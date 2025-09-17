Cómo Orbán planea mantenerse en el poder después de 2026

Hay varios indicios que revelan cuándo los líderes estatales pretenden permanecer en el poder, si no para siempre, al menos el tiempo suficiente para asegurar la riqueza y la influencia de sus descendientes.

Socavan los controles y equilibrios, manipulan la libertad de los medios de comunicación, debilitan el Estado de derecho, reprimen a la sociedad civil y distraen a la población con crisis fabricadas artificialmente o conflictos sociales polarizantes.

Pero todas estas medidas son invisibles.

Si se buscan señales visualmente exuberantes de la captura del Estado, hay que fijarse en la extravagancia de los hogares de los líderes estatales. La mansión de Viktor Yanukóvich en Mezhyhirya, con avestruces y pavos reales. El palacio de Vladímir Putin, con un casino y escobillas de baño de 700 euros.

Por eso no fue ninguna sorpresa ver que la finca familiar del primer ministro húngaro Viktor Orbán en Hatvanpuszta, que en su día fue una modesta granja modelo de la época de los Habsburgo, se transformara en una lujosa propiedad residencial, con un invernadero de palmeras, fuentes y cebras.

Desde 2010, cuando Orbán volvió al poder, él y su partido Fidesz han ido tachando sistemáticamente la mayoría de los puntos de la lista para construir un Estado mafioso en Hungría. En algún momento, parece que decidió no volver a abandonar el poder.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, saluda al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Reuters

Con la oposición política confundida y dispersa, la UE incapaz (o más bien poco dispuesta) a hacer frente a la autocratización de Hungría, que incumple sus compromisos con la UE, y la energía rusa barata que sustenta el populismo económico, el plan de Orbán parecía funcionar a la perfección.

Hasta hace muy poco.

El dilema de Orbán

El meteórico ascenso del antiguo miembro del Fidesz Péter Magyar, sobre todo como opositor de Orbán, supone el primer desafío serio al control del poder por parte del Fidesz en muchos años. Desde principios de 2025, el partido de Magyar, Tisza, ha liderado constantemente las encuestas de opinión independientes para las elecciones parlamentarias de 2026.

El régimen de Orbán se enfrenta ahora a un dilema. Tras quince años en el poder, mantenerse en el gobierno ya no es una cuestión de elección, sino una necesidad vital. Permitir que Tisza tome el relevo significaría exponerse a investigaciones independientes sobre la captura del Estado por parte de Fidesz, un riesgo que ni Orbán ni los oligarcas que le rodean pueden permitirse.

"Hasta ahora, Orbán ha sido un alumno aplicado tanto de los aspirantes a autócratas como de los ya consolidados"

Por otra parte, el régimen de Orbán no puede recurrir al fraude electoral al estilo del Kremlin en Rusia o de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Tal medida podría desencadenar protestas sociales que expulsarían a Fidesz del poder de una manera aún más humillante que una derrota electoral.

Hasta ahora, Orbán ha sido un alumno aplicado tanto de los aspirantes a autócratas como de los ya consolidados.

Ya en 2011-2012, basándose en el conjunto de herramientas del autoritarismo competitivo, el Parlamento controlado por Fidesz aprobó una ley electoral que, entre otras cosas, rediseñó los distritos a favor del partido gobernante e infló artificialmente la mayoría de sus candidatos ganadores.

Y en 2022, siguiendo el ejemplo de Rusia y Azerbaiyán, el régimen de Orbán invitó (por primera vez en la historia de cualquier Estado miembro de la UE) a decenas de políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil afines al Fidesz, cuyo único objetivo era contrarrestar las críticas previstas sobre la celebración de las elecciones parlamentarias por parte de la autoritaria misión de la ODIHR de la OSCE.

La carta de la injerencia extranjera

En 2026, sin embargo, Fidesz podría buscar inspiración no en las autocracias, sino en la vecina Rumanía, donde las autoridades anularon los resultados de las elecciones presidenciales a finales de 2024. Oficialmente, la anulación se justificó por una supuesta injerencia extranjera.

Călin Georgescu el pasado 7 de mayo. Europa Press

Hay indicios de que el régimen de Orbán podría estar preparando un escenario para las elecciones de 2026 en el que se podrían utilizar acusaciones de injerencia extranjera para impugnar una posible victoria de Tisza, el partido de Péter Magyar.

Si las autoridades rumanas alegaran que las elecciones de 2024 se vieron comprometidas por irregularidades relacionadas con la injerencia rusa, Budapest podría señalar fácilmente una injerencia imaginaria de Kiev o Bruselas.

De hecho, Orbán lleva desde 2022 haciendo referencia a la "injerencia ucraniana" en los asuntos internos de Hungría, y en los últimos meses las campañas antiucranianas del Fidesz se han vuelto cada vez más virulentas.

"Al impulsar la narrativa de que Magyar cuenta con el respaldo de fuerzas políticas extranjeras, el régimen de Orbán goza del pleno apoyo de Moscú"

Las acusaciones de que el presidente Volodímir Zelenski está confabulado con Bruselas contra Hungría se han convertido en algo habitual. El Fidesz también está promoviendo ahora la narrativa de que Tisza y el propio Magyar están colaborando con los servicios de inteligencia ucranianos.

Al impulsar la narrativa de que Magyar cuenta con el respaldo de fuerzas políticas extranjeras, el régimen de Orbán goza del pleno apoyo de Moscú.

El 13 de agosto, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) amplificó públicamente la propaganda de Fidesz, afirmando que Ursula von der Leyen está "considerando seriamente escenarios para un cambio de régimen en Budapest" y ve a Magyar, descrito como leal a las élites globalistas, como "el principal candidato para el puesto de jefe de Gobierno" en Hungría.

El SVR también incluyó a Ucrania en el panorama, afirmando que Kiev se había sumado a la "campaña de Von der Leyen para desmantelar el Gobierno húngaro por orden de Bruselas". Según esta versión, Zelenski debe hacer el "trabajo sucio" de "desestabilizar la situación en Hungría a través de los servicios especiales ucranianos y la diáspora que vive allí".

Queda por ver si Fidesz empleará la línea de la "injerencia extranjera" para manipular las próximas elecciones parlamentarias.

Sin embargo, lo que hoy está claro es que Budapest y Moscú ya han unido sus fuerzas para afianzar en la mente del público una narrativa de desinformación: que la UE y Ucrania están confabuladas con el principal rival político de Orbán, Péter Magyar, en una campaña contra Fidesz.

*** Anton Shekhovtsov es profesor visitante en la Universidad Centroeuropea de Austria. Su último libro es 'Russian Political Warfare(2023)'.