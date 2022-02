Partamos de la base que no somos "fanses" de Eurovisión. No somos de esa parte de la "people" que toma el "festi" como un acontecimiento importante en el año. Vamos, un "must". Pero no lo pillamos.

Y no es porque la "gyal" que ha ganado el Benidorm Fest no tenga todo el "flow", que nosotros no somos "haters", pero la canción tampoco es la "flama", ¿no?

Y es que teniendo "Ay, mamá" como himno empoderante para cualquier "mamacita" o a las Tanxuguerias pudiendo llevar el gallego a Europa, "Galicia represent"; que el jurado decida que nos represente "booty", no nos parece muy "top".

El que está en "shock" con el "slomo" debe ser este señor. Dicen que lleva desde el sábado quemando diccionarios en su despacho de la R.A.E.

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes, diseñadora gráfica, trabaja en Brava Producciones. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia

