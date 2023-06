Amparo Rubiales: "Unos se van por comprar votos o robar, yo por un tuit a Bendodo. Lo llevaré a gala"

Si a la dirigente con pedigrí del PSOE andaluz Amparo Rubiales le hubieran dicho en los años 80, cuando se convirtió en la primera mujer diputada en el Parlamento autonómico, que dimitiría de su último cargo en el partido por un tuit injurioso contra un rival político, jamás lo hubiera creído. Y menos que iba a estar dedicado al actual número 3 del PP nacional, Elías Bendodo.

Unas horas después de dimitir, Rubiales aún no se lo cree. Sin embargo, tras sus más de 40 años de trayectoria política, esta feminista acérrima, la segunda mujer doctora en Derecho en la Universidad de Sevilla y autora de varios libros, no va a perder el sueño. Tampoco el desparpajo que le caracterizó siempre.

"Hay gente que se va por comprar votos, otros por robar... pues yo me voy por un tuit. Lo llevaré a gala en mi vida. Tiene mucho peso político", asegura en conversación con EL ESPAÑOL en tono irónico.

No obstante, reconoce que no es plato de buen gusto todo el revuelo que se ha formado. El origen está en un tuit que publicó el pasado fin de semana en el que calificó de "judío nazi" al coordinador general del PP, Elías Bendodo (que es sefardí de ascendencia y judío de religión).

Es realmente el discurso de un judío nazi! https://t.co/t37z5MhNq5 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) June 3, 2023

Rubiales, muy activa en esta red social en la que cuenta con más de 30.000 seguidores, asegura que nadie le ha obligado a dimitir, sino que ha sido ella la que ha renunciado al puesto que ejercía hasta este jueves por la mañana como presidenta del PSOE de Sevilla. Lo ha hecho antes incluso de enterarse de que el PP exigiera su dimisión y anunciara que va a interponerle una querella por un delito de odio, una cuestión que no teme.

"El partido lo único que me pidió es que quitara el tuit. Yo he rectificado, pero parece que no es suficiente y yo no quiero hacerle daño al PSOE con unas elecciones tan cercanas. Y más a estas alturas de mi vida y con todo lo que yo he vivido", asegura Amparo Rubiales en conversación con este diario.

Las primeras diputadas andaluzas en el Parlamento de 1982. Amparo Rubiales es la segunda por la izquierda. Cedida

En realidad, ha rectificado a su manera, disculpándose por aludir a la condición sefardí de Bendodo, pero insistiendo en calificarle de "nazi".

Por esta actitud, Rubiales ha sido duramente criticada por la Federación de Comunidades Judías de España y otras entidades. "No he ofendido a los judíos españoles ni a ningún judío. Les tengo un respeto infinito. A los judíos, no a Bendodo. No confundamos", reaccionó de nuevo en su muy activo perfil de Twitter.

No obstante, unas horas después de su renuncia sigue viendo "absurdo y surrealista todo esto". Al igual que "el hecho de decir fascista no sea malo y decir nazi, sí". "No tenía sentido todo lo que estaba pasando", afirma.

Sí está dolida con la cascada de respuestas que ha recibido a sus mensajes en Twitter. "Me han dicho de todo... vieja, borracha, se ha metido con mi voz, ha sido horroroso y ¿con eso no pasa nada? Yo no tengo necesidad de esto y por eso me voy", asegura a sus 77 años.

No es la primera vez que Rubiales protagoniza un encontronazo político. Le ha ocurrido incluso con miembros de su propio partido como la expresidenta de la Junta Susana Díaz, el exvicepresidente del Gobierno e histórico socialista Alfonso Guerra o el expresidente de la Junta Pepote Rodríguez de la Borbolla.

Acérrima defensora de Pedro Sánchez, se metió en medio de la guerra política que éste mantenía con Susana Díaz en 2020, tres años después de las primarias. Díaz publicó un mensaje sobre el 12 de octubre y Rubiales le respondió por Twitter: "Duele no estar, ¿verdad? ¡Te lo has ganado a pulso!".

Duele no estar, verdad? Te lo has ganado a pulso! https://t.co/QrP68BX530 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) October 12, 2020

El mensaje no sentó bien. Al igual que el dardo envenenado que le lanzó a Alfonso Guerra al compararlo con el ex secretario general de Vox Javier Ortega Smith por opinar que la Ley de Violencia de Género impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez debió de ser declarada anticonstitucional. "Me parece terrible que este tipo siga siendo militante del PSOE. Es igual que Ortega Smith", publicó entonces. El PSOE andaluz ha dejado pasar todos estos mensajes. Pero tras el último, de tintes antisemitas y publicado contra el coordinador general del PP, la dirección del partido en Sevilla emitió un comunicado en el que se desmarcaba de lo que Rubiales decía en su tuit y le exigía una rectificación. [Amparo Rubiales, histórica feminista del PSOE: "Nadie se hace trans para violarnos en el váter"] Sin embargo, insiste en que no la han cesada, sino que ha renunciado al cargo de presidenta del PSOE de Sevilla. No obstante, seguirá militando y peleando para que Andalucia y el resto de España estén gobernadas por una fuerza progresista. Los que la conocen, no lo dudan en absoluto. Realmente, lleva 77 años esquivando la vida que se esperaba de ella. Fue niña bien nacida en Madrid pero criada en Sevilla, de madre conservadora y padre juez, jovencísima militante antifranquista, afiliada al Partido Comunista de España hasta el 82, cuando fichó por el PSOE donde ha tenido altos cargos de responsabilidad. Y ahora dimite por un tuit sobre Elías Bendodo. "Es surrealista todo".

