Baile de ministros

Con todo lo que costó aprenderse los nombres de los ministros, parece que vamos a tener que volver a estudiar. Portada de La Razón: "Pedro Sánchez estudia cambiar el Gobierno en los próximos días". En principio, según esta crónica, las variaciones tendrán que ver con la llegada de las municipales, y no con despidos ni cosas por el estilo. Es decir: el presidente no va a cavar más nichos en su huerto de La Moncloa.

Reyes Maroto dejará de ser ministra de Industria para centrarse en su labor como candidata a la alcaldía de Madrid; y Carolina Darias dejará de ser ministra de Sanidad para hacer campaña como candidata a la vara de mando de Las Palmas. Abrimos las quinielas. La Razón sitúa a Xiana Méndez en Industria y a Raquel Yoti en Sanidad. Méndez y Yoti no con cantantes de reguetón ni una dupla parecida a la de Wisin y Yandel. Méndez es secretaria de Estado de Comercio; y Yoti, secretaria general de Investigación en el Ministerio de Ciencia.

Se parecen hoy las primeras de ABC y El País, aunque con enfoques diametralmente opuestos. Cuenta El País: "La mayoría del Tribunal Constitucional rechaza limitar la ley del aborto. Los progresistas transmiten que se opondrán a cambios que dificulten la libre decisión de la mujer". Tras la última reforma, el bloque progresista tiene mayoría y, en cierto modo, la última palabra. Parece que se va a dictar sentencia, por fin, ¡doce años después!, sobre el recurso que presentó el PP en 2010.

Añade ABC: "Cuatro magistrados del TC, contaminados para fallar sobre el recurso de la ley del aborto". Al principio, he pensado que habían consumido huevo en mal estado este fin de semana, pero esa "contaminación" de la que habla ABC se refiere a la participación de estos cuatro magistrados en los informes de la ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero. "Eso les obligaría a abstenerse", dice el texto de ABC, pero se adelanta que no lo harán porque esa abstención evitaría el quórum suficiente para la sentencia.

No es baladí los cambios experimentados por el PP en torno al aborto desde que presentó el recurso en 2010. El tema continuó siendo tabú en este partido hasta hace bien poco. Ahora, Alberto Núñez Feijóo ha marcado posición. Les parece bien la ley de plazos, pero rechazan que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, tal y como sostiene la norma aprobada por el Gobierno actual.

Otra novedad en lo que se refiere al Gobierno. La cuenta EL ESPAÑOL: "Sánchez, atascado en la ley del sólo sí es sí. Las ideas de los Ministerios de Justicia e Igualdad para su reforma no convencen a Moncloa. Podrían acarrear incluso más reducciones de condenas". En esta información, el Ejecutivo, a través de distintas fuentes, admite que no se podrá evitar la próxima reducción de condenas ya puestas, pero que se trabaja para que las condenas futuras no sean más bajas.

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Europa Press

Dos novedades en las páginas de El Mundo. La primera, sobre el affaire entre Begoña Villacís y el PP. Se produce una situación extraña. La han entrevistado en El Mundo. Ella sostiene que, a día de hoy, Ciudadanos concurriría en Madrid "con sus propios espacios". También asegura que se votará a sí misma en las elecciones de mayo. Aunque luego da algunas respuestas que serían compatibles con su integración en Génova, como "lideraré el espacio político de centro".

Sin embargo, en la crónica que firma Juanma Lamet justo al lado de la entrevista se informa de algo que Villacís calla e incluso niega: una reunión con Elías Bendodo, dirigente del PP, en una cafetería al lado de Génova el lunes pasado.

Sobre Vox: ¿os acordáis de aquella moción de censura que iba a levantar España y que iba a lograr una especie de Cid Campeador como candidato para derribar a Sánchez? "Sin candidato ni fecha cincuenta días después. Los de Santiago Abascal acusan a Feijóo de frenar la iniciativa".

Voy ahora con una exclusiva de El Confidencial: "El nuevo dinero oculto de Juan Carlos I: su bufete en Londres le factura un millón de euros por una sola vista. El despacho que lo defiende en la demanda por acoso de Corinna le emitió ese millón por representarle en una audiencia de apelación". Dice El Confidencial que esa cantidad se correspondería con lo que habría recibido durante tres años como miembro de la Casa Real. Pero ya no está en nómina. ¿De dónde sale la pasta?, pregunta el artículo. Se recuerda que, en 2020 y 2021, cuando regularizó fiscalmente cinco millones de euros, tuvo que recurrir a sus amigos.

Concluyo con novedades acerca de Pompeyo González Pascual, el jubilado que enviaba las cartas explosivas. Las veo en El País. Si Sánchez continúa sin poder vender su serie, debería dedicarle un capítulo al señor Pompeyo. Había sido enterrador en Vitoria y Miranda de Ebro, donde vivía. "Esta profesión atrae a los que estamos un poco así, a lo mejor de cada casa", dice otro enterrador compañero suyo. Habló con mucha educación con los agentes. Les contó acerca de su afición al parapente. Y se descubrió que tenía un dron manipulado para lanzar sus cartas explosivas desde el aire. Doña Elisa, 84 años y vecina suya, dice: "De su vida yo no sabía nada, pero cumplía siempre con las derramas".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

