En cierta ocasión, cuando la actriz y comediante norteamericana Joan Rivers afirmó que “It's nice to know when everything is going wrong in your household, that Elizabeth Taylor has problems, too” (es un consuelo saber que cuando todo va mal en tu casa que Elizabeth Taylor también tiene problemas) puso sobre el tapete el estrecho vínculo existente entre las celebridades y la audiencia a través de los mecanismos de proyección e identificación. Lo divino y lo mundano se entremezclaban para ofrecer una nueva realidad social.

Sin embargo, en los inicios de la prensa del corazón española imperaban los sueños, especialmente los que provenían de Hollywood. Cuando Antonio Sánchez Gómez, fundador y dueño de la revista ¡Hola!, lanzó al mercado el primer número de su cabecera el 8 de septiembre de 1944 manifestó que “en nuestra revista ofreceremos la espuma de la vida”. En el universo de sus páginas aparecería una mezcolanza de personajes que en tiempos pretéritos y ya pluscuamperfectos ejercieron de válvula de escape para varias generaciones. Todo cambió a partir del siglo XXI. Los personajes se fueron abaratando… pero aún quedaban las tres reinas de corazones, Isabel Preysler (71), Carmen Martínez-Bordiú (71) y Naty Abascal (79). Nadie las ha destronado.

El trío tiene en común dos cosas: son abanderadas del logotipo rojiblanco envuelto en sendos signos de admiración y gran parte de su vida ha quedado reflejada en esta revista de saludo. Aunque sin faltar a la verdad, Carmen les gana por goleada ya que desde su nacimiento apareció en las páginas de ¡Hola! que siempre ha estado al lado poder establecido.