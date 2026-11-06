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El líder opositor israelí Gadi Eisenkot.

El líder opositor israelí Gadi Eisenkot. Paulina Patimer Zuma Press / Europa Press

Tribunas

Empieza a tomar forma el Israel del futuro

Todo parece indicar que la era Netanyahu está llegando a su fin, pero formar coalición no será tan sencillo para sus opositores.

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Sin olvidar ni por un momento las dificultades que aún habrá en el camino hacia la formación del nuevo gobierno en Israel (y, por cierto, también los muchos desafíos con los que tendrá que lidiar), todo parece indicar que la era Netanyahu está llegando a su fin.

Al menos, esa debería ser la traducción concreta de las elecciones del 27 de octubre, tomando en cuenta que sesenta y siete de los ciento veinte diputados electos son de partidos opuestos al primer ministro, el que más tiempo ha estado al frente del país.

Los sesenta y siete recomendaron al presidente de Israel, Isaac Herzog, que encargue al jefe del bloque del cambio, Gadi Eisenkot, la formación del nuevo gobierno.

Herzog ha anunciado que encargará la formación de gobierno este domingo, aunque no ha confirmado que vaya a ser a Eisenkot.

La complejidad de esa oposición, que no garantiza éxito inmediato en las negociaciones de coalición, es que lejos está de ser uniforme.

Su común denominador principal es que considera nefasta la gestión de Netanyahu y sus socios, por lo cual ahora hablan de un "gobierno de emergencia nacional".

El bloque encabezado por el exjefe del Ejército Gadi Eisenkot está formado por cuatro partidos bastante diversos.

Hay allí sólo uno declaradamente de izquierda, y los demás están liderados por figuras de centro y centroderecha, por más que Netanyahu y su gente los hayan tildado de "izquierda" por discrepar de él, convirtiéndolos casi en enemigos de la nación.

Sede del partido Yashar en Tel Aviv.

Sede del partido Yashar en Tel Aviv. Leyre Guijo Europa Press

Y junto a ellos, dos partidos árabes israelíes, que obtuvieron su mayor logro parlamentario desde la fundación del Estado, en cuyas elecciones la ciudadanía árabe siempre participó: diecinueve de los ciento veinte escaños del Parlamento (Knéset).

Como en Israel las tormentas son parte de la rutina, desde la oficina del primer ministro denunciaron que había habido injerencia extranjera y que con dinero catarí se había pagado a ciudadanos árabes para salir a votar.

El Shin Bet (el servicio de seguridad interior) y la Comisión Electoral Central determinaron que, aun si ello se confirma, no se trata de una situación que altere el resultado electoral.

Pero en el Likud, el partido de gobierno, evidentemente por instrucciones de Netanyahu, dijeron que "los diecinueve escaños fueron comprados con dinero de Catar" y que "nos robaron las elecciones".

La oposición encabezada por Eisenkot recalcó que todo pasa por la negativa de Netanyahu a reconocer que perdió el poder.

Netanyahu, en efecto, pasó de estar al frente de una coalición de sesenta y ocho diputados a que solamente cuarenta y seis recomendaran al presidente Herzog que le encomendara a él la formación del nuevo gobierno.

Por más que se declaró victorioso, los números muestran otra cosa.

Pero los números también dejan en claro que formar coalición no será tan sencillo para sus opositores, ya que se bloquearon a sí mismos con promesas de no hacer coalición con los ultraortodoxos ni con los árabes.

No tendrán gobierno si no violan alguna promesa electoral.

Lo central, todos entienden, es cambiar a Netanyahu.

Con los ultraortodoxos, el problema central será que el bloque del cambio prometió asegurar que termine la desigualdad en el servicio militar y que todos aporten.

Y con los árabes, el gran obstáculo es que ni siquiera el partido Raam de Mansur Abás, moderado y muy afín a la plena integración, ha dicho explícitamente lo que la población judía necesita escuchar: que Hamás es una organización terrorista.

Este tema fue planteado por el propio presidente Herzog al reunirse con Abbas.

Isaac Herzog, presidente de Israel.

Isaac Herzog, presidente de Israel. Pang Xinyi Xinhua / Europa Press

Y la respuesta de este político árabe israelí fue muy elocuente: condenó tajantemente cualquier tipo de terrorismo, dijo que Hamás debe entregar las armas y, en cuanto a la expectativa concreta de que lo califique de organización terrorista, dio a entender que teme por su vida y la de su familia.

Nada más y nada menos.

No usó esas palabras, pero no hacía falta mucha imaginación para entender el duro mensaje.

El presidente también planteó a sus interlocutores de los distintos partidos la opción de un gobierno de unidad nacional, pero es notoria la desconfianza hacia Netanyahu, que ya llamó a ese tipo de fórmula, con él al frente.

Eisenkot no tiene ningún motivo lógico para aceptar.

La pregunta es si acaso la posible inminencia de una renovada guerra con Irán puede echar los naipes de otra forma.

Si Trump decide volver a atacar a Irán, Netanyahu se le suma e Irán responde lanzando misiles hacia Israel, es probable que el aún primer ministro llame a un gobierno de unidad "por la emergencia nacional".

Sus opositores necesitarán una entereza muy singular para rechazarlo e impedir que él logre presentarlos como quienes lo detestan más a él de lo que velan por la seguridad de Israel.

*** Jana Beris es periodista.

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