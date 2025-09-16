Los médicos del sistema público ante su gran encrucijada

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Cupón Diario ONCE, hoy
Bonoloto lunes
Primitiva, hoy
Manifestantes contra Israel
Los agentes señalan a Marlaska
Socios Sánchez Presupuestos
Premios Emmy 2025
Antonio Orozco
Joaquín Prat
Sandra Barneda
Experto en desarrollo personal
Autónomos paro
Emprendedor España
Felipe Isidro fuerza niños
Grison alimento prohibido
Propietaria bar explosión Vallecas
Seguro de vida
Así se resolverá el problema de la vivienda
La pensión de los mayores
Dinero para vivir solo
Experto en inversiones
Trabajo jóvenes
Okupa parking privado
Nombre hija Maluma
Falta de obreros
Médica denuncia condiciones laborales
Experto inmobiliario crisis vivienda
Agricultora española competencia desleal
Experto en inversión inmobiliaria
Ferran Adrià confiesa no tiene casi ingresos
Jubilado español en Tailandia
Análisis Silksong
Lotería Nacional, en directo
Tyler Robinson
Pedro J. Ramírez durante su intervención en 'El Programa de Ana Rosa'
Antonio Lorenzo, experto
Gonzalo Bernardos
Fabricante casas contenedor
Ricardo Gulias, experto
Truco para reformar pasillo sin luz
Laura Fa sobre Isabel Pantoja
Jordi Sánchez, actor
María Patiño tiempo entreno joven
Profesor autoescuela
Sueldo en la construcción
Experto en energía
Jubilada sin vivienda
Agricultor precio aceite
Moneda más valiosa de España
Antonio Lorenzo, hipoteca
Pablo Ródenas, abogado
Hostelero Ley Antitabaco
Baja trabajador
Películas gratis cine Madrid
Pantalón Lefties
Chaqueta Mango
Rebaja exprés Carrefour
Ramón Espejo, catedrático
Empresario español en China
Enrique Álvarez, mecánico
Truco renovar cocina sin obras
Emprendedor chino en España
Polémico suplemento café en un bar
Francisco Ortega catedrático pasos adelgazar
Marichui pierde su hogar
Carlos García, abogado
Cambios examen de conducir
Vino 'joya de la corona'
Interiorista rechaza muebles antiguos salón
Economista alerta a España
Victoria Jensen, psicóloga femenina
Manu Sánchez, periodista
Juan Martín caminar kilo grasa
Ley antitabaco
Zapatos Lidl otoño
Vestido otoño Zara
Falta de obreros
Antonio Orozco
Reapertura mercadillo Madrid
Faltan trabajadores pueblo Madrid
Manu Carreño
El asesino de Kirk no merece coartadas ideológicas ni la pena de muerte
El fanatismo izquierdista del asesino alienta a Trump
Escalada de Netanyahu contra Sánchez
Moncloa intenta salvar la relación con Puigdemont
Borja Yus gimnasio error España
Bolsonaro, condenado a 27 años
CIS Tezanos
Experta inmobiliaria se queja subida precios vivienda
Aerogeneradores en placas solares
Nuevo asfalto en carreteras
Planificación fiscal
Accionistas de Sabadell
IA encarece precios
Truco interiorista combinar cojines
Muebles casa en venta
Muerte empresarios Gerona
Realidad ser funcionario
Alejandra Morena
Funcionario de Correos
Albañila
Analista inmobiliaria
Jubilado
Santiago Segura
Nuevo mercadillo Madrid
Vivienda más cara
Falta de trabajadores en el campo
Inquiokupas
Premio a quien menos trabaja
Donación de padres a hijos
Truco salmón más sabroso
Burbuja inmobiliaria
Sánchez y Begoña Gómez, entre abucheos
Tim Minnick, entrenador de 83 años
Experto en desarrollo personal
Fecha de venta oficial iPhone 17
Truco batería iPhone
Rentismo sistema parasitario
100.000 € con un piso okupado
Dos acuerdos del CGPJ vetan a Garzón
Apertura bar
Arguiñano
Pescadero truco pescado fresco
Restaurante País Vasco
Seguridad Social obliga a trabajar
Los médicos se concentran frente al Ministerio de Sanidad para rechazar el Estatuto Marco.

Los médicos se concentran frente al Ministerio de Sanidad para rechazar el Estatuto Marco. E.P

Tribunas

Los médicos del sistema público ante su gran encrucijada

Los médicos del sector público se encuentran frente a un dilema que determinará el futuro de la sanidad en España: elegir lo malo conocido o avanzar hacia un mal menor.

Publicada

El gran problema del sistema sanitario público es su falta de productividad.

Los incrementos de la inversión en sanidad por parte de las comunidades autónomas son, en proporción, muy superiores al retorno medido como incremento de su actividad. Sobre todo cuando casi la mitad de ese incremento millonario se destina a gastos de personal.

El principal motor de actividad en el sistema nacional de salud es, sin duda, la actividad que ejercen sus médicos.

Los médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) están ante una decisión clave. Deben elegir entre aceptar un marco laboral obsoleto que erosiona la vocación y la calidad asistencial, o impulsar un acuerdo imperfecto que, al menos, les permita avanzar.

Han transcurrido veintitrés años desde que se aprobó el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario del SNS.

Dos décadas que han transformado profundamente la sanidad. Ha envejecido la población, ha crecido la demanda asistencial, se han disparado las listas de espera, ha emergido con fuerza el reto de la salud mental y, sobre todo, ha cambiado de forma sustancial la mentalidad de los profesionales. 

Pancartas de médicos contra el Estatuto Marco, en Santa Cruz de Tenerife.

