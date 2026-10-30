El Tribunal Supremo no suspende el voto: lo defiende

La existencia de un Estado de derecho requiere de una constitución escrita que divida las potestades estatales. El Parlamento, que es la Cámara de representación nacional, hace las leyes; el Gobierno desarrolla y ejecuta las leyes; y los magistrados juzgan.

Mas el Ejecutivo, como atisbara Robert von Mohl (1805-1872), tiende a excederse de la ley aprobada por el Parlamento. Por lo que resulta imperioso para el Estado de derecho el control judicial de la Administración: la jurisdicción contencioso-administrativa.

El ordenamiento jurídico, como nos enseñó Hans Kelsen (1881-1973), es un conjunto jerarquizado de normas. En la cúspide del sistema está la constitución, después van las leyes, luego los reglamentos, etc. Las normas inferiores no pueden contradecir a las superiores.

Así, por ejemplo, un contrato entre particulares no puede conculcar el Código Civil (ley), so pena de su nulidad, o, por ejemplo, una norma reglamentaria del Ejecutivo contraria a la ley del Parlamento será ilegal y, por tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa la expulsará del ordenamiento.

Sin esas dos ideas, la batalla jurídica en torno a la ley de nietos no se comprende.

La Constitución española de 1978 dispone en su artículo 11.1 que "la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley". La Constitución remite por entero a la ley.

La Constitución no dice que, para ser español, debas ser blanco, medir dos metros o ser fan del Real Madrid; tampoco establece que la nacionalidad deba normarse exclusivamente en el Código Civil. Meramente indica que la nacionalidad debe regularse en una ley.

El precepto constitucional ha sido desarrollado en el Código Civil y en leyes específicas como la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007), la Ley 12/2015 (relativa a los sefardíes) o la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.

La ley de nietos formula que "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil".

La ley es diáfana: los hijos y los nietos de exiliados durante el franquismo pueden nacionalizarse españoles. El legislador podría haber dispuesto cualquier otra cosa. Mas prefirió acotar ese derecho a los hijos y los nietos de los exiliados durante el régimen autoritario del general Franco.

El 25 de octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una Instrucción (una norma con rango reglamentario) detallando la ley.

Pese a reconocer que la ley es clara, pues se dirige "únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados", la directora general opina que "es posible encontrar una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador".

Así que, de un lado, la Instrucción presume "la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".

De otro lado, y aquí está lo más grave, interpreta que el precepto no exige exilio ni límite temporal alguno. Dicho de otra forma, cualquier persona en el mundo con un ascendiente español en su árbol genealógico podrá optar a la nacionalidad española.

La nacionalidad trae aparejados una serie de derechos. Y el más importante en una democracia es, sin duda, el derecho al sufragio (artículos 13.2, 23 y 68.5 CE).

Los nacionalizados pueden votar tras ser dados de alta en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA). Entre las generales de 2023 y el 1 de julio de 2026, el CERA ganó 408.262 electores, 115.572 de ellos en la circunscripción de Madrid.

Papeletas electorales. Lorena Sopena Europa Press

Alarmados por el imponente aumento del CERA, Vox e Iustitia Europa pidieron a la Junta Electoral Central (JEC) que revisase el censo, porque, a su entender, se estaban concediendo nacionalidades, con el correspondiente derecho al voto que todo ciudadano español ostenta, al margen de la legalidad.

El 16 de julio, la JEC se declaró incompetente y desestimó la petición.

Sin embargo, cuatro vocales firmaron un importante voto particular. Y pusieron el dedo en la llaga: el descomunal aumento del CERA no se debe a la ley de nietos, sino a la Instrucción, una norma reglamentaria que se aparta de la ley y es, por lo tanto, nula de pleno derecho.

Fracasado su intento ante la JEC, Vox y Iustitia Europa recurrieron el acuerdo de aquella ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Y solicitaron como medida cautelar, mientras el fondo del asunto no se resuelva, la suspensión del voto de los nacionalizados conforme a la ley de nietos y la Instrucción que la desarrolla.

El 10 de septiembre, el Tribunal Supremo acogió las medidas cautelares solicitadas. Cinco de los seis magistrados recuerdan las verdades del barquero: unas elecciones limpias, con un censo electoral fiable, son indispensables en una democracia.

VIDEO | Te explicamos qué es la ley de nietos y la decisión del Tribunal Supremo con vistas a las elecciones del 29N en España. https://t.co/uIzUL7gnNq — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 14, 2026

Los magistrados cuestionan la legalidad de la Instrucción, que ha facilitado la nacionalización de cientos de miles de personas al margen de la ley. La Instrucción, comentan, "no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta".

En consecuencia, el Supremo ordena la suspensión de la inscripción en el CERA de quienes hubiesen obtenido la nacionalidad y el voto de los ya inscritos, salvo que justifiquen ante el registro consular que sus ascendientes padecieron el exilio.

