Me gusta escribir al dictado de Pedro Sánchez, que es mi faro en estos tiempos de incertidumbre, mis estelas en esta mar revuelta de los periódicos. Así que primero resumiré los hechos y después las opiniones. ABC titula: “Sánchez y Díaz evidencian una unidad sin fisuras en el debate”. El País titula muy parecido la suya, aunque añade el matiz de la incomparecencia del PP: “Sánchez y Díaz exhiben unidad ante Abascal y el ausente Feijóo”. Cuidado con lo de llamar “ausente” a Feijóo, que lo mismo hicieron con José Antonio Primo de Rivera y lo acabaron mitificando.

Esa “unidad”, esa estrategia pactada, ha sido percibida por la mayoría de cabeceras. Dicho de otro modo: no hubo pelea en la izquierda para intentar rebañar ese electorado potencial que comparten. Eldiario.es reseña que hubo incluso un reparto de papeles: Yolanda Díaz se dedicó a “confrontar” con Santiago Abascal mientras Pedro Sánchez se centró en “defender las políticas de la coalición”. El Confidencial dice: “Los socios de coalición hicieron tándem”. EL ESPAÑOL: “Los candidatos del PSOE y Sumar mostraron cohesión”.

Todos los medios coinciden en que se produjo ese acuerdo tácito para que fuera Yolanda Díaz la que tuviera más protagonismo a la hora de pelear con Vox. Un punto que cristaliza en este titular de El Mundo: “La líder de Sumar protagoniza un duro enfrentamiento con el de Vox, pero no consigue diferenciarse de Pedro”.

¿Qué hizo Abascal? “Exponer su ideario contra las leyes ideológicas del Gobierno y reprochar al PP que no quiera pactar con él”. Lejos de echarse al monte, como algunos preveían, el candidato de Vox –en esto también hay consenso mediático, incluso en los medios de la izquierda– fue muy contundente en sus propuestas, pero muy moderado en el tono.

Voy ahora con las opiniones. Quién ganó el debate, según los periódicos. En El Confidencial se inclinan por Yolanda Díaz, que “estalló contra Abascal” y “robó foco al presidente”. En EL ESPAÑOL concluye que Feijóo fue “inteligente” al no presentarse, pero entre los presentes concede la victoria también a Yolanda Díaz. En El Mundo también señalan que Feijóo “salió intacto” y aúpan a la vicepresidenta como “dominadora” del debate: “Transmitió una energía de la que carecieron los dos”. En ABC, José Peláez dice que ganó Yolanda: “Fue la más solvente y convincente”. Y en La Vanguardia, de los seis articulistas que opinan, cinco dan la victoria a la líder de Sumar.

Al otro lado del río, El País, eldiario.es e Infolibre reiteran que el principal perjudicado fue Feijóo, pero no se mojan a la hora de apuntar un vencedor. “Feijóo pierde el debate en el que no tuvo valor para participar”, titula eldiario.es. “Sánchez y Díaz cogen aire”, dice Infolibre.

La Razón lo llama “debate de perdedores” e incide en que, se mire por donde se mire, aquello terminó “sin vencedor” y con Sánchez “entregado” a Yolanda Díaz.

Si recapitulamos, podemos extraer algunas conclusiones muy interesantes. En los medios más próximos a la derecha, hay una conclusión común: Yolanda Díaz fue la ganadora del debate y Feijóo acertó al no ir. En los medios más próximos a la izquierda, Feijóo erró al ausentarse, pero no hay un ganador: ganaron los dos, Pedro y Yolanda.

ALSINA–¿Y qué dice el ausente? ¿Qué pasa con Feijóo esta mañana?

Lo más interesante hoy acerca del padre Feijóo, nos recuerda La Razón, ocurrirá esta noche a las diez, porque lo entrevista en La Brújula nuestro querido Rafa Latorre, que en paz descanse. Yo ya me he apuntado la cita. El llorado Rafa, que no Feijóo, es mi único motivo en la vida para trasnochar.

Habla el padre Feijóo en una entrevista con ABC. El titular es desconcertante: “Me gustaría refundar un partido amplio de centro-derecha”. No queda claro a qué se refiere con refundar. ¡A ver si no va a cambiar de sede, pero va a cambiar de nombre! Feijóo muestra su deseo de recuperar para el PP “la parte más pragmática y liberal de Vox”. Mucha suerte con esa búsqueda. Lo mismo intentaron los de El Dorado.

Lo de El Dorado no iba con segundas. El País, sin ambages, publica hoy un editorial durísimo contra el candidato del PP. Lo define como alguien que, debido a las encuestas favorables, se siente “impune” para “mentir” y le recuerda su foto con el narco Marcial Dorado, que data, no es broma, de cuando yo casi no había nacido.

Termino con unas palabras de Ayuso en su entrevista con EL ESPAÑOL que, creo, pueden representar incluso al Partido Comunista: “Necesito estar ya con las chanclas puestas, de eso que se te queda la marca porque las llevas puestas 24 horas. Quiero desayunar y volver a dormir un rato. Quiero esa sensación, la de no saber si es martes o jueves”. ¿Qué día es hoy, patrón?