Navidad en Zarzuela, el 'caso Kaili' y la canonización de Messi

Estamos acostumbrados a que, año tras año, los reyes nos feliciten las pascuas. Desde el principio fue así, y así sigue. A nuestra Casa Real le gustan los detalles elegantes y cumple rigurosamente con la tradición. Los Reyes, que entonces todavía eran los padres, felicitaban a la sociedad española con un retrato en el que todos posaban en dulce montón junto a una mesa en la que nunca faltaba el Nacimiento y detrás, un árbol de Navidad con toque anglosajón.

Pasado el tiempo, todo ha cambiado. Cambió el belén y todo su contenido sociológico, desde los humildes pastores a los suntuosos magos cargados de simbología. El Nacimiento se volvió más sencillo y a la vez más abultado. Y es que la familia real creció y se multiplicó, pero también dio marcha atrás y acabó en cuadro. Todos los años se daba de baja algún miembro, hasta que la familia quedó reducida a su mínima expresión y hoy es la que es.

Actualmente, la Navidad de los Borbón Ortiz es lo más laico que nos hemos echado a la cara. Ni unas figuritas de arcilla, ni un castillo de Herodes, ni un ángel anunciador asomándose entre las brumas de la noche, ni una virgen postparto. Todo lo más, unos christmas para el recuerdo (ahora que ya no recordamos nada): la adoración de los pastores y la adoración de los Magos. En el mundo católico no hay un solo templo sin sitio para estas estampas.

La felicitación que ofrece la Casa Real este año es una foto en la que la princesa Leonor y la infanta Sofía, abrazadas, juegan a recordar el verano y parecen felices. A su alrededor no hay muérdago ni acebo, ni árbol de Navidad con aires de grandeza. Sólo hojas muertas. Letizia de España, como me gusta llamarla a mí, nos felicita las pascuas con una amable postal de las niñas en temporada alta.

La de nuestra reina es una celebración exageradamente laica, porque hasta las reinas y los Papas ya son laicos. Y las princesitas no digamos. Con lo monas que estarían ellas vestidas de pastorcitas y llevando al portal una mantita bordada para ofrecérsela al Niño Dios.

Al estribillo: ¡Oh, laica Navidad…!

Eva Kaili

No soy una periodista avispada pero cuando el otro día me desayuné con la noticia de la detención de Eva Kaili, ex vicepresidenta de la Eurocámara, y demás compadres, sentí que nuevamente llovía sobre mojado. La vida es un dejà vu. Una vez más he tenido la impresión de que Agatha Christie corría por mis venas. Vuelve la historia, aunque hoy me cuesta recordar si fue en 2018 cuando Rusia asumió la responsabilidad de organizar el Mundial de Fútbol. Juraría que también entonces, chanchullos y sobornos iban a lo grande, aunque de no haber sido así, Putin habría tenido que suspender la guerra.

Rusia y Ucrania nunca se han caracterizado por su común amistad. Todo lo contrario. Cuando los jóvenes de Kiev se sientan a los pies del monumento erigido en honor de la amistad ruso-ucraniana, una corriente de repulsa les recorre el cuerpo de punta a punta.

Hace ya tiempo de aquellos enfrentamientos, cuando Rusia y Ucrania se molestaban mutuamente metiéndose el dedo en el ojo. Sin embargo, en febrero de 1918 se abrió la veda de los misiles y los señores de la FIFA organizaron el Mundial, reproduciéndose buena parte del mamoneo que después ha tenido lugar en Qatar.

El escándalo más sonado le ha correspondido a Eva Kaili, la ya ex vicepresidenta griega, y a su novio Francesco Giorgi, un eurodiputado guaperas y muy hábil en el manejo de las bolsas de basura. Una metáfora de infausto recuerdo para los españoles: aquí también utilizaron para cambiar de sitio el dinero.

Está asimismo detenido el eurodiputado Pier Antonio Panzero y el lobista Nicolo Figa-Talamanca. Unos continúan en prisión preventiva, mientras que otros, concretamente el lobista (amigo del presidente del PSG) permanece bajo arresto domiciliario.

