La relación PP-Vox, según cada periódico

Hoy es el mejor día de la campaña electoral para leer periódicos. Por fin aparece alguien en las portadas que sonríe y no pretende engañarnos. Es de Murcia, más de mi edad que de la vuestra, y ha ganado Wimbledon. Vamos con los fucking trackings, qué nos dicen los sondeos a seis días de las elecciones.

En todos ellos gana el PP y en todos ellos necesita a Vox para gobernar. Pero hay matices interesantes. El Mundo, El Confidencial y EL ESPAÑOL coinciden en situar al padre Feijóo con entre 140 y 145 escaños; y a Sánchez alrededor de los 110. ABC y La Razón, en cambio, disparan al PP por encima de los 150, pero no a costa del PSOE, que también está en torno a los 110 en estas páginas. La clave está en Vox y Sumar, a los que colocan por debajo de los treinta parlamentarios. Por último, en El País, el PP cuenta con 135 diputados, el PSOE con los mencioandos 110; y Vox y Sumar rozan los 40.

Hay una tendencia al alza del PP, que aparece de manera clara. Pero, como dice Ignacio Varela en El Confidencial, por mucho que haya crecido el padre Feijóo, un gobierno en solitario sólo podría producirlo un milagro. Destaca este veterano hacedor de campañas el “peligroso manejo de las expectativas” y recuerda que, hace un año, el PP habría firmado con los ojos cerrados ganar las elecciones con 140 escaños.

Un matiz interesante: según Varela, garantizada la victoria de Feijóo, el electorado de la derecha se debate entre dejarle las manos libres y reforzar a Vox para que entre en el gobierno y evite acuerdos del PP con el PSOE.

El padre Feijóo, en una entrevista con EL ESPAÑOL, destapa sus cartas: “Vox no es un buen socio, me siento más cercano a Page. Si necesito 20 escaños, voy a hablar con el PSOE”. Y apostilla: “Vox provocaría unas tensiones innecesarias. Sus ideólogos me producen mucha intranquilidad. No me siento cómodo con ese partido”. Pero el punto de partida está claro: gobernará con Abascal, como en Extremadura y Valencia, si no le queda más remedio.

Hay una entrevista interesante de Ruiz Almirón a Esteban González Pons en ABC. El PP busca al mismo tiempo ese funambulismo que le permita alternar los piropos al PSOE tradicional con una contundencia que le habilite para robar votantes a Vox. Y Pons practica, con su espalda de luchador de pressing catch, el abrazo del oso. “Todo el de Vox que quiera volver al PP va a tener las puertas abiertas”. Llama “compañeros” a muchos dirigentes de Vox, incluido Abascal. Y les dice: “Hay que elegir entre ser fuertemente ideológico o mayoritario. Les pido a los votantes de Vox que esta vez voten realismo”.

ALSINA–Hay varias noticias esta mañana sobre las estrategias que intentan PSOE y Sumar para revertir el rumbo de las encuestas.

Querías que cruzara al otro lado del río, tambén te quiero los lunes, patrón, porque es nuestro último lunes de campaña electoral y no queremos que esto se acabe. Queremos el aire acondicionado del estudio, que nos pone la piel tersa; y no ese sol castigador del Mediterráneo, que nos inunda de quemaduras.

Atención a este titular. El Confidencial: “El PSOE se gasta 600.000 € en un 'software' que busca votantes para el 23-J”. Fijaos qué nombre tan bonito tiene el software, parece haberlo escrito Abigail Lozano. Se llama “Tesela”. Si usted, como yo, está muy por debajo del nivel de La Culturera, debe saber que se trata de la técnica de mosaico que empleaban los griegos y los romanos.

La herramienta le permite al PSOE “identificar segmentos concretos de la población y bombardearlos con propaganda electoral para tratar de movilizarlos”. Por ejemplo, Sánchez escribe: varón, presentador de un programa de radio, ha retado a un debate a Angels Barceló, escribe radionovela. O mujer, autor de La Mala Víctima. Quizá: último liberal de España que canta a las señoras. Puede que: corredor y fibroso de nombre compuesto. O… “prometió que se irá a Portugal si gobierna Vox”. Entonces, Tesela le revela cómo convencerlos. Mostrad vuestras papeletas, gritad conmigo: “¡Te quiero, Pedro!”.

El Mundo informa de que el presidente del Gobierno ha retomado la idea de los mítines porque cree que puede movilizar votantes. Va a dar dos estas semana a pesar de la cumbre europea.

En El País, sobre Sumar, escriben: “Díaz mete en campaña la foto de Feijóo y el narco Marcial Dorado”. La líder de Sumar está endureciendo el tono contra su viejo conocido y cree que el debate de TVE será una oportunidad para movilizar al espacio de la izquierda frente a Abascal.

Termino con un artículo interesante de La Razón sobre el PNV, que trata de alejarse de PP y PSOE para frenar la fuga de voto y la amenaza de Bildu, que sigue creciendo a gran velocidad.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan