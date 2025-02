Musk intenta construir un eje EEUU-Reino Unido mediante la intoxicación

Tras más de dos décadas trabajando y viviendo en Reino Unido, no es poco habitual que, durante mis frecuentes visitas a España, me pregunten por aquellos sucesos de la actualidad británica que han acaparado titulares en otros países.

En el mes de enero que hemos dejado atrás, me sorprendió la reiteración con que varias personas, generalmente muy bien informadas, me interpelaron acerca de la trama de las bandas de pederastas paquistaníes en Inglaterra. Muchos también me interrogaron sobre el cautiverio del líder ultraderechista Tommy Robinson.

Me extrañó tanta insistencia precisamente porque conocía perfectamente el caso (vivo además bastante cerca del epicentro de los hechos). Se trata de un episodio sobradamente conocido en todo el país desde hace varios años.