Pancartas de médicos contra el Estatuto Marco, en Santa Cruz de Tenerife. Europa Press. Europa Press

Profesionales que, a diferencia de los de hace treinta años, priorizan su vida familiar o intentan conciliarla con la laboral.

Lo que no ha cambiado es el modelo laboral de los médicos, que se ha quedado anclado en un pasado incapaz de responder a los desafíos actuales.

Hoy, el Gobierno ha abierto la puerta a una reforma largamente postergada. El Ministerio de Sanidad ha puesto sobre la mesa un borrador con medidas que buscan mejorar la situación.

El problema es que la negociación con sindicatos y comunidades autónomas amenaza con encallarse antes de llegar a puerto. Si la reforma vuelve a quedar en un cajón, los grandes perdedores no serán sólo los médicos, sino sobre todo los pacientes.

Pancartas de médicos contra el Estatuto Marco, en Santa Cruz de Tenerife.

El mayor problema estructural del SNS no es sólo la falta de recursos o la insuficiencia presupuestaria. Es el modelo laboral médico.

Un modelo que tiene como consecuencia (y esto es insoslayable) que esta sea la única profesión sanitaria que tiene un mayor flujo hacia el sistema sanitario privado que hacia el público.

Mientras que enfermeras, técnicos y otros profesionales sanitarios aspiran mayoritariamente a integrarse en el sistema público, los médicos huyen de él. Esta fuga permanente erosiona el corazón del SNS. El sistema público se ha convertido en una "máquina" de frustrar, explotar y quemar a los facultativos por ese régimen laboral que se empeña en mantener.

La opinión mayoritaria en el sector es que los médicos no sólo deberían tener un estatuto diferenciado del resto de profesiones sanitarias, sino que tendrían que renunciar directamente al Estatuto Marco. Deberían encuadrarse en un régimen laboral que les permita libertad de acción y negociación individual para poder ganar en función de su mérito y capacidad.

Esa sería, sin duda, la mejor opción.

Ante esta imposibilidad, tratar de reformar el Estatuto Marco no es un trámite legal, sino una urgencia estructural.

"Las comunidades autónomas son clave. Son ellas las que gestionan la sanidad, los presupuestos y los recursos humanos"

El borrador del Ministerio incorpora medidas que, sin ser revolucionarias, suponen mejoras respecto a la situación actual. Tienen que ver con la reducción de horas de guardia, la ampliación de descansos o la flexibilización de jornadas.

Son medidas que no resuelven todos los problemas, pero que suponen un avance en la dirección correcta porque, obviamente, mejoran las condiciones de los facultativos.

Por su parte, las comunidades autónomas son clave. Son ellas las que gestionan la sanidad, los presupuestos y los recursos humanos. Su preocupación principal no está tanto en el contenido de la reforma, sino en su impacto financiero.

Además, varias comunidades se quejan de haber sido poco consultadas en la fase de diseño. Reclaman que sus aportaciones técnicas y organizativas se integren en el texto final, y que la reforma no se plantee como una imposición centralista.

Los que están en una situación compleja son los sindicatos de los médicos.

En general, valoran algunos avances del borrador. Pero rechazan el texto porque consideran que deja fuera dos reivindicaciones históricas: la mejora retributiva asociada a la nueva clasificación profesional y la jubilación anticipada o parcial voluntaria.

El Ministerio de Sanidad replica que estas materias exceden las competencias del Estatuto Marco porque los salarios dependen de los Presupuestos Generales del Estado y la jubilación, de la normativa de la Seguridad Social.

Aquí está el núcleo del choque.

No se trata de una defensa del Ministerio. Es un alegato en favor de la asistencia a los pacientes, porque no avanzar en este tema no es una opción.

Médicos canarios en la huelga del 13 de junio, convocada por CESM y el SMA.

La gran amenaza que vive nuestro sistema público es la falta de flexibilidad del actual Estatuto Marco de los médicos. Una falta de flexibilidad que impide mejorar su eficiencia y que sólo produce dificultades en el acceso al sistema sanitario (en una época en la que el mantenimiento de la salud ya depende mayoritariamente de los recursos sanitarios públicos).

Si la principal palanca del Estado de bienestar es su sistema de salud, ¿dónde va a quedar si el sistema sanitario público no es capaz siquiera de garantizar el acceso al sistema en la enfermedad?

En otras palabras, hay que elegir entre lo malo y el mal menor.

El Estatuto Marco no resolverá por sí solo todos los problemas del SNS. Pero es una oportunidad real de dar un primer paso. Y es el paso más importante.

Mónica García, ministra de Sanidad. Imagen de archivo.

La política, y especialmente la política sanitaria, rara vez se mueve en escenarios ideales. Se trata de sumar avances parciales, aunque no colmen todas las aspiraciones, y de evitar el peor escenario: la parálisis.

El Ministerio de Sanidad tendrá que escuchar más a las comunidades y sus aportaciones. Las autonomías deberán aceptar que algunas medidas exigirán más gasto. Los sindicatos deberán entender que exigir lo imposible puede tener como consecuencia quedarse sin nada.

No se trata de renunciar a los principios, sino de desbloquear un acuerdo viable que permita mejorar, aunque sea de manera imperfecta.

El futuro del sistema no puede quedar atrapado en la lógica del todo o nada. Se necesita responsabilidad, flexibilidad y visión de conjunto. Porque lo que está en juego no es sólo la dignidad laboral de los médicos, sino la calidad asistencial de millones de pacientes.

Si no fueran capaces de llegar a un acuerdo en algo tan importante, todos los responsables deberían replantearse seriamente su función y compromiso con el sistema público de salud.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.

Más en Tribunas