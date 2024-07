¿Cuándo volverá el tiempo anticiclónico a A Coruña? Esta es la previsión

Bo día! A fronte da pasada madrugada deixou chuvia por toda #Galicia, especialmente intensa no oeste da Coruña.



Hoxe quedamos con ventos húmidos do suroeste. Deixarán moitas nubes, chuvias febles e illadas no oeste e temperaturas baixas para un mes de xullo. pic.twitter.com/JzItcTDGn9