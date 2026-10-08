El PSOE hace historia: es el primer partido en llegar a las urnas bajo sospecha penal

El PSOE va a ser el primer partido en la historia que se va a presentar a unas elecciones señalado por la fiscalía como presunto delincuente. Anticorrupción ha comunicado al juez Santiago Pedraz que existen indicios que apuntan a la responsabilidad del partido en la trama de Leire Díez, aunque considera pronto imputar formalmente al PSOE: quedan diligencias pendientes, entre ellas, la declaración de Santos Cerdán.

A lo largo de la historia hemos visto a partidos que concurren con candidatos procesados o condenados. Pero aquí hablaríamos de la imputación de un partido en su conjunto. Y algunos de los salpicados de manera directa o indirecta por esta trama tendrían hoy un papel relevante en la campaña electoral.