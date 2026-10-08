ES NOTICIA:
Elecciones 2026, en directo
Muere Maricarmen, última hora
Últimas noticias
Mapa de noticias
Los desencadenantes de la muerte de Maricarmen
La 'banda de Moreno'
Ataque militares Ceuta
Mistral, la IA europea
Apoyo PSOE Marruecos
Los Pirineos perderán sus glaciares
Pablo Motos Pedro Sánchez
Meteorólogos El Niño
Mecánico gasolina coche diésel
Lara Ferreiro
Expertos lavar huevos
Límite carga batería móvil expertos
Electricista reformar casa
Guardia Civil matrícula coche
Leroy Merlín mueble de baño
Requisitos inquilinos
Huelga general
Rafa Mora
Marcos agricultor
Primark nueva colección
Miguel Ángel
Hondureño en España
La cena más rica y sana
Mueble Jysk
Receta espaguetis
Ganadero en Ceuta
Lefties vajilla otoño
Alemania toldo revolucionario
Propietario pisos alquiler
Electricista comunidad de vecinos
Camionera en España
Voto por correo
Placas solares
Riesgo de desahucio
Clima seco España
David Bustamante
Pere Navarro
Promoción Action
Seguridad Social
Venta de una finca
Normas de la democracia
Huelga general
Truco espaguetis
Tortilla de patata
Star Wars: Galactic Racer
Mejor banco de España
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Vandal English
Pensiones y Salario Mínimo
Dónde me toca votar Elecciones generales
Cómo pedir el voto por correo

El PSOE, señalado por la fiscalía Anticorrupción

Tribunas

El PSOE hace historia: es el primer partido en llegar a las urnas bajo sospecha penal

Publicada
Síguenos

El PSOE va a ser el primer partido en la historia que se va a presentar a unas elecciones señalado por la fiscalía como presunto delincuente. Anticorrupción ha comunicado al juez Santiago Pedraz que existen indicios que apuntan a la responsabilidad del partido en la trama de Leire Díez, aunque considera pronto imputar formalmente al PSOE: quedan diligencias pendientes, entre ellas, la declaración de Santos Cerdán.

A lo largo de la historia hemos visto a partidos que concurren con candidatos procesados o condenados. Pero aquí hablaríamos de la imputación de un partido en su conjunto. Y algunos de los salpicados de manera directa o indirecta por esta trama tendrían hoy un papel relevante en la campaña electoral.

Más en Tribunas