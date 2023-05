Las listas de Bildu, según cada periódico

Creo que ha llegado el momento, compañeros, de que deis un paso más en vuestra carrera, de que gobernéis España. Veo en El País, esta mañana, un reportaje titulado: "43 pueblos donde nadie quiere ser alcalde". Ahí es donde entraríais vosotros. No tendríais siquiera que hacer campaña, no os insultarían, nada de debates electorales. Podéis elegir lugares fantásticos: provincias como Navarra o Burgos.

Juan Navarro, el periodista que escribe el texto, se ha ido a Trespaderne, una de estas localidades. Va preguntando por la calle a los vecinos por qué no se presentan y todos responden más o menos: "No, hombre, quita, ¡por Dios!". Imaginaos cómo quedaría: "Carlos Alsina, alcalde de Trespaderne. El patrón arrasó en sus primeras elecciones, ningún voto en contra. Ya ha sido investido con la vara de mando”.

Mientras tanto, en historias para no dormir, seguimos a vueltas con la presencia de 44 terroristas en las listas de Bildu. Este fue y sigue siendo el hito del arranque de campaña. Vamos con los protagonistas, qué dice la izquierda abertzale. Lo veo en El Español: "Bildu defiende sus listas con asesinos porque no incluyen a corruptos como el PSOE y el PP". Lo más grave no es que Otegi diga esto, sino que haya gente que se lo compre.

Escribe Aurora Nacarino en El Confidencial acerca de la "demencia democrática" del PSOE, que sólo salió a criticar con firmeza las listas de Bildu después de que lo hicieran el PNV y Podemos Euskadi.

El padre Feijóo recorre España pidiendo a los barones del PSOE que le digan a Sánchez que no pacte con Bildu. No reconozco al padre Feijóo, que ha vestido este fin de semana una guerrera verde caqui como para hacer la revolución con barba en Sierra Maestra.

Leo en La Vanguardia la historia de este disfraz. Resulta que el padre Feijóo había estado en Valencia y Badajoz, con mucho calor. De pronto, llegó a Toledo y el termómetro marcaba diez grados. Entonces, un compañero le dejó la chaqueta. Feijóo se la llevó a Valladolid y a Getafe. Todavía no la ha devuelto. Hombre, Feijóo, que eso se puede hacer con los libros, pero no con las chaquetas.

ABC señala que el candidato del PP quiere que Javier Lambán le diga a Sánchez lo de Bildu… a la cara. Tiene problemas el presidente de Aragón, según la encuesta que publica hoy El Español: "Lambán en peligro: la derecha lograría la mayoría absoluta si se mantiene la tendencia".

ALSINA–El que sí le ha dicho "literalmente" a la cara a Sánchez lo que piensa de Bildu es Emiliano García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha compartió escenario con Sánchez en Puertollano. Dijo Page: "Cuando los independentistas arrimen el ascua a su sardina y los demás no tengamos lo mismo, siempre alzaré la voz. Y si además han utilizado una pistola, con más motivo: yo, con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina".

Y os preguntaréis, qué dijo Sánchez sobre esto. Sobre esto, en concreto, nada. Pero quiero aprovechar, compañeros, para pediros un favor. En ese mitin, apunta El País, el presidente del Gobierno anunció entradas de cine a dos euros para los mayores de 65. Qué os parece si hacemos un trueque: yo os compro los billetes del interraíl y vosotros me compráis las entradas de cine.

Está pletórico Sánchez con la manguera. La que riega con dinero, digo. El presidente ha ordenado a su mitad del Gobierno que capitalice todos los anuncios. El Confidencial ha repasado las apariciones de ministros en las ruedas de prensa tras el Consejo. En los últimos cien días, 23 veces hablaron las ministras del PSOE y sólo una las de Podemos.

La Razón detalla que Moncloa impuso a Page que tragara con la presencia de Sánchez en el mitin de Puertollano. También señala que las encuestas internas empiezan a recoger una caída del PSOE después de no haber roto con Bildu al conocer las listas.

Dice El Mundo en su portada: "Los barones se revuelven ahora contra Sánchez por su pasividad frente a Otegi". Aunque hay maneras y maneras de revolverse. Está la de Page, que dice que no quiere que haya pactos; y la de Fernández Vara, que asegura en su entrevista con El Español sentir "repugnancia", pero no tanta como para pedir la ruptura de las negociaciones.

En Barcelona, salen nubes negras para Colau. Portada de La Vanguardia: "La mayoría suspende la gestión de Colau y pide un cambio tras las elecciones del 28-M. La inseguridad se afianza como el principal problema a ojos de los ciudadanos".

En Madrid, hablan los dos candidatos del PP. Ayuso, en El País: "Nunca había oído que los madrileños piensen que la sanidad es mala". Y Almeida, al que aprietan las encuestas, en El Mundo: "Quien coja la papeleta de Ayuso cogerá la mía y viceversa". Una afirmación que es lo mismo que rezar un padre nuestro.

Yo ya tengo clara mi papeleta para este 28 de mayo: Carlos Alsina, nuestro patrón, ¡alcalde de Trespaderne!

