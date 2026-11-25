Mónica García y Javier Padilla, ministra y secretario de Estado de Sanidad, tras su visita a los aspirantes que se presentaron al examen MIR, en 2024. A. Pérez Meca Europa Press

Las competencias autonómicas no eximen al Gobierno central de rendir cuentas sobre la coordinación y los resultados del sistema sanitario.

No hace tanto tiempo, un conocido consejero autonómico de Sanidad se jactaba de no hacer públicos los datos de las listas de espera, con el fin de que no fueran utilizados en su contra por la oposición política. Como si el Sistema Nacional de Salud, financiado con fondos públicos, tuviera derecho a no ser transparente ante los ciudadanos.

Se espera para ser visto en la Atención Primaria, para la consulta con un especialista, para pruebas y tratamientos especiales y para hospitalización.

En España, según el Barómetro Sanitario 2025 del Ministerio de Sanidad, sólo el 21,8% de los pacientes consiguió cita con su médico de familia el mismo día o al siguiente, mientras que, según los últimos datos oficiales de listas de espera (a diciembre de 2025), más de cuatro millones de personas estaban pendientes de una primera consulta especializada, con una demora media de 102 días.

Hay que destacar que, según el mismo Barómetro, tras la espera, la valoración de las personas atendidas con la atención recibida, tanto en Atención Primaria como en hospitales, es muy alta.

Esperar puede significar dolor, incertidumbre, cambios de planes personales y familiares, limitación funcional, ansiedad y, en algunos casos, empeoramiento del pronóstico.

Las listas de espera son también responsables, en gran medida, del alto porcentaje de trabajadores con baja médica, ya que muchas prolongaciones de las bajas se deben a las listas de espera, siendo la duración media de las bajas en 2025 de 42,7 días y el gasto público por incapacidad temporal de 18.413 millones de euros, habiendo ascendido un 11,8% con relación a 2024.

La serie histórica muestra un aumento extraordinario de la incidencia de las bajas médicas desde 2017. Este gasto se incrementa por otros conceptos, como los complementos salariales que pagan las empresas por convenio colectivo, sustituciones de trabajadores y pérdida de productividad y actividad económica.

No sólo eso: además, las listas de espera producen una notable distorsión del funcionamiento del sistema sanitario, ya que se sabe que muchas personas en lista de espera, en un intento de obtener una asistencia más rápida, acuden a Urgencias, saturándolas y creando problemas a los pacientes realmente urgentes.

Urgencias del Hospital Universitario de Toledo Archivo

La información sobre listas de espera, algo más que un indicador

Hay datos oficiales de lista de espera de actividad quirúrgica publicados por el Ministerio de Sanidad desde 2003 y de consultas por especialidades desde 2006. Los datos se publican a nivel general del Sistema Nacional de Salud y por comunidades autónomas. No hay datos oficiales de pruebas y procedimientos especiales ni de consultas de Atención Primaria.

Desde hace algún tiempo hay ciertas dudas sobre esta información oficial, ante la sospecha de que ciertas comunidades pudieran estar manipulando los criterios de inclusión en lista de espera para salir mejor en la "foto".

Esta polémica llevó al Ministerio a preparar unos nuevos criterios de inclusión en la lista de espera, elaborando un borrador de Real Decreto sometido a evaluación pública, pero nunca aprobado por vicisitudes políticas.

En este borrador ya se incluyen, por primera vez, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las esperas de las consultas a demanda de Atención Primaria.

Sin embargo, en ese borrador, todo el avance se queda ahí y no se plantea una transparencia más ambiciosa, como pedía recientemente José Martínez Olmos, antiguo secretario general de Sanidad, de tal manera que el paciente reciba una información de su inclusión en la lista de espera y pueda contrastar a través de los sistemas digitales de salud la evolución de su espera, fecha de entrada, prioridad clínica, tiempo transcurrido, tiempo estimado de resolución y su situación relativa entre pacientes de la misma prioridad y características.

La digitalización lo permite. Resulta difícil de justificar que pueda seguirse en tiempo real el envío o la compra de un paquete y que un ciudadano no pueda conocer con una precisión razonable qué ocurre con una intervención que lleva meses esperando.

