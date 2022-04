A Marta (nombre ficticio) le pasó hace 30 años. Acudió al hospital de referencia de su ciudad a dar a luz a su esperado hijo, que sería además el primero. Ella era enfermera y su marido médico y el parto transcurrió con aparente normalidad. Hasta que las cosas se torcieron. El bebé, que ya tenía nombre asignado, nació con problemas, o eso le dijeron hasta contarle, minutos más tarde, que había fallecido.

Marta pasó entonces a la planta de Maternidad y allí compartió habitación con otra madre primeriza, feliz. No paraban de llegar flores para la nueva mamá, a la que también llevaron a su hijo. Las visitas en la cama de la izquierda fueron casi inexistentes. Las flores, por supuesto, también.

No sabemos si Georgina Rodríguez (28 años), pareja del futbolista del Manchester United Cristiano Ronaldo, tuvo que compartir habitación con otra mamá en el Manchester Royal Infirmary -el hospital público donde dio a luz-, pero seguramente sufrió lo mismo que Marta. Ambas perdieron un hijo en el momento que justo se suponía que llegaba a la vida. Es lo que se conoce como muerte perinatal, fenómeno que engloba los fallecimientos de un feto o un bebé desde la semana 28 de gestación hasta el día 7 de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

De la pérdida de Georgina, de quien se sabe todo desde que protagonizó un reality producido por Netflix -Soy Georgina-, no se han dado muchos detalles, algo que es muy habitual en este tipo de fallecimientos. Sabemos que perdió uno de los dos mellizos que esperaba, el varón. Es este sexo el que, según las estadísticas, sobrevive menos en estos casos, aunque las causas no están claras.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", rezaba el comunicado que ambos publicaron de forma conjunta en sus redes sociales el 18 de abril y en el que también decían estar satisfechos y agradecidos por la labor de médicos y enfermeras, lo que descartaría, en principio, que el hecho se hubiera debido a una negligencia.

En ese otro lado de la barrera ha estado en alguna ocasión Laura Muñoz Saa, especialista en Ginecología y Obstetricia de la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra. "Es algo muy difícil para las familias, es importante que los profesionales estemos preparados, que nos hayamos entrenado y podamos ofrecer un espacio de diálogo y calma, empatizar y tener compasión; hay una parte médica y otra parte que es un acompañamiento a todos los niveles y cada vez en más sitios hay protocolos y equipos que trabajan y se entrenan en acompañar a estas familias", explica la ginecóloga a EL ESPAÑOL | Porfolio.

"Cuando logras ser capaz de comunicar correctamente, acompañarlos y empatizar, y estás abierto al diálogo y a las preguntas, se generan una serie de relaciones, unos lazos y emociones que hace que surjan estos sentimientos finales de entender y agradecer la ayuda que te ha ofrecido todo el equipo, porque es verdad que se trabaja en bloque. Son situaciones especiales que nos enriquecen mucho a todos, aunque sean no deseables", añade.

Recomendaciones para el duelo Perder a un hijo en el nacimiento es, probablemente, una de las experiencias más antinaturales que existen. Por esta razón, a menudo los profesionales sanitarios no saben cómo reaccionar y cómo ayudar a los padres del bebé o el feto fallecido. Desde la asociación Umamanita establecen una serie de recomendaciones basándose en la experiencia de quiénes han pasado por esto. - Pasar tiempo con el bebé fallecido. Aunque a algunos padres les choca la idea, se ha demostrado que la gran mayoría agradece poder pasar tiempo con su recién nacido que no ha vivido. "Aunque ahora mismo pueda parecer la cosa más dolorosa del mundo, a menudo ese recuerdo se convierte en uno de los recuerdos más dulces", dicen desde la asociación. - Crear recuerdos. Puede parecer macabro, pero la experiencia de las familias asegura que las fotografías del bebé se convierten en un recuerdo hermoso. Estás pueden ser completas o sólo de los manitas o los pies y desde Umamanita recomiendan que sean en color y que el bebé esté en brazos de la madre o un familiar y no sobre la cuna o una camilla. En esta línea, hay quien opta por conservar un mechón de pelo, la pulsera identificativa si el bebé ha nacido con vida o incluso la manta que se ha utilizado para envolverlo. - Hacer autopsia. Aunque los padres pueden negarse a que se haga una autopsia, desde la asociación lo recomiendan, así como el estudio histológico de la placenta. Aunque entre el 25% y el 50% de los casos no se encuentra una causa concreta, los expertos lo recomiendan porque puede ayudar a aliviar sentimientos de culpa de la madre de haber causado la muerte; puede contribuir a dar algún sentido a la muerte; puede prestar información importante sobre decisiones relacionadas con un futuro embarazo y el tipo de atención adecuada; y porque, en un sentido más amplio, recoger esta información contribuye a la investigación para la prevención de la muerte intrauterina. - Coger la baja. Aunque no aplique en el caso de Georgina Rodríguez, desde Umamanita señalan que cuando un bebé que tiene más de 180 días de gestación nace muerto/a, la madre tiene derecho a la prestación de nacimiento y cuidado del menor (baja por maternidad). La baja tiene una duración de 16 semanas, las primeras 6 semanas son obligatorias. El padre/ madre no gestante no tiene derecho a la prestación.

