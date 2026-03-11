La Conferencia Episcopal y el cardenal Cobo se deslindan del Valle de los Caídos: ¿y ahora qué?

A partir de un repaso atento de distintas fuentes periodísticas —comunicados oficiales, comparecencias públicas y crónicas informativas—, puede reconstruirse con bastante precisión la secuencia de hechos que han marcado el cada vez más controvertido asunto del Valle de los Caídos.

A partir de esa cronología, es posible identificar los hitos principales, las declaraciones relevantes y los silencios significativos que han configurado el actual escenario institucional.

En la penúltima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, iniciada el 31 de marzo de 2025, los obispos expresaron de forma unánime su respaldo a la labor del cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, en su condición de mediador entre la comunidad benedictina y el Gobierno para abordar la denominada resignificación política e ideológica del Valle.

Meses después se hizo público un "acuerdo", suscrito en marzo del pasado año por el cardenal Cobo a petición del ministro Bolaños. Documento en el que se afirmaba que la cúpula, la nave, el atrio y el vestíbulo no eran lugares de culto y que el Gobierno podía desarrollar su proyecto de resignificación en dichos espacios del interior de la basílica, exceptuando exclusivamente el altar y las bancadas adyacentes.

Sin embargo, tras la divulgación del acuerdo, la Conferencia Episcopal manifestó en su última Asamblea Plenaria, iniciada el 18 de noviembre de 2025, que desconocía por completo el contenido y alcance de aquella mediación.

"No hemos participado ni como invitados de piedra" y "todo lo que quieran saber sobre este asunto, háblenlo directamente con el cardenal Cobo", declaró públicamente su secretario general y portavoz, Mons. César García Magán.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, en su reunión con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en abril de 2024. Efe

La distancia entre el respaldo institucional previo y la declaración posterior de desconocimiento revela una disociación significativa entre la mediación ejercida y el conocimiento efectivo de sus términos.

En ese contexto, el propio cardenal Cobo ofreció una comparecencia off the record el 23 de enero de 2026, ante diversos medios previamente seleccionados —cuyo contenido, no obstante, se conoció pocos días después—.

En ella confirmó que el Gobierno le había trasladado la posibilidad de sustituir a la comunidad benedictina y añadió que no podía hacerlo, de momento, salvo que las condiciones económicas fueran equiparables a las existentes con los agustinos del monasterio de El Escorial.

En ese mismo encuentro afirmó también que carecía de jurisdicción sobre la basílica, circunstancia que conocía desde el inicio; que el recurso interpuesto por los monjes podía llegar a paralizar el proceso de resignificación; y que era posible alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

En cuanto a su relación con la comunidad benedictina, señaló que las relaciones eran muy buenas, que se mantenían en comunión con el obispo y que existía una interlocución prácticamente diaria.

El cardenal Cobo manifestó, a su vez, lo que ya había expresado públicamente en una entrevista en la COPE el 23 de diciembre de 2025: que consideraba agotada su función como mediador y que, en adelante, correspondería exclusivamente a la Santa Sede y a la comunidad benedictina resolver la cuestión con el Gobierno.

Sin embargo, en la mencionada comparecencia off the record, afirmó que el ministro Bolaños y el cardenal Pietro Parolin habían mantenido diversos encuentros. E insinuó que el eventual silencio del secretario de Estado debía interpretarse como conformidad.

" Cabe inferir que la comunidad benedictina del Valle de los Caídos no compartía o no conocía los términos del acuerdo firmado por el cardenal Cobo con el Gobierno"

"Si hablan con Parolin, y Parolin no dice nada, quiere decir que está de acuerdo", declaró expresamente.

La coexistencia de ambas posiciones no es menor. Por un lado, la desvinculación pública del proceso. Por otro, la atribución implícita de respaldo por parte de la Santa Sede a través del silencio de su Secretario de Estado.

La tensión entre ambas afirmaciones no es retórica, sino institucional, y contribuye a explicar la incertidumbre que rodea actualmente la gestión del conflicto.

Por su parte, la comunidad benedictina ha mantenido en todo momento un estricto silencio público.

Se tuvo conocimiento de que había acudido a los tribunales de justicia a través de un artículo publicado en el diario La Razón el 25 de noviembre de 2025. Cabe inferir que la comunidad no compartía o no conocía los términos del acuerdo firmado por el cardenal Cobo.

En ese mismo artículo se sostenía que el recurso judicial había sido fruto de una decisión unilateral de los monjes, circunstancia que habría motivado un encuentro urgente en Roma entre el ministro Bolaños y el cardenal Pietro Parolin.

El arzobispo de Madrid, José Cobo. Efe

Según esa información, el ministro habría planteado la eventual expulsión de los monjes y se habría mostrado abierto a la presencia de otra comunidad religiosa en el Valle. La secuencia de acontecimientos sitúa el recurso judicial como punto de inflexión y deja constancia de que la controversia adquirió inmediatamente dimensión internacional.

A su vez, en el diario El País se publicó el 2 de febrero de 2026 un artículo en el que se afirmaba que:

"El papel de la CEE y de la Archidiócesis de Madrid, donde se encuentra el templo, se ha limitado a la mediación del conflicto. La decisión de la resignificación dependía de un acuerdo directo entre el Gobierno y el Vaticano, y la basílica está gestionada por la orden de los benedictinos, con autonomía propia y que no deben obediencia a las directrices de ningún obispo, tan solo de su abad o el Papa".

"El deber de prudencia no excluye el deber de transparencia, especialmente cuando la sucesión de declaraciones públicas parciales ha generado una percepción de opacidad que no beneficia a nadie"

Esta formulación pública delimita con claridad los planos de responsabilidad y refuerza la dimensión directamente pontificia —o vinculada a la autoridad del abad— en orden a la eventual resolución del conflicto, ya sea mediante acuerdo con el Gobierno o por la vía jurisdiccional. Al tiempo que subraya la singularidad jurídica y eclesial de la comunidad benedictina.

Pero lo cierto es que, en medio de tanta confusión y opacidad, cuando tras las celebraciones litúrgicas algunos fieles se acercan a los monjes en busca de explicaciones, la respuesta —siempre serena y contenida— es invariable: "Recen y confíen en su Iglesia".

Y si se les pregunta expresamente por el cardenal Cobo, reiteran que es su pastor y piden a los fieles que confíen y recen por él.

Ante una controversia de esta envergadura, que afecta directamente a la sacralidad de una basílica pontificia y abacial, cuya condición y naturaleza sagrada se pretende vulnerar; a la vida de una comunidad monástica, pacífica y silenciosa, bajo amenaza de expulsión si no se pliega a las pretensiones del Gobierno; y a los derechos de los fieles a ser debidamente informados y respetados en el ejercicio de su libertad religiosa, no parece suficiente que la cuestión quede indefinidamente remitida a instancias superiores sin una explicación clara.

Si el cardenal Cobo ha señalado que corresponde ahora a la Santa Sede y a la comunidad benedictina encauzar el asunto, sería razonable que una u otra —o ambas— ofrecieran una exposición pública, serena y documentada de su posición.

El deber de prudencia no excluye el deber de transparencia, especialmente cuando la sucesión de declaraciones públicas parciales ha generado una percepción de opacidad que no beneficia a nadie.

Poner claridad donde ha habido ambigüedad no es un gesto de confrontación, sino un acto de responsabilidad eclesial que fortalece la comunión y preserva la credibilidad institucional.

*** Ramón de Meer es profesor de Filosofía del Derecho.