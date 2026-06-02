Votaré tradición, Parages y Bernabéu: votaré futuro

"Españolizar el Madrid", dice Riquelme. A estas alturas. Como los desafíos son inmensos, hagamos más pequeño el Madrid. ¡Ay si el que hace setenta años trajo a Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Santamaría y Domínguez levantara la cabeza!

Abro, después de una década, un extenso trabajo que titulé Jugamos en La Castellana porque Franco nos castigó y publicó La Galerna por su subtítulo Reivindicación de Santiago Bernabéu. Me sorprende con qué facilidad transparenta estar escrito desde el asco.

Desde principios de siglo, el Real Madrid navega una vorágine. No es una experiencia nueva. En distintas circunstancias, cruzamos varias.

En riesgo de colapso, el Madrid conquistó el futuro. Anticipándolo. Adoptando las medidas precisas para que no lo aplastara el cambio de las circunstancias sociales y económicas. Forzando, cuando su crecimiento lo hizo preciso, la modificación de las estructuras de la competición o del negocio mismo del fútbol.

Dotándose siempre de las capacidades exigidas para afrontar la mudanza que se iba a producir.

Ese es el rasgo definitorio y distintivo del Madrid. Su auténtica causa eficiente. Con la vocación de independencia del poder que exige, su tradición de dirección más valiosa. Es la cultura que explica la inconmensurable diferencia de palmarés, de prestigio y de valor de marca con su vecino de cuna, nacido en la misma ciudad un año después.

Impulsó a Pedro Parages a comprar unas huertas donde Cristo perdió los clavos en las que, hace ciento dos años, tuvo el Madrid su primer estadio en propiedad.

Florentino Pérez, en el palco presidencial del Santiago Bernabéu. Europa Press

A costa de enfadar al Rey, que quería ser su casero, como ya lo era de los otros, el Madrid anticipaba la incorporación de la clase obrera, el fútbol de masas y la profesionalización, y la misma creación de la Liga, mientras muchos, incluso dentro del club, seguían instalados en la cultura de los gentlemen sports.

Y allí, veinte años y una guerra civil después, sobre los cimientos del Madrid arruinado por la guerra y la influencia política de su vecino, equipo oficioso de la nueva dictadura, Bernabéu, nutrido en la cultura fundacional de Parages, levantará, con dinero prestado por los socios, el mayor estadio de España para albergar al Madrid que conquistará el mundo.

Claro que, para conquistarlo, antes tuvo que crearlo. Y desafiando a la UEFA y a la RFEF fundó la Copa de Europa. La que sigue siendo, setenta años después, la mayor competición de clubes del fútbol mundial.

Aunque muy intermitente en las directivas posteriores a Bernabéu, el Madrid nunca enterró del todo esa cultura un punto visionaria.

Desde hace dos décadas, claramente orientado por ella, enfrenta el cambio profundo de las estructuras de negocio producido por la afluencia de capitales, en gran medida vinculados al sportwashing, y el monopolio de la comercialización del fútbol por las burocracias organizadoras de las competiciones oficiales. Es la vorágine que hoy navegamos, no siempre con acierto o con fortuna, pues sería imposible de otra forma.

"La resistencia numantina del Madrid, coronada por su victoria en los tribunales, es ahora el germen de la transformación de la distribución del fútbol"

La remodelación del estadio (cuyas alternativas fueron objeto, aunque no motivo, del trabajo que cité más arriba) es un caso paradigmático de aplicación de la cultura estratégica tradicional del Madrid. Continuamos anticipando el futuro.

Expresión del mismo principio fue la tentativa de creación de la Superliga. Orientada a transformar las bases de negocio y las estructuras de gobierno del fútbol mundial, habría permitido al Madrid escapar a las limitaciones a su propio desarrollo y a las demás condiciones de competencia desigual con los clubes de la Premier con las que le penaliza su obligada pertenencia a la ineficiente Liga española.

