Una veintena de actividades para celebrar una movilidad sostenible en A Coruña

Rutas didácticas, exposiciones, recorridos urbanos, encuentros con la Policía Local, talleres, debates. Todos los años se realizan en A Coruña estas actividades en la Semana Europea de la Movilidad, que arrancará el próximo lunes 16 de septiembre. El lema escogido para estea edición es "Combina e móvete" en referencia a las diferentes opciones de movilidad que hay en la ciudad.

Como cada año, participarán asociaciones vinculadas a la movilidad urbana como Stop Accidentes, Mobi-liza y Galicia Rollers, además de técnicos municipales y servicios como la Policía Local. "Trátase dunha cita xa imprescindible no noso calendario coa que buscamos seguir avanzando no cambio do modelo posto en marcha pola nosa alcaldesa no 2019 cara a unha cidade máis humana", destaca la edil de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz.

Durante toda la semana salvo el domingo 22 el Obelisco acogerá los seis puestos temáticos en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Además se podrán ver dos exposiciones organizadas por el Concello: Espazos públicos: antes e agora na Coruña y Calidade do aire.

Este es el calendario de actividades de la Semana Europea de la Movilidad 2024 en A Coruña:

Lunes 16

11.00-12.30: Campaña `Móvete seguro’ con Stop Accidentes | Plaza de Mina

13.00: Apertura Exposición ‘Espazos públicos: antes e agora na Coruña’ | Obelisco

A partir de las 17.00: Rutas didácticas con Mobi-liza y usuarios de BiciCoruña | Obelisco

18.00: Cuentacuentos infantil y obradoiro de ilustración | Obelisco

Martes 17

9.30-13.30: `Darlle vida á rúa’ ́ con Stop Accidentes | Sagrada Familia

11.00: Actividad didáctica con la Policía Local - Colegio Dominicos

A partir de las 17.00: Obradoiros de ergonomía, normas de circulación y consejos | Obelisco

18.00: Cuentacuentos infantil y talles de ilustración | Obelisco

Miércoles 18

08.45 a 09.15: Distribución de A.N.C.A.S minuto con Stop Accidentes | CEIP San Francisco Javier

11.00: Actividad didáctica con la Policía Local - CEIP Concepción Arenal

13.30-14.00: Distribución de A.N.C.A.S minuto con Stop Accidentes | CEIP Prácticas

A partir de las 17.00: Rutas didácticas con Mobi-liza y usuarios de BiciCoruña | Obelisco

A partir das 17.00: Obradoiros de ergonomía, normas de circulación y consejos | Obelisco

Jueves 19

09.30-13.45: Jornada de debate sobre espacio público | Domus

09.50-13.00. Recorrido urbano en bici con Stop Accidentes | Colexio Sal Lence

11.00: Actividad didáctica con la Policía Local | CEIP Wenceslao Fernández Flórez y Sal Lence

A partir de las 17.00: Obradoiros de ergonomía, normas de circulación y consejos| Obelisco

Viernes 20

Toda la mañana: Paking Day- CEIP Concepción Arenal | Calle Castro Chané

12.00: Actividad didáctica con la Policía Local | Residencia Padre Rubinos

A partir de las 17.00: Rutas didácticas con Mobi-liza y usuarios de BiciCoruña | Obelisco

21.30: Salida de María Pita - Friday Mobility Night con Galicia Rollers

Domingo 22

Día sin coches en la calle Manuel Murguía