En defensa de la Sanidad pública

Allá por el año 2009 publiqué un artículo titulado En defensa de la sanidad privada, que fue premiado por uno de los principales medios de comunicación del sector sanitario como artículo del año.

Recuerdo que recibí el premio de manos del hoy consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, entonces Consejero de Sanidad. En su discurso dijo una frase que todavía recuerdo: “es increíble que a estas alturas haya que premiar un artículo que ponga en valor la aportación de la sanidad privada”.

Manifestantes de la huelga de médicos en Madrid.

Pero eran, metafóricamente hablando, los “años de plomo” contra la privada, a cuenta de las concesiones administrativas. Porque entrábamos de lleno en la crisis económica de esa década, se empezaban a resentir los presupuestos para Sanidad y se echaba la culpa a las famosas “privatizaciones” de la Sanidad Pública. Nada tenían que ver, claro.

De hecho, cuando escribía esas líneas ya llevábamos varios meses de reuniones para poner en marcha el mayor escudo creado hasta la fecha para poner en valor la aportación del sector privado. Y hoy, para la búsqueda de la mejor Sanidad para todo el mundo: la Fundación IDIS que no vería la luz finalmente hasta el año 2010.

En el fondo, 14 años después no han cambiado mucho los argumentos por parte de los de siempre contra las “privatizaciones”. Siempre han sido el enemigo a batir para no tener que mirarse en el espejo y ver sus propias miserias. Pero sí han cambiado mucho las circunstancias, 180 grados. Hasta el punto de que hoy, quién lo iba a decir, me veo escribiendo este artículo.

Durante los años del reajuste presupuestario, como consecuencia de la crisis económica, la Sanidad pública se fue progresivamente deteriorando. A modo de ejemplo, durante los años 2008-2018 nuestro Sistema Nacional de Salud perdió el tren de la revolución tecnológica. Y ahora, a través de los fondos europeos de recuperación de la pandemia, trata de reponerse a marchas forzadas. Porque durante esos años apenas había para pagar los sueldos y el mantenimiento de las obsoleta maquinaria (ni de lejos para actualizarlas).

"El sistema sanitario ha quedado roto de forma irreparable por el eje sobre el que pivota"

El problema es que nadie quiso ver que ese empeoramiento iba a ser definitivo. Porque nadie, obviamente, contaba con la llegada de una pandemia que en tres años ha arrasado todo. Y que ha hecho que si había alguna posibilidad de poder reconducir el modelo tal y como lo conocemos ahora, esta haya desaparecido totalmente. El sistema sanitario ha quedado roto de forma irreparable por el eje sobre el que pivota.

En nuestro sistema sanitario la Atención Primaria es el primer escalón para acceder al sistema. Y de ahí, si es preciso, acceder a la atención más especializada, o a la hospitalaria.

Los facultativos de la Atención Primaria sufren un proceso de selección adversa. Porque no han encontrado forma alguna de poder acceder a mejorar sus emolumentos. Y su nivel de competencia, lejos de ir aumentando en posibilidades, se ha quedado tan exiguo que no pueden pedir ni una simple resonancia magnética. Su labor se limita prácticamente a cuestiones burocráticas.

En los hospitales los médicos, a costa de guardias, de trasplantes, de unidades nuevas que requerían otra vez guardias, de peonadas o de la posibilidad de trabajar y complementar su sueldo con la asistencia privada, han podido compensar su pírrico sueldo base con otras cosas. En cambio, los profesionales de la Atención Primaria no han encontrado consuelo alguno en el sistema ni fuera de él.

Al contrario, sus propios representantes sindicales -tengo mis serias dudas de que esto lo compartan todos los médicos de familia- dicen que es imposible que se pueda pagar más por trabajar más en el mismo horario. Y no se les puede sacar de ahí.

"La Atención Primaria vive un círculo vicioso que o se corta de cuajo o se seguirá retroalimentando e irá a peor"

Entonces ¿para que voy a trabajar más? Esto nos lleva a ese fenómeno de selección adversa, que hace que los médicos en Atención Primaria no tengan estímulo para trabajar más. Están desmotivados, no quieren trabajar ni lo básico y al final abandonan sus puestos de trabajo. Y obviamente nadie quiere ir a cubrirlos, generando, al final, que no haya médicos que sostengan el primer nivel asistencial. Es decir, un círculo vicioso que o se corta de cuajo o sólo se va a ir retroalimentando más y para peor.