Errores de estimación, para mí insólitos, de la influencia política de las burocracias organizadoras, junto a patentes defectos de comunicación, derivados probablemente de aquellos, dieron al traste con la viabilidad del proyecto.

Pero el mundo no quedó igual.

La resistencia numantina del Madrid, coronada por su victoria en los tribunales, es ahora el germen de la transformación de la distribución del fútbol. No es crear la Copa de Europa, sin duda. Pero nadie puede ignorar que fue la actuación del Madrid contra el poder establecido la causa de los cambios de escenario de la competición que han venido y que van a venir en el futuro próximo.

Y en esta clase de desafíos de máximo nivel estábamos empeñados, cuando una suma de errores tácticos y de ejecución en el ámbito de dirección deportiva, que Florentino negará, nos arrojó a la presente situación. El Madrid no es el Atleti. Aquí se premia poco el mal desempeño del equipo.

Decisiones, casi forzosas, pero aun así desacertadas, a mi juicio, para intentar resolver los problemas del equipo durante la temporada, amplificadas por el mal comportamiento en la escala de valores de los socios de algunos de sus jugadores clave, han provocado una inaudita pérdida de capital político que Florentino debió valorar que le hacía vulnerable frente a una potencial intensificación de las persistentes maniobras de Tebas para colonizar el Madrid, sustentadas en los medios de comunicación que, de la forma más opaca y silenciada a la formación de la opinión pública, financia la Liga.

Parece claro que Florentino convocó elecciones anticipadas porque entendió que completar su misión exigía recuperar ese capital político.

Ya puestos, habría sido una bendición una candidatura alternativa imbuida de su misma cultura, enraizada en las mejores tradiciones de club, y por lo tanto con vocación de enfrentarse al presente anticipando el futuro. Una confrontación de propuestas de mejora de gestión que excitara la superación, con esos mimbres, a todos nos habría planteado un dilema moral, en el orden de las lealtades personales, por el imperativo de elegir entre una continuidad y un cambio en la gestión, orientados a una misma estrategia de desarrollo.

Pero no. En su lugar, quizá de un cierto estrato del pleistoceno que denominan castizo, emergieron zombis para negar el futuro al Madrid desde un presente reduccionista. Los mismos que me provocaron el asco que me llevó a escribir hace diez años contra su tentativa infame de apropiación del mito de Santiago Bernabéu para defender lo contrario de lo que él había perseguido en vida.

Y su precipitación en la candidatura ha convertido las elecciones en una encrucijada histórica. Imagine el socio del Madrid que en los años veinte (y la bronca fue mucha entonces, con jugadores que no se dirigían la palabra incluso) hubieran ganado los partidarios de la no profesionalización.

Y ya deje de imaginar que es socio, porque hace ochenta años que no existiría el Madrid. Estamos en esa clase de encrucijada.

Los jugadores del Real Madrid mantean a Carvajal. Reuters

Españolizar el Madrid. A estas alturas. Maior provocatio, pauciores milites, debería ser su divisa. Como los desafíos son inmensos, hagamos más pequeño el Madrid. ¡Ay si el que hace setenta años trajo a Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Santamaría y Domínguez levantara la cabeza!

El futuro que nos enseñan es un camposanto. Nos enterrarán en Caspania, a los pies del Atleti de Apollo Sports Capital & Almeida. Del brillante concepto de Hughes, que retrata el futuro de caspa e Hispania de un Madrid sometido a sus rivales con que nos amenaza Riquelme, discrepo en que el odio de los rivales seguirá siendo más con el Madrid debilitado.

En segunda, nos perdonarán por fin la soberbia de antaño. En los campos de primera no se volverán a escuchar pitadas al Madrid y los socios continuaremos pagando la mitad de la cuota.

Buen negocio. Menos mal que el domingo podemos votar.

*** Manuel Matamoros es socio del Real Madrid.