Esta transparencia no significa publicar datos personales ni vulnerar la confidencialidad del paciente. Es distinguir entre lo que deben ser datos públicos de listas de espera a nivel general, por comunidades autónomas, e, idealmente, por centro sanitario, de lo que es información individual de cada paciente, a la que debe tener acceso continuo.

"La transparencia no significa publicar datos personales ni vulnerar la confidencialidad del paciente"

Bastante problema es estar en lista de espera para que a ello haya que añadir la incertidumbre en cuanto a la fecha de la solución del problema.

Las listas de espera, una responsabilidad también del Ministerio de Sanidad

En los últimos tiempos, el Ministerio de Sanidad se ha inhibido del problema de las listas de espera.

Es significativa desde este punto de vista la respuesta en la sesión parlamentaria del 19 de abril de 2023 del entonces ministro de Sanidad, José Miñones, que insistió en que la función legal del Ministerio se limitaba a recopilar, agrupar y publicar los datos que remiten las distintas comunidades autónomas, destacando que el Ministerio sólo tiene papel competencial directo en esta materia en Ceuta y Melilla.

Esta es la actitud que ha estado vigente durante décadas y hasta ahora.

Sin embargo, el Ministerio tiene responsabilidades en la coordinación y cohesión del sistema. Y tiene muchas formas de hacerlo, bien impulsando una legislación que facilite medidas de gestión sobre las listas de espera o llegando a pactos con las distintas comunidades autónomas para la mejora de este problema.

Todo, menos quedarse cruzado de brazos y limitarse a informar. Para eso ya es suficiente un gabinete de prensa, no un Ministerio de Sanidad.

Fachada de la Consejería de Sanidad. Archivo

Las listas de espera, más presentes en los modelos Servicio Nacional de Salud

No hay país en el que no haya en absoluto listas de espera. Es tal la complejidad de la actividad sanitaria que es casi imposible que no haya temporalmente un desajuste en alguna prestación entre la oferta y la demanda.

Desde la Covid han aumentado las listas de espera en todos los países, en parte por la actividad embalsada y no resuelta durante la pandemia y, también, porque parece que la productividad médica ha bajado, según se ha comprobado en algunos países donde se mide, que no es el caso de España.

La OCDE distinguía hace unos años entre países con listas de espera como problema y aquellos en los que las listas de espera no eran un problema mayor. Entre estos últimos estaban Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Luxemburgo, Japón y Corea. Es decir, puede haber sistemas de cobertura universal en los que las listas de espera no sean un problema.

En general, las listas de espera están más presentes en los países de tipología Servicio Nacional de Salud, empezando por el Reino Unido, posiblemente porque en los países de seguros sociales la oferta sanitaria se ha contenido menos, existe competencia entre proveedores o porque quizá el copago haga el efecto de un precio.

España puede y debe plantearse no tener listas de espera sanitarias como problema

España, a pesar de tener un sistema modelo Servicio Nacional de Salud, puede y debe plantearse evitar las listas de espera como problema, incorporando algunas de las medidas de ciertos países, como el seguimiento y control de la productividad, impulsando la elección y competencia entre proveedores, etc. Afortunadamente, ya todos los sistemas europeos son híbridos y pueden incorporar medidas varias.

"España puede y debe plantearse evitar las listas de espera como problema""

Es hora ya de abordar soluciones al problema de las listas de espera. Seguramente sólo un planteamiento que implique a los distintos agentes puede ser eficaz: pacientes, sistema público, sistema privado, colegios profesionales y sociedades científicas, comunidades autónomas, etc.

Pero un plan sobre esto es necesario. Hay que introducir planteamientos innovadores, ya que todos los enfoques que se han hecho hasta ahora han fracasado (prolongación de jornada, planes de choque, garantía de tiempos de espera, etc.).

Por eso hay que concentrarse en soluciones nuevas y audaces, no exentas de riesgo. El problema lo merece. Es, además, un elemento fundamental del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

*** Ignacio Riesgo es médico y consultor sanitario.