¿Irá el PSOE a las municipales sin analizar por qué perdió las últimas?

En estos tiempos modernos no dejan de pasar cosas. Especialmente en política.

Muchas de las que suceden suponen hitos tremendos, históricos, nunca vistos antes. Y bastantes de ellos, por desgracia, son negativos.

Cuando sucede un hecho así, de tanta trascendencia, debería producirse un profundo análisis sobre sus causas, la forma en la que ha sucedido y cómo se podría haber evitado.

Y, además, sería conveniente tomar el tiempo necesario para programar ordenadamente una respuesta. Y diseñar los cambios necesarios a ejecutar para superar la situación, corregir los errores cometidos y poder avanzar de nuevo.

Pero ese tiempo necesario para reflexionar y tomar decisiones no existe. Antes de que pueda aterrizarse lo sucedido, ya hay otro gran escándalo histórico que distrae la atención de todos.

Estamos ya a menos de un año de celebrar las elecciones municipales y autonómicas en España. Se elegirán alcaldes, alcaldesas y presidentes.

Ya han pasado tres años y aún no hemos analizado en el PSOE qué pasó en las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Europa Press

En esas elecciones, el PSOE perdió la mayoría de las alcaldías de las capitales de provincia y la mayoría de los gobiernos autonómicos. Con honrosas y muy meritorias excepciones, el resultado fue muy malo.

También sacamos resultados muy decepcionantes en territorios como Madrid, donde a pesar de ser el partido que más subió y recortar la distancia a Más Madrid y 40.000 votos a Ayuso, nos quedamos lejos del objetivo marcado.

Al día siguiente de esas elecciones municipales y autonómicas de 2023 se convocaron elecciones generales. Esa convocatoria impidió que se analizara mínimamente el resultado de las elecciones municipales y autonómicas.

Existe la teoría de que todos los alcaldes, alcaldesas, presidentes y candidatos y candidatas éramos muy malos. Todos.

Quizá hubiera hecho falta algo más de análisis sobre las razones de este fuerte voto de castigo, que no se produjo en un territorio determinado, sino en el conjunto del país.

El problema podría ser aún mucho más grave si acabamos acudiendo a las siguientes elecciones municipales y autonómicas (que se celebran dentro de menos de un año) sin haber ni siquiera parado a analizar con seriedad qué pasó en mayo de 2023 y qué decisiones se deben tomar para recuperar el amplio apoyo ciudadano que en su día tuvimos.

La tarea que tiene el PSOE para tratar de ayudar cada día a millones de españoles en cada territorio es enorme. Tanto desde los gobiernos como desde la oposición.

"La convocatoria de generales al día siguiente de las elecciones municipales y autonómicas impidió que se analizara mínimamente el resultado"

Un partido de gobierno en ejercicio no puede caer en el error de dejar a un lado toda su tarea de acción política por producirse una "parálisis por análisis". Es decir, no puede dedicarse toda una legislatura a analizar y volver a analizar lo sucedido.

Pero una cosa es no distraerse por completo de la tarea de gobierno para analizar qué está pasando con la amplia pérdida de apoyo ciudadano que estamos teniendo, y otra bien distinta es no dedicar un mínimo esfuerzo y atención a tratar de comprender qué sucede con tanta gente que a lo largo de todo el territorio nacional ha dejado de confiar en nosotros.

Cuando se plantea la necesidad de analizar con honestidad y humildad qué está pasando existe la tentación de contestar con expresiones como "este no es el momento", "ahora vienen elecciones", "estos tiempos son muy difíciles", etcétera.

Ningún cúmulo de excusas para evitar la reflexión y el reconocimiento de la situación justifica que a un año de las elecciones aún no hayamos aclarado qué pasó hace tres años.

Pero lo importante es lo que hacemos a partir de ahora. El objetivo prioritario del PSOE para 2027 tiene que ser obtener el mayor número de alcaldes y concejales en toda España. Y para eso no podemos perder tiempo.

¿Qué cosas tenemos que cambiar para ir en las mejores condiciones a las próximas elecciones?

¿Cómo podemos poner encima de la mesa la importancia que tienen los ayuntamientos en la vida de las personas?

Tenemos una gran oportunidad, que consiste principalmente en dar el protagonismo a nuestros líderes locales.

Ellos deben impulsar esta nueva etapa. Son quienes pueden demostrar la importancia y eficacia de la política cercana, honesta, vocacional, humilde y respetuosa.

Todas las encuestas y estudios reflejan que los políticos locales son los mejor valorados, especialmente por la gente más joven. Sería muy inteligente para el PSOE dar todo el protagonismo político a estos alcaldes y concejales que todavía tenemos.

¿Y esto cómo se hace?

"Para recuperar la confianza de los ciudadanos se debe primero confiar en ellos para tomar las decisiones más importantes que tenemos por delante"

Hay dos instrumentos que facilitarían que el protagonismo público (y mediático) se centre en los alcaldes: el proceso de elaboración del programa político y el proceso de elección de los candidatos.

Estas decisiones pueden tomarse de forma cerrada por parte de unos pocos, que seguro que saben mucho y que decidirían quiénes y con qué programa deben representar al PSOE en los pueblos y ciudades.

Pero también se puede hacer de forma participativa, contando con todos los ciudadanos demócratas con convicciones sociales, que tienen mucho que aportar y mucho que opinar.

En momentos de crisis y de dificultades la mejor decisión es abrir la organización. Para recuperar la confianza de los ciudadanos se debe primero confiar en ellos para tomar las decisiones más importantes que tenemos por delante.

La elección de candidatos puede llevarse a cabo mediante la convocatoria en toda España de primarias abiertas a la gente.

Esto ya se hizo con gran éxito para elegir a Ximo Puig y a Jaume Collboni, que gracias a ese proceso abierto acabaron siendo presidente de la Comunidad Valenciana y alcalde de Barcelona, respectivamente.

Por otro lado, la elaboración del programa electoral municipal puede hacerse a través de una conferencia municipal abierta a ciudadanos, colectivos y organizaciones civiles.

En momentos difíciles necesitamos más transparencia, dar más la cara, escuchar más y confiar más en la gente.

*** Juan Lobato es senador y técnico de Hacienda del Estado.