A partir de ahí, nuestro modelo sanitario se cae como un castillo de naipes. La gente no tiene posibilidad de acceder al sistema sanitario y se va a las Urgencias hospitalarias, saturando estas y colapsando y bloqueando la actividad hospitalaria normal.

En el fondo, por el Covid, llevamos así tres años. Con la diferencia de que ahora el virus ya se ha establecido entre nosotros de forma endémica. Por tanto no hay nada que nos haga pensar que las cosas puedan mejorar. Al contrario, todo irá a peor.

Las consecuencias de todo esto, más allá del bloqueo del sistema sanitario público, se pueden dividir en consecuencias directas e indirectas.

Entre las directas destacan los 30.000 fallecidos más que hemos tenido el año pasado por encima de la mortalidad esperada, como consecuencia, entre otras cosas, del deterioro de la asistencia sanitaria.

Entre las indirectas, que la gente, ante lo que pasa (las dificultades de acceso a la Atención Primaria, acuciadas últimamente por las huelgas de los profesionales) se están pegando un tiro en un pie. Porque pierden su principal razón de ser: la continuidad en la atención de los pacientes.

Los ciudadanos ven a los profesionales de la Primaria ya no como un filtro, sino como un estorbo. Y se hace un seguro privado al menor coste que puede, para acceder a un médico especialista, con la consecuente masificación de nuestro sector.

"No hay que inventarse teorías raras, como la oscura intención de privatizar nada, porque no existe tal cosa"

Pero esta es una consecuencia indirecta, porque el sector privado todavía funciona bastante mejor que el público en cuanto a la experiencia de usuario a una calidad asistencial igual. No se trata, por tanto, de un efecto directo y provocado a propósito con la intención de que el sistema público vaya mal.

De modo que no hay que inventarse teorías raras, como la oscura intención de privatizar nada, porque no existe tal cosa. No hay enemigos que abatir más que los que se quieran mantener para distraerse y como hace 14 años no afrontar la realidad que pesa sobre el sistema sanitario público.

Hay que hacer reformas y no empeñarse un sistema sanitario que está roto, tratando de que se suban los sueldos, cuando no hay para todos los trabajadores del sector (porque unos llevan a que otros profesionales también los pidan en cadena). Y lo que es más importante, cuando no hay más profesionales, porque nadie quiere trabajar en estas condiciones.

La Atención Primaria hay que rehacerla de arriba abajo. Dije hace unos días en un foro que el flujo del dinero tiene que ir hacia la demanda y no hacia los profesionales. Y esto significa que se debe pagar más al que más hace y, por supuesto, no pagar nada a aquellos que no hagan un mínimo.

Es decir, hay que tener métricas de eficiencia y resultados en Atención Primaria. Hay que meter criterios de gestión empresarial y pagar más por trabajar más. Lo que implica acabar con el Estatuto Marco, al menos en la Atención Primaria, e ir a un modelo de pago por acto o capitativo a través de entidades jurídicas públicas o empresas públicas.

Además, hay que cambiar la función del médico de Atención Primaria para aumentar sus competencias y sus atribuciones dentro del sistema. Hay que empoderarle para que su labor pueda tener continuidad como médico responsable de sus pacientes en los hospitales. Hay que darles herramientas para quitarse de encima tanta burocracia y que hagan realmente de médicos ante sus pacientes en todo el proceso de sus enfermedades.

Y si no se cambia en este sentido, podemos olvidarnos de la Sanidad Pública como la hemos conocido hasta ahora. Y cada vez habrá más distancia entre la Sanidad pública y la sanidad privada.

Nadie en el sector pretende sustituir a la Sanidad pública, ni nadie quiere que la privada sea la vía de acceso al sistema sanitario. Todo lo que ocurra será culpa de aquellos que quieran mantener el statu quo actual dentro del Sistema Sanitario Público

*** Juan Abarca Cidón es el presidente de la Fundación IDIS.

