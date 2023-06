Carta a Carrillo con los periódicos de hoy

Querido Santiago Carrillo:

Por si acaso existe el cielo, quería leerte los periódicos de esta mañana. No se va a usted a creer en lo que ha quedado la política asamblearia. Están negociando los de Podemos con Yolanda Díaz. Ya sabrá usted que la cosa no va bien. El plazo se agota esta medianoche y el acuerdo está lejos. Veo en El Confidencial que Podemos ha llevado al límite las conversaciones porque se niega a aceptar que Irene Montero se quede fuera, como pretende Yolanda.

Entonces, la dirección de Podemos –relata EL ESPAÑOL– ha convocado una consulta a sus bases para preguntarles a ver si pueden decidir ellos solos, en el búnker, lo que les salga de las narices. Es decir: no les van a preguntar en esa consulta por el acuerdo o desacuerdo con Yolanda una vez se conozca. No, no. Esta consulta consiste en pedir un permiso para así no tener que ratificar después lo que el búnker decida. Porque, claro, imagínese que deciden romper con Yolanda tras el veto a Montero, se lo cuentan a las bases y las bases dicen que eso es una locura.

Ay, don Santiago, para lo que hemos quedado. Era mucho mejor lo que hacía usted. Antes que esta farsa, era mucho mejor lo que hacía usted. Encenderse el cigarro, decidir a cuchillo y sin preguntar.

El Mundo, en su crónica, aporta un detalle interesante: los partidos que apoyan a Díaz vetan a Irene Montero, pero no a Ione Belarra. El titular más claro es el de la columna de Sandra Golpe en La Razón: “Nadie quiere a Irene Montero”. Pero el Golpe de Sandra se refiere sobre todo a Compromís, Más Madrid y toda la lista de partidos. Han sido ellos los que han vetado a Montero.

Querido Santiago: a usted le gustaba dar la vuelta a las cosas, por tocar un poco las narices. Vamos a hacerlo. Vamos a defender a Irene. Todos los periódicos echan la culpa a Podemos y no a Yolanda del bloqueo en las negociaciones. Por ejemplo, vean la carga de la prueba en la portada de El País: “Podemos lleva al límite la negociación con Sumar”.

¿Por qué no lo escriben al revés? Yolanda Díaz lleva al límite la negociación con Podemos. Irene Montero es ministra, representa el liderazgo del partido. ¿No tiene derecho a asegurarse el escaño igual que Ione Belarra o Pablo Echenique? ¿No firmaron Yolanda Díaz y Pedro Sánchez la ley del sólo sí es sí una vez salió del Ministerio de Igualdad? Yo te quiero, Irene, yo te apoyo, porque me lo enseñó don Santiago Carrillo: siempre con los vencidos.

ALSINA–Quien parece que se marcha para siempre de la política es Amparo Rubiales, que ha dimitido como presidenta del PSOE de Sevilla.

Así es, patrón. Se acordará de ella el señor Carrillo, porque doña Amparo militó en el Partido Comunista hasta 1982. Llamó “judío nazi” a Bendodo. Dijo que no iba a dimitir, que no tenía nada contra los judíos y que estaba en contra de los nazis. Cuenta ella misma que el PSOE le pidió que rectificara el tuit, pero no la dimisión. Dice: “Unos se van por comprar votos o robar, yo me voy por un tuit a Bendodo. Lo llevaré a gala”.

Doña Amparo fue la primera mujer diputada en el Parlamento de Andalucía y la segunda mujer doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla. Dice que la han llamado “vieja borracha” y que “nadie dice nada de eso”. Como en todo despropósito, podemos encontrar una migaja de sentido común en las palabras de doña Amparo. Dice: ¿por qué se puede llamar fascista a la gente sin que produzca escándalo y con nazi se montan estas revueltas?

Ay, don Santiago Carrillo, debe de estar usted contento. En el PSOE, todo queda en el partido. El fiscal general, leo en ABC, ha elegido a Dolores Delgado fiscal de la memoria democrática. Ahora tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros. La crónica de El Mundo indica que ocho de los doce miembros del Consejo Fiscal rechazaron el nombramiento. Hubo bronca. Se criticó el “conflicto de intereses” por ser pareja del juez Garzón, que tiene una fundación sobre asuntos de la memoria. Y se criticó que la exministra de Justicia y ex fiscal general vaya a ser premiada ahora con este cargo. Pero, don Santiago, ¡cómo vamos a abandonar a alguien que tanto ha dado por el partido! “El fiscal general consuma su dedazo”, titula ABC. “Máxima tensión en el Consejo Fiscal”, El Mundo. ¡Profesor, tenga piedad, ayúdeme, lo estoy pasando fatal con esta hernia fiscal!

Al otro lado del río, es viernes, patrón, cómo no te voy a querer hoy: relata El Confidencial que PP y Vox están “ultimando sus primeros pactos en capitales de provincia para desalojar al PSOE”. Habla la crónica de ciudades como Guadalajara, Toledo, Valladolid y Burgos. También dice esta información que el padre Feijóo va a meter a Cayetana Álvarez de Toledo en las listas del Congreso.

Y termino con el lío de las mesas electorales. Don Santiago Carrillo, con lo que les costó a ustedes traer la democracia. Ahora dice la gente, los jóvenes, que somos unos desagradecidos, que no podemos participar en la mesa electoral porque nos vamos de vacaciones. EL ESPAÑOL especifica quiénes podrán librarse: sólo aquellos que hayan pagado el viaje o el hotel antes de que Sánchez anunciara el adelanto electoral.

Don Santiago, le mandan saludos Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Félix José Casillas y el profesor Rodríguez Braun. Los recordará de aquellas tardes de café en el exilio de París.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan