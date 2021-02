¿Por qué soy suscriptor de El Español? 5 testimonios para 5 años de periodismo indomable

Han pasado poco más de 5 años desde el nacimiento de nuestro periódico. Desde los inicios, EL ESPAÑOL ha apostado por un modelo de suscripción que en los últimos meses ha llegado a la práctica totalidad de la prensa digital española.

Nuestros suscriptores han sido pioneros en apostar por apoyar un medio de comunicación digital y ahora nos cuentan por qué lo han hecho y por qué deberías hacerlo tú también.

Paloma Lozano, suscriptora de EL ESPAÑOL e Invertia

"Ser suscriptora de EL ESPAÑOL es contar con un equipo de profesionales que intentan salvaguardar la verdad de los hechos en sus noticias, algo que en los tiempos que corremos es muy difícil". Así comienza su testimonio, Paloma Lozano, una de las suscriptoras que se incorporó a la familia de EL ESPAÑOL más recientemente, a finales de 2020. "Estamos en una situación en la que la política y su verdad hay que tomarla siempre como una sospecha de ignorancia contra el propio ciudadano. Por eso decidí ser suscriptora de este periódico, porque cuando leo otros no encuentro esa neutralidad y creo que abogan por la inteligencia del ciudadano."

Javier Báscones, accionista y suscriptor fundador

Han pasado poco más de cinco años y los suscriptores hemos recibido, con alegría y satisfacción, la continua incorporación de nuevas secciones, servicios como la hemeroteca, el tiempo, newsletters, etc., revistas diarias como Omicrono, El Androide Libre, Cocinillas, Bluper, Vandal, magasIN…., la puesta en marcha de la nueva Invertia, periódico económico incorporado bajo la cabecera de El Español, etc, etc, etc. ‘El Despertador’, que cada mañana se recibe por correo electrónico incluyendo “El día según Pedro J.”, las noticias destacadas más recientes, los temas más importantes, etc. Siempre puedo encontrar lecturas que me gusten.

El ser suscriptor tiene muchas ventajas. Puedes disfrutar de la ZONA Ñ con sorteos, regalos, descuentos, eventos y el blog del suscriptor. Tienes acceso a La Edición, un desplegable que cada noche nos llega con las principales piezas que se publicarán al día siguiente, sin publicidad y muy cómoda lectura.

Sigo siendo suscriptor porque me puedo fiar de EL ESPAÑOL. Rebosa periodismo de calidad, se basa en unos nobles principios. Busca la verdad, hace amistad con los fuertes y al mismo tiempo está junto a los débiles. Me gusta su lÍnea editorial, me encanta la insistencia de Pedro J. Ramírez en la necesidad de pacto entre los partidos políticos que están lejos de los extremos y pueden encontrarse en el centro.

Ventajas de ser suscriptor de EL ESPAÑOL

María José Rodríguez Rojas, suscriptora solidaria

Me suscribí a EL ESPAÑOL aprovechando una oferta en la que donaban parte del coste de la suscripción a un proyecto solidario y me pareció muy buena iniciativa, contribuyendo así a una labor social. Después decidí continuar con mi suscripción porque he podido comprobar que EL ESPAÑOL es un medio serio, independiente y plural que me permite encontrar información no sesgada y fiable, con contenidos muy variados y de utilidad para el día a día. Además, me da la posibilidad de participar en el periódico a través del blog del suscriptor aportando contenidos y mi visión sobre un determinado hecho, acontecimiento o tema.

Me sorprendió la cantidad de sorteos y descuentos que están a disposición de los suscriptores en la Zona Ñ, yendo más allá de la simple emisión de contenidos periodísticos, tratando al suscriptor como algo más que un simple cliente.

Función especial de '33, El Musical' para los suscriptores y accionistas de EL ESPAÑOL

José Ramón Navarro, suscriptor desde 2015

Mi suscripción proviene desde los inicios del gran proyecto informativo que puso en marcha un grupo de grandes profesionales de plena solvencia.

Con el tiempo, esa solvencia se ha ido acrecentando por la calidad de sus artículos, la seriedad en los temas tratados y la independencia demostrada a lo largo de los años.

En los últimos tiempos, grandes cambios en la sociedad, unos más negativos que otros, hacen que sea más necesario que la información que se transmita sea contrastada, veraz e independiente para que la opinión que podamos tener sobre los hechos que nos rodean y, a veces, nos saturan, sea totalmente fiable.

De todos los medios, EL ESPAÑOL es el que para mí cubre estas expectativas diarias para tener una opinión clara sobre todo lo acontecido.

A la información general diaria, se suman las diversas secciones de opinión, deportes, ocio, cultura y reportajes, todas de gran interés.

Evangelina Álvarez, suscriptora desde el confinamiento

Me encanta el nombre de este periódico digital. Siempre me ha gustado leer periódicos de diferentes líneas editoriales. Y en la temporada de la pandemia, entre mis distintas lecturas, he visto que EL ESPAÑOL me acompañaba cada día.

Sus reportajes y artículos son variados y de mi interés. Me gusta el trabajo continuo de su equipo por ofrecer una mejor y más completa lectura. Su sección de Cultura es inspiradora y un gran acierto su nueva sección de Series

Vivo en una zona rural y EL ESPAÑOL me ofrece las ventajas de la digitalización, como es contrastar la información con ciertas fuentes documentales en el mismo momento de la lectura. Sus reportajes y artículos son variados y de mi interés. Y me gusta el trabajo continuo de su equipo por ofrecer una mejor y más completa lectura. Su sección de Cultura es inspiradora y un gran acierto su nueva sección de Series.

EL ESPAÑOL me mueve a la reflexión y a la acción. Me inspira. Me conecta con mi protagonismo como ciudadana.