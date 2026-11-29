La cuestión del 5% en Defensa puede parecer un asunto menor. No lo es. El futuro de España y el de Europa están en juego.

La política exterior no da votos. Eso me lo repite con frecuencia un buen amigo, avezado diplomático y fino observador de nuestra vida política. Es probable que tenga razón. Hace años hizo fortuna en los mentideros madrileños aquel (¿apócrifo?) "menos Siria y más Soria". Y ahí seguimos.

Sin embargo, desde hace meses y con intensidad durante esta campaña, Pedro Sánchez ha situado algunos asuntos internacionales como eje sobre el que validar su desempeño al frente del Gobierno y apelar al apoyo de la ciudadanía en las elecciones de hoy.

En su mitin de cierre de campaña el viernes, el todavía presidente anunció la inclusión en la Constitución de la prohibición de que España "participe en una guerra ilegal" como una de las claves de un hipotético nuevo mandato.

El domingo pasado, en su entrevista en el programa Salvados de La Sexta, Sánchez explicó que despejó sus "tribulaciones" con respecto a "todo el tema de la OTAN y del 5 por ciento del PIB en Defensa" consultando con "mi mujer y mis padres".

Y en el vídeo que grabó frente al Guernica en el Museo Reina Sofía afirmaba que "cuando unos apostaban por las bombas, nosotros dijimos no a la guerra. Cuando nos exigieron aumentar el gasto militar al 5% del PIB, nosotros dijimos no a recortar un solo céntimo de euro de nuestro Estado del bienestar."

Entre los múltiples bulos, manipulaciones y trampantojos mitineros que han difundido Sánchez y su entorno, la cuestión del 5 por ciento puede parecer un asunto menor. No lo es. El futuro de España y el de Europa están en juego. Y, además, declaraciones como las del párrafo anterior revelan inquietantes debilidades estructurales del Estado y la infantilización y malentendidos que dominan nuestra conversación pública.

Pedro Sánchez da la bienvenida a Giorgia Meloni en la cumbre de Granada. Unión Europea

Veamos, al menos, tres aspectos.

El primero, una manipulación mezclada con un bulo. Sólo así cabe calificar la insistencia en mezclar el porcentaje de PIB destinado a Defensa acordado entre los aliados de la OTAN en la cumbre de La Haya de junio de 2025 con la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada en febrero de 2026.

Ambas, cuestiones cruciales y con gran impacto en nuestra vida cotidiana, pero son dos asuntos distintos. Mezclarlos como se ha hecho recurrentemente es, simple y llanamente, manipular.

Además, es un bulo decir que España se opuso al aumento de la inversión al 5 por ciento (en realidad 3,5 destinado a Defensa en sentido estricto y 1,5 a seguridad y resiliencia).

El asunto lo zanjó bien la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, indicando que España había aceptado lo mismo que el resto y que en la reunión Sánchez no había tomado la palabra. O como se ha puesto de moda estos últimos días: se quedó calladito frente a Trump.

Sánchez recuperó la locuacidad, eso sí, durante la rueda de prensa posterior a la Cumbre, en la que quiso desmarcarse de lo acordado y construir un relato épico sobre la defensa del Estado del bienestar que, sin duda, debió de sorprender y probablemente irritar a bastantes socios europeos.

Todos los primeros ministros deben lidiar con sus opiniones públicas y no suele caer bien que uno trate de sacar rédito a costa del resto. Y menos aún si es mintiendo.

Por no mencionar que resulta un tanto audaz adoptar un tonito aleccionador sobre cuestiones de bienestar frente a aliados como Dinamarca, Suecia o Países Bajos.

El campamento de la Playa del Trampolín. Marcos Moreno/EP

Ese desalineamiento de España y la irritación con el oportunismo de Sánchez es el que ha propiciado que no se cuente con nuestro país en las principales reuniones sobre Ucrania y seguridad europea que se han producido desde entonces. Así que ese posible rédito electoral se construye en detrimento del interés nacional de los españoles.

El segundo aspecto que merece atención es la debilidad estructural de nuestro proceso de toma de decisiones y de nuestro ecosistema de pensamiento estratégico.

En una democracia moderna y avanzada como debe ser España, cuestiones trascendentales como la del aumento sostenido de la inversión en la industria de defensa y consecuentemente el futuro de nuestra Defensa nacional, no pueden despacharse sin debate parlamentario y una amplia participación social a través de los medios de comunicación, los centros de investigación, profesionales y empresas del sector, etc. Sencillamente, resulta inaceptable.

