados unos 500 viajeros en A Coruña, Santiago de Compostela, Vilagarcía y Pontevedra, ya que se trata de uno de los servicios de hora punta.

La CGT ha convocado Huelga General en todo el país para este viernes para protestar por el "genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y la actitud contemporizadora del gobierno español y la Unión Europea con el criminal gobierno sionista de Israel".

Asimismo, el tren no ha salido "al no presentarse parte de la tripulación de abordo", que ha secundado el paro. Por la legislación vigente en tema de huelga, no está permitido establecer servicios alternativos para estos casos, según confirmó Renfe a EuropaPress.

En consecuencia, Renfe ha informado por mensaje a los pasajeros con billete y también ha intensificado los anuncios por megafonía.

Huelga general por Palestina

Además del parón, el sindicato convoca manifestaciones en diferentes puntos de la geografía gallega. Concretamente, frente al Obelisco de A Coruña; en la Plaza del Obradoiro de Santiago; en Praza Vella de Ferrol; desde el Hospital Provincial de Pontevedra; y en la Praza das Mercedes de Ourense.

Todas estas concentraciones serán a las 20:00 horas. En Vigo, la concentración será a las 19:00 horas en la farola de Urzaiz.