Todo queda en casa. En la final de esta tarde se enfrentarán Messi contra Mbappé, compañeros en el PSG colonizado por la chequera de Qatar. El dinero puede con todo. He aquí el poderoso ejemplo del Mundial de las vergüenzas.

Lionel Messi

A estas alturas parece que todos están de acuerdo. Messi es el mejor futbolista del mundo. Así se lo propuso el padre cuando Leo empezaba a darle al balón, y así correspondió el chico, obediente como el que más. Jorge Messi pertenecía a esa clase de hombres que viven más pendientes de la profesión de los hijos que de la propia. Trabajaba en una fábrica de acero, pero le podía el deseo de que su niño se convirtiera en lo que a él le habría gustado ser. Eso también les sucede a los papás de los toreros, de los tenistas, los corredores de coches y así sucesivamente.

No sé si Leo tenía en las piernas la fuerza de Maradona o Di Stéfano, pero lo que le faltaba al hijo le sobraba al padre, de modo que entre los dos, con la interesada colaboración del Barça, completaron el cuadro. El resto era insistencia, afición y mucha calle. Los ojeadores buscaban futbolistas hasta debajo de las piedras. Los mejores siempre estaban en la calle. Salían como setas.

Un día, papá Messi comprendió que su hijo ya estaba listo para triunfar y se lo llevaron a la Masía de Can Barça que era un internado para aprender a darle al balón. Ya sólo le faltaba tomar la hormona del crecimiento y pegar el estirón.

Todo se fue cumpliendo según los planes de Leo y su papá. El chico se doctoró en fútbol, y para no ser menos que los demás, se tatuó el cuerpo de punta a punta. Así pasaron 20 años, como dice el bolero. Ya estaba listo para saltar al PSG, en París. Messi se había casado con una muchacha de Rosario con la que vivió en Barcelona y tuvo tres hijos. Todos fueron felices, en especial los niños, que no querían irse a París ni a tiros.

Messi fue una estrella en el Barça y ahora lo es en PSG y en el mundial de Qatar. Todo lo que toca lo convierte en oro, como Cristiano Ronaldo, aunque el argentino no ama tanto el dinero como su colega portugués. En el fondo Messi es un crío. Tiene mirada ingenua y sonrisa de dulce de leche, como los niños que creen eternamente en los Reyes Magos. Un día, en Qatar, se trastabilló y fue a chocar con un jugador holandés, que le devolvió una mirada canalla. Messi, queriendo ponerse chulo, lo miró y dijo: “qué mirás, bobo. Andá pa'allá.” Es el taco más gordo que ha salido de su boca.

Ibai Llanos

Ibai. Guillermo Serrano Amat

Ibai es un nombre sin santo. Significa río, pero no un río concreto, como el Tajo o el Guadalquivir, sino cualquier río del País Vasco, donde hay muchos, pero pequeños. Ibai significa río, en cambio, Ibaizábal quiere decir rio ancho, que suena a película del Oeste con indios dentro.

Ibai (Río) es un chico de veintitantos años que en los últimos años ha alcanzado mucha notoriedad. Es corpulento y apaisado, tragón como si no hubiera un mañana y simpático. Todo tiene su explicación: ponerse ciego a pochas o chuletones da muchas alegrías.

Ibai crece diariamente en todas las direcciones. Es youtuber, streamer, presentador de deportes electrónicos y actor de cine (modalidad cameos). Legiones de periodistas se disputan diariamente una entrevista suya. El último en conseguirla fue Luis Enrique, que también es un hombre de difícil acceso.

Ibai nació en Bilbao y vive cerca de Barcelona. Tiene 27 años y pesa 132 kilos. Tiene una novia misteriosa y más de once millones anónimos. Es el rey de Twitch. Confiesa que en su pasado hizo mucho deporte. Ahora no hace nada. Mejor dicho: ahora come.

El chico lleva una carrera plagada de éxitos, pero ahora se le acusa de haber cometido la gran “cagada”. Se trata de un fichaje de la organización KOI, fundada por Ibai y Gerard Piqué (todo en deportes electrónicos), que ha sido muy criticado en Twitter. Se trata de Ajromantto, recién incorporado al equipo de Ibai. Su afición al porno y sus actitudes misóginas y machistas han avergonzado a Ibai. No hay excusas, dice el youtuber.

