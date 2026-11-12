Una huelga electoral contra la libertad de los madrileños

No estamos ante una reivindicación laboral legítima ni ante una defensa real de los trabajadores, sino ante una huelga abiertamente política, oportunista y electoralista.

España y la Comunidad de Madrid han vuelto a asistir a una escena que retrata con total crudeza la degradación institucional y política a la que nos ha conducido el sanchismo.

Tras más de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y después de catorce años sin una convocatoria de estas características, los sindicatos de CC.OO. y UGT han decidido sacar la pancarta a la calle el 11 de noviembre, justo en la recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Esto es indignante y un atropello, ya que no estamos ante una reivindicación laboral legítima ni ante una defensa real de los trabajadores, sino ante una huelga abiertamente política, oportunista y electoralista.

Para comprender la magnitud de este cinismo basta con repasar la hemeroteca de estos últimos ocho años.

Durante todo este tiempo, las familias españolas han sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo de las últimas décadas, una inflación desbocada en productos básicos como la cesta de la compra o la energía, un infierno fiscal sostenido con casi un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones, y una crisis de acceso a la vivienda que ha bloqueado el proyecto de vida de toda una generación de jóvenes.

Sin embargo, mientras el coste de la vida asfixiaba a las clases medias y trabajadoras, los grandes sindicatos optaron por el silencio y la complacencia con La Moncloa, perfectamente engrasados con subvenciones públicas millonarias.

Resulta insultante para la inteligencia de los ciudadanos que quienes han callado durante casi una década despierten precisamente ahora, en plena antesala de la cita con las urnas.

Pepe Álvarez, en el piquete de UGT y CC.OO. del 10 de noviembre. Europa Press

Esta convocatoria no nace de la inquietud de gran parte de la ciudadanía, sino de los despachos de una izquierda que pretende utilizar la agitación callejera para intentar salvar en el descuento lo que ya ha perdido en la gestión y en la calle tras ocho años de desgobierno.

Cuando la izquierda no controla el relato o ve peligrar su permanencia en el poder, recurre siempre al mismo manual de despotismo político: señalar al adversario, tensionar la convivencia, dividir a la sociedad y tratar de paralizar la actividad del país.

Pretender convertir una huelga general en un mitin encubierto contra la alternativa política que representa el Partido Popular, y señalar de forma constante a comunidades que, como Madrid, lideran la creación de empleo y el dinamismo económico, demuestra un profundo desprecio por las reglas del juego democrático.

Frente a esa cultura de la imposición, del piquete coactivo y del bloqueo de los servicios esenciales, es necesario defender un principio elemental recogido en nuestra Constitución: la libertad individual.

En un Estado de derecho, el derecho a secundar una huelga es exactamente igual de respetable que el derecho fundamental de millones de madrileños a acudir con normalidad a sus puestos de trabajo, a llevar a sus hijos al colegio, a abrir sus comercios y a sacar adelante sus empresas sin miedo y sin coacciones.

Un piquete, en el polígono industrial de Getafe. Europa Press

En Madrid sabemos muy bien lo que cuesta levantar cada día la persiana.

Nuestra región es hoy el principal motor económico de España, el destino preferido para la inversión y la comunidad que más empleo crea precisamente porque aquí no se persigue al que emprende, no se asfixia a impuestos al que ahorra ni se estigmatiza al que madruga para ganarse la vida.

A los autónomos, comerciantes y trabajadores no les sobra ni un solo día de actividad; cada jornada cuenta para pagar nóminas, suministros e impuestos.

Por eso, pese a los intentos de frenar la actividad del país, la inmensa mayoría de los madrileños sigue dando una lección ejemplar de responsabilidad, compromiso y civismo, demostrando que esta región no se detiene ante el chantaje político de unos pocos.

Nos encontramos en la cuenta atrás hacia el 29 de noviembre, y mientras la izquierda apuesta por el ruido, la parálisis y la confrontación para intentar maquillar el balance de ocho años nefastos marcados por la inestabilidad, las cesiones constantes, los pactos sin sentido, la falta de presupuestos y la falta de reformas, los españoles tienen en su mano la herramienta más poderosa para cambiar el rumbo de la nación: su voto.

Frente al desgobierno, la propaganda y las huelgas electoralistas y oportunistas, toca elegir sentido común, gestión eficaz y respeto a quienes trabajan para que España vuelva a funcionar.

Los españoles recuperarán la nación que merecen.

*** Sandra Samboal es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.