Apenas unos días después, otra comunicación en redes sociales lucía más optimista. Este jueves la familia al completo posaba ya desde casa. Georgina ya no estaba ingresada y la bebé recién nacida, de la que todavía no se conoce el nombre, posaba en brazos de su famoso padre. En el lateral de la imagen, se ve un moisés vacío, de la marca Cucos Baby. Ya se sabía que era éste el accesorio escogido por la de Jaca para que descansara su nuevo bebé, porque el pasado 28 de marzo había subido una fotografía del mismo a sus redes sociales. Sólo que en esa ocasión se veían dos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez junto a sus cinco hijos.

Desde que se anunció el triste acontecimiento, se han multiplicado los apoyos a Gio (como la llaman sus allegados) y a Cristiano. Por supuesto, por parte de su núcleo más cercano: la madre del futbolista, Dolores Aveiro, y sus hermanas, Elma y Katia. Esta última les mostraba su apoyo a través de las redes sociales, haciéndose eco de la triste noticia. "Os amo, mi corazón está con vosotros. Que Dios os cuide y os dé fuerzas en el camino. Nuestro angelito ya está en el regazo del padre y nuestra pequeña, que está aquí, firme, fuerte y llena de salud, nos va a enseñar que solo importa el amor", escribía la cantante. También su hermana Ivana y su pareja, Carlos, han estado junto a la familia.

Pero Ronaldo también ha tenido un apoyo multitudinario, el de los aficionados al fútbol, no sólo los del Manchester United, su club desde agosto de 2021, sino también los del equipo al que se enfrentó en la penúltima jornada de la liga inglesa, el Liverpool. La afición de este club comenzó a aplaudir con emoción al tiempo que entonaba los versos de su himno You'll Never Walk Alone, dirigidos en esta ocasión al portugués.

Aficionados del Liverpool apoyan a Cristiano Ronaldo tras conocerse la muerte de su hijo. Gtres

Existe un tabú a la hora de hablar de la muerte perinatal, como reconocen diversos estudios. De ahí que no es habitual escuchar la causa de cada pérdida concreta. Porque los bebés que mueren lo hacen por algo, aunque a veces no se pueda especificar la razón.

Según la Guía para la atención a la muerte perinatal de la Universidad Pública de Navarra, publicada en 2016, existen dos grandes causas para este tipo de fallecimientos: las afecciones perinatales; es decir, algo que sobreviene al bebé, en el momento del nacimiento, y las anomalías congénitas, un problema que el feto arrastra y del que los padres y especialistas pueden o no ser conscientes en el momento del parto.

Las primeras son las más frecuentes y son, en orden decreciente de incidencia: las alteraciones de la placenta, del cordón o de las membranas del feto/recién nacido, la hipoxia intrauterina, la asfixia al nacer y la dificultad respiratoria del feto/recién nacido. Respecto a las anomalías congénitas, las más asociadas a la muerte perinatal son las congénitas múltiples seguidas por las localizadas en el aparato circulatorio o el sistema nervioso.

Según la asociación Umamanita, entidad de apoyo para padres en estos casos, en 2019 fallecieron en España 1.438 niños en estas circunstancias. Fueron, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 4,17 muertes por cada mil nacidos, un porcentaje ligeramente superior en varones (4,28) que en niñas (4,05). Las cifras en Reino Unido son superiores (2.345 en 2020), pero amplían el periodo a las 22 semanas de gestación.

UCI neonatal de la Fundación Jiménez Díaz. FJD

Obviamente no es algo común, pero tampoco excepcional, aunque los datos son confusos. En algunos casos, se incluyen las interrupciones voluntarias del embarazo y, como ya se ha señalado, la semana de gestación en la que se empieza a considerar que las muertes son perinatales varían en los distintos países. El límite de la semana 28 es el establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Aunque existe bastante literatura científica sobre los factores de riesgo de la mortalidad perinatal, el diseño de los estudios es muy heterogéneo. Uno de los más completos sobre la situación en España desgrana algunos de los mismos, pero se refiere sólo a la muerte fetal; es decir, excluye a los niños que salen con vida del vientre de su madre que, según The Sun, es lo que pasó en el caso del mellizo de Ronaldo y Georgina. El momento de la gestación es, precisamente, uno de los más importantes, ya que este tipo de fallecimientos es más común cuanto más prematuro es el parto.

Muñoz Saa explica a esta revista que la edad de la madre avanzada, los antecedentes de patología placentaria, la obesidad o los problemas fetales (como el crecimiento restringido) son algunos de los principales factores de riesgo de la muerte perinatal. Muchos de ellos no los cumple Georgina, que apenas tiene 28 años y obviamente no sufre obesidad, pero se desconoce qué ha podido suceder en su caso.

La familia Ronaldo Rodríguez el pasado verano. Gtres

Según Muñoz Saa, este fenómeno es también más común en los embarazos múltiples y en los de niños gestados por técnicas de reproducción asistida. No se ha confirmado que este último embarazado de Georgina fuera fruto de la inseminación artificial o la fecundación in vitro, pero sí se conoce que el futbolista ha utilizado estas técnicas para gestar a tres de sus otros cuatro hijos. Los embarazos múltiples son más comunes en gestaciones de este tipo.

La familia Ronaldo Rodríguez afronta ahora una nueva etapa de su vida en la que, paradójicamente, tendrán un miembro más y uno menos. Han sufrido en sus carnes lo que miles de familias en todo el mundo y sólo el tiempo podrá decir si lo superarán. La fotografía de todos unidos con la benjamina sin nombre es sin duda un buen indicador.

Sigue los temas que te interesan