Los mejores (y peores) cánticos del 8-M

¿Cómo fue la manifestación de ayer? Depende del periódico con el que se mire. Las cabeceras más próximas a la oposición destacan en sus portadas que la marcha de Madrid, debido a la división en el Gobierno, congregó una asistencia mucho menor que el año pasado. Los medios más cercanos a Moncloa, en cambio, suman la participación en las grandes ciudades de España para proclamar que el 8-M vence al ruido.

Vamos con el juego de contrarios. ABC: “El feminismo exhibe sus grietas. Pinchazo en la convocatoria oficial”. El País: “El feminismo exhibe su fuerza a pesar de la fractura política. Las movilizaciones llenan las calles en toda España”. EL ESPAÑOL: “El último 8-M de Irene Montero evidencia la ruptura del Gobierno y desmoviliza al feminismo”. Eldiario.es: “El 8-M se impone en medio del ruido”.

Los datos: según la Delegación del Gobierno, las dos manifestaciones en Madrid reunieron un total de 27.000 personas, casi 30.000 menos que el año pasado. Y eso que el año pasado permanecían cierto clima pandémico. El País, para justificar su portada, menciona la movilización, por ejemplo, de Barcelona, que congregó 60.000 personas, muchas más que en Madrid.

Las manifestaciones se conocen a través de sus cánticos. He entresacado algunos de las crónicas de esta mañana. Por ejemplo, en Podemos: “No estamos a salvo con Carmen Calvo”. Y uno de muy mal gusto, con la secretaria de Estado, Pam, al frente: “Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar”.

En el grupo del PSOE, las ministras cantaban: “Abolición de la prostitución”. Pero, de repente, se toparon con una plataforma de prostitutas, que respondió: “Políticos puteros, doble moral”. Las Nuevas Generaciones del PP exhibieron una pancarta que parecía dibujar un puticlub. Ponía: “Que te vote Tito Berni”. También gritaron: “Corruptos, ladrones, libera violadores”.

Pese a la ruptura de la votación en el Congreso –y también de la relación personal entre ambas partes del Gobierno–, El País y La Vanguardia aseguran que Sánchez logrará mantener vivo el Ejecutivo hasta las generales. “Hay gobierno para rato”, “PSOE y Podemos intentan pasar página del cisma para salvar la coalición”.

Sin embargo, no le será nada fácil. La Razón, en su portada, dice: “Sánchez ordena rebajar el tono, pero Podemos mantiene su ofensiva”. Los morados lanzan el siguiente desafío al presidente: “El que rompe, paga”. Puede completarse el puzle con el titular principal de El Mundo: “El PSOE advierte a Podemos de que se va a cargar el Gobierno. Montero y Belarra ignoran la orden de Pedro Sánchez de frenar la escalada dialéctica”.

En cuanto al papel de Yolanda Díaz, la vicepresidenta ha cerrado filas con Irene Montero en lo que se refiere a la votación. Se opuso a la reforma del sí es sí. Se reunió con la ministra de Igualdad en el Congreso. ABC titula: “El choque de la coalición de gobierno por la reforma del sólo sí es sí eclipsa a Yolanda Díaz: el PSOE cuestiona su liderazgo y Podemos gana espacio”. EL ESPAÑOL revela: “Moncloa lamenta la falta de liderazgo de Yolanda Díaz para controlar a Podemos en medio del caos. Los socialistas piden a la vicepresidenta y ministra de Trabajo que ponga orden cuanto antes tras la guerra abierta por el sí es sí”.

Mientras tanto, en la oposición contemplan con desconcierto el último plan de Pedro Sánchez para defenderse. Lo cuenta El Confidencial: “Sánchez pone en marcha una ofensiva para vincular a Feijóo con la corrupción. El presidente aludió en el Congreso a la fotografía del líder del PP con un narcotraficante en 1995”. El País publica hoy esa foto junto a una del Tito Berni. Feijóo y el tito sin camiseta. Vuelve la política en calzoncillos, que dice Raúl del Pozo.

Feijóo, tan refractario a los pactos con Vox, parece haber ido perdiendo escrúpulos. Titula El Mundo: “A Moncloa, con quien podamos. El PP se ve cerca de gobernar tras la crisis del sí es sí y ya no descarta sumar con Vox”. Vete sacando los billetes para Portugal, Amón, no te vaya a tocar en el avión al lado de Pablo Iglesias.