No es de recibo que un asunto que, para bien o para mal, puede condicionar España durante las próximas décadas y sobre el que gravitará nuestro peso e influencia en el proyecto europeo, lo decida, aparentemente, en solitario el presidente del Gobierno (el que sea) y disipe "sus tribulaciones" consultando con su mujer y sus padres.

Como dijo aquel, España no es Uganda. O al menos no debe serlo y su ciudadanía debe fiscalizar siempre al poder y ser capaz de superar la densa niebla de humo que proyectan algunos tahúres de manual que dominan las tertulias televisivas y radiofónicas estos días.

La ausencia de un ecosistema de reflexión estratégica nacional robusto revela, pues, un fallo sistémico como país que debe ser corregido con urgencia. Sencillamente, la zozobra geopolítica y el delegar nuestro pensamiento a Bruselas es un lujo que ya no nos podemos permitir en estos tiempos de inestabilidad estratégica a los que está abocada Europa.

"La zozobra geopolítica es un lujo que ya no nos podemos permitir en estos tiempos de inestabilidad estratégica"

Sin ese espíritu fiscalizador y un ecosistema de reflexión robusto, aumenta el riesgo al que ya estamos asistiendo: un aumento grande, pero de tapadillo del gasto sin saber muy bien ni cómo ni para qué.

Y más allá de las corruptelas que ya empiezan a aflorar, resulta trágico porque gastar más en algunas empresas no equivale necesariamente a invertir en la Defensa nacional y lo que puede o debe llevar aparejado: un proceso de reindustrialización y de salto tecnológico de nuestro país.

Y menos aún si alguna de esas empresas está capturada por los pequeños intereses y agenda de un partido político poco afecto a la idea de España y que ha vampirizado la política nacional.

Y el tercer aspecto, los malentendidos e infantilización que dominan nuestra conversación pública, daría, quizá, para varias tesis doctorales. Me centraré sólo en dos y empezaré con la trampa de plantear el debate falsamente como una elección entre bienestar y defensa.

No hay lo uno sin lo otro y ambos se retroalimentan. Pero, sobre todo, sin defensa no puede darse por descontado ni el bienestar, ni la democracia, ni nada...

Así, por ejemplo, incluso dando por bueno el inverosímil relato del Gobierno sobre el ataque híbrido sobre Ceuta del pasado 30 y 31 de julio, quedó de manifiesto que cuando falla la defensa y con ella su capacidad de disuasión, todo lo demás cae.

Ucrania es otro buen ejemplo de lo falsa y manipuladora que resulta esa dicotomía.

Pero, y acaso más relevante, en términos de nuestra política exterior conviene repetir las veces que haga falta que en la cumbre de la OTAN de La Haya en junio de 2025 y posteriormente con la cantinela demagógica sobre el 5 por ciento, España se ha desalineado de sus socios europeos, no de Trump.

"España se ha desalineado de sus socios europeos, no de Trump"

La sociedad española permanece, en buena medida, felizmente ajena a la gravedad del deterioro del entorno geopolítico europeo. Pero la realidad es muy distinta para socios como Alemania, Polonia o los Estados nórdicos y bálticos.

El apetito estratégico de una Rusia revisionista les afecta de lleno y la posición de nuestro Gobierno socava su posición.

Para evitar dudas: los vaivenes de Trump han debilitado la Alianza Atlántica y han contribuido decisivamente a la crisis de disuasión que sufre Europa. No se trata de un peligro abstracto.

Como llevo insistiendo en esta misma columna desde hace muchos meses, si no disuadimos a Rusia la guerra volverá a Europa.

Por consiguiente, supone una grave irresponsabilidad tanto banalizar la cuestión del rearme y que Europa sea capaz de defenderse por sí misma como no tratar de sostener el vínculo transatlántico el mayor tiempo posible.

Porque, guste o no, es una garantía de seguridad esencial para la que Europa, o buena parte de nuestros socios y aliados, no tiene alternativa a corto y medio plazo. Ni más ni menos. Todo eso y mucho más, es lo que nos jugamos hoy con el voto.

*** Nicolás de Pedro es experto en geopolítica y jefe de Investigación y Senior Fellow del Institute for Statecraft.