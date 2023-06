Los periódicos, según Azorín a sus 150 años

Entiendo vuestra nostalgia, compañeros, y como os quiero tanto como a Pedro Sánchez, quería empezar por aquí. Lo leo en ABC: “Azorín cumpliría hoy 150 años”. Rosa, Rubén, qué maravilla cuando lo llevabais al cine, siendo niños, cada uno sosteniéndolo de un brazo.

Pobre Azorín, lo aburrido que era. Baroja se enfadaba y decía: “En París se bajaba al Metro cuando no tenía que cogerlo… ¡sólo para sentarse en un banco y verlo pasar!”. Falleció en silencio, susurrando aquello de… “No conviene confundir razones de estado con razones de establo”. En su habitación, junto a la cama, lloraban los chiquillos Belmonte y Amón.

Qué pena que Azorín no pueda leer los periódicos de esta mañana. Hay un claro ejemplo de confusión en una de esas razones de establo que quiere ser razón de estado. Lo cuenta El Mundo: la mayoría de la cúpula fiscal ve “conflicto de intereses” en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Memoria Democrática.

Doña Dolores fue primero ministra de Justicia, luego fiscal general del Estado y ahora quiere ser fiscal de la memoria. Este puesto que quiere encarnar lo promovió ella misma como ministra primero y como fiscal general después. Pero el “conflicto de interés” tiene que ver –dice El Mundo– con los negocios que hace su pareja, el juez Garzón, relacionados con la memoria democrática.

ABC sostiene que la mitad del Consejo Fiscal ya pide la dimisión a Álvaro García Ortiz, el fiscal general elegido por doña Dolores que ahora quiere dar el nuevo puesto a doña Dolores. “La asociación mayoritaria de fiscales acusa a García Ortiz de mentir y utilizar una burda maniobra para colocar por dedazo a su amiga Dolores Delgado”.

Yo siempre he sido más de Javier Gurrutxaga y de la Orquesta Mondragón que de Azorín. Por eso yo, que tanto he querido a Lola Delgado, que tanto la he apoyado, me acuerdo: “Lola, Lola, por qué te vas, con quién irás, dónde estarás. Soy tu perro fiel, sácame a pasear”.

En la época de Azorín, en la de Belmonte y Amón, le gritaban a don Natalio Rivas, ministro de Instrucción Pública y cacique de Albuñol: “¡Don Natalio, colócanos a tós!”. Y en eso anda Pedro Sánchez, velando por el trabajo de quienes pueden perderlo tras las elecciones. El Confidencial: “Sánchez coloca en las listas del PSOE a altos cargos de Moncloa ante el escenario de derrota”. El Mundo: “Sánchez deja colocados a sus ministros y recupera a Calvo y a Ábalos”.

Qué irreverentes somos los jóvenes, patrón. Hemos traído la bronca y el insulto a la política. Los líderes de hoy ya no son como los de antes. Leo en EL ESPAÑOL: Amparo Rubiales, 77 años, presidenta del PSOE de Sevilla, ha llamado “judío nazi” a Elías Bendodo, del PP. Lo ha hecho porque Bendodo llamó a Sánchez “tramposo”. Lejos de retirar sus palabras, añade: “No tengo nada contra los judíos. Estoy contra el nazismo. Bendodo lo sabe. No todo vale”.

ALSINA–Y está a punto de acabarse el plazo para que cierren un acuerdo Sumar y Podemos. ¿Qué tal avanzan las negociaciones?

Dos días para que expire el plazo y las negociaciones de Yolanda Díaz con Podemos van de maravilla. Los periódicos a uno y otro lado del río coinciden en reseñar que no se ha producido ningún avance. La situación parece más favorable a la vicepresidenta, que sigue incorporando a su marca a partidos que ni siquiera conocíamos. Ya van trece. En Podemos, según El Confidencial, son varios los dirigentes territoriales que amenazan a Ione Belarra con exiliarse a Sumar si no prospera el acuerdo.

También es un problema de tiempos, de coincidencia. Yolanda Díaz está teniendo que negociar con Irene Montero justo cuando acabamos de conocer esta noticia. Portada de El País: “El Supremo avala la rebaja de penas de la Ley del sólo sí es sí”. Este periódico habla de “un importante revés” para el Ministerio de Igualdad. Último dato, del 1 de mayo: 1.079 rebajas de penas y 108 excarcelaciones.

La traducción en la cabeza de Yolanda Díaz debe de ser más o menos esta: “Cómo me hago yo la foto del abrazo con la ministra que representa toda esta chapuza”. Irene Montero dijo en su día que las rebajas de penas se producían por culpa de los jueces, que no estaban sabiendo aplicar la ley. El Tribunal Supremo acaba de desmontar ese argumento. Aun así, revela La Razón, no va a haber dimisiones en el seno de Igualdad.

Y termino con una noticia importante. EL ESPAÑOL: “La Junta Electoral debatirá si hay casos en que puedes librarte de una mesa por estar de vacaciones el 23-J”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