Asimismo, estipula que la Oficina del Censo Electoral debe informar sobre cuántos expedientes se han aprobado en aplicación directa de la ley y cuántos al amparo de la Instrucción.

Disconforme, el Ejecutivo recurrió las medidas el 21 de septiembre. Y, el 5 de octubre, el presidente del Gobierno disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre.

El 12 de octubre, el Tribunal Supremo dictó un nuevo auto confirmando las medidas cautelares.

Los jueces subrayan que la limpieza electoral es imprescindible en una democracia.

España es una democracia parlamentaria representativa y, por ende, la elección de los parlamentarios que representan al pueblo español y que eligen al presidente del Gobierno es un (por no decir "el") pilar básico de nuestro diseño constitucional.

Ergo, el proceso electoral debe estar dotado de las máximas garantías, lo que exige, como es natural, que sólo puedan votar quienes tienen derecho a ello.

Una mesa electoral. Álex Zea Europa Press

Sin pronunciarse sobre el fondo, el Supremo anota que ha acordado las medidas cautelares teniendo en cuenta el desmesurado incremento del CERA en aplicación de la Instrucción, que no parece ajustarse al contenido de la ley que interpreta.

Los magistrados remarcan que no están enjuiciando la ley de nietos, como sugiere el Gobierno en su recurso, sino defendiéndola de las actuaciones administrativas que tratan de conculcarla.

El objetivo de las medidas cautelares es garantizar la efectividad de la sentencia sobre el fondo del asunto, que, casi seguro, versará sobre la ilegalidad de la Instrucción, lo que se traducirá en miles de revocaciones de nacionalidad.

Con esa (nada) hipotética sentencia, el Tribunal Supremo velará por el Estado de derecho expulsando del ordenamiento jurídico una norma reglamentaria contraria a la ley.

Finalmente, el Supremo recrimina al Ejecutivo que ha ignorado su resolución de septiembre. Es decir, ¿qué ha hecho la Administración para aclarar cuántas nacionalidades se han otorgado aplicando la ley y cuántas según la Instrucción?

Nada, no ha hecho absolutamente nada. "El nivel de cumplimiento de lo ordenado", dispara, "es inexistente".

Si los magistrados ya tenían dudas sobre la confección irregular del CERA debido a una (supuesta) concesión ilegal de nacionalidades, la total inacción del Ejecutivo incrementa las sospechas y, por esta razón, las medidas cautelares se mantienen, a pesar del adelanto electoral.

Los nacionalizados ya inscritos en el CERA no podrán votar el 29 de noviembre, salvo aquellos (de un total de 163.020 a 1 de agosto de 2026) que hayan documentado ante los registros consulares ser descendientes de exiliados.

El viernes 23 de octubre, los temores parecen haberse confirmado.

Tras la revisión administrativa de 31.390 expedientes (de un total de 163.020), el Tribunal Supremo constata que sólo 91 nacionalizados "han acreditado el exilio de sus ascendientes". O sea, menos del 0,3 por ciento de los expedientes revisados ha superado la prueba que exige la ley.

🔴 #URGENTE | El Supremo da 5 días a Albares y Bolaños para entregar la lista de los 163.020 'nietos' bajo riesgo de multas y posible delito ✍️ Por @Maria_peral https://t.co/7o65X32RSR — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 23, 2026

Políticamente, la pregunta es: cui prodest?, ¿a quién beneficia la nacionalización de cientos de miles de personas al margen de la legalidad?

Jurídicamente, la respuesta es bien distinta. Sólo desde este marco se comprende lo efectuado por el Tribunal Supremo. Pues los tribunales de lo contencioso-administrativo nacieron para garantizar el sometimiento de la entera actividad estatal al imperio de la ley.

En un caso tan extraordinario como el presente, donde la Instrucción de una directora general amplía por la puerta de atrás los supuestos establecidos en una ley para adquirir la nacionalidad española, resulta más que razonable que los jueces exijan, como medida cautelar, que se cumpla la ley para poder votar.

Los descendientes de exiliados son, en verdad, los únicos que debieron adquirir la nacionalidad y, consecuentemente, los únicos que han de contar con el derecho al sufragio consagrado en los artículos 13.2, 23 y 68.5 de la Constitución.

Quien se tome la democracia y el Estado de derecho en serio no debería objetar nada a lo acordado por el Tribunal Supremo.

Considerado desde esta perspectiva, el Tribunal Supremo no suspende, sino que defiende que los españoles, pero sólo los españoles, puedan votar en las próximas elecciones. Y son españoles los que han adquirido la nacionalidad al amparo de la ley de nietos, no según una Instrucción que la contradice abiertamente.

*** Francisco Vila Conde es doctor en Derecho e investigador posdoctoral en la Universidad de Vigo.