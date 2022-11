Irene Montero, sola ante el peligro

Los periódicos se han convertido en publicaciones especializadas sobre la ley de Irene Montero. La norma del Ministerio de Igualdad es ya como la mismísima Creación del Antiguo Testamento. Toda la política nace en ella. Toda la política se mide a través de ella: la salud del Gobierno, el arrojo de la oposición, la postura de los nacionalistas, la implosión de la izquierda, el devenir del poder judicial...

Vamos a empezar con Pedro Sánchez: al regresar de Bali, el presidente se ha encontrado en su huerto con una situación que no puede gestionar. A eso dedica su portada El Mundo. "Moncloa exhibe su impotencia ante las rebajas de condena a los agresores sexuales". Miembros del Ejecutivo admiten que la ley de Igualdad es "un callejón sin salida" y que Sánchez esperará a que se pronuncie el Tribunal Supremo.

El País ha elegido para su titular más importante precisamente al Supremo, que se dispone a resolver por la vía rápida sobre la ley del sólo sí es sí. "Su criterio marcará el camino a los demás tribunales". ¿Y si ese criterio coincidiera de repente con el de Irene Montero? ¿Se convalidaría a los jueces del Supremo la formación obligatoria con perspectiva de género?

El fiasco del 'sí es sí' tumba la estrategia de Sánchez de presentar la agenda legislativa como gran aval

"Pedro Sánchez, atenazado", titula EL ESPAÑOL, que explica el acuerdo de coalición que el PSOE firmó con Podemos. Es decir: el presidente no puede cesar a Irene Montero porque sólo manda sobre los ministros socialistas. A los ministros morados los elige Pablo Iglesias. Digo bien: Pablo Iglesias, no Ione Belarra. Eso está firmado y eso sólo puede romperse... rompiendo el Gobierno. Sin Podemos no hay Presupuestos y sin Presupuestos no hay legislatura.

Si Irene Montero quisiera marcharse, tendría que decidirlo ella misma. Y cada vez encuentra menos apoyos en la izquierda. ABC recoge las críticas a la ministra del juez Yllanes, que es vicepresidente de Baleares y miembro de Podemos. Aquí tengo una duda: si es juez, entiendo que es fascista y machista; pero como también es de Podemos, ¿eso lo anula?

Ya no son solo políticos o jueces quienes piden la dimisión de Montero. Leo, por ejemplo, la columna en La Razón de Sandra Golpe, "sí, sí, la del telediario", que diría mi abuela: "Si un edificio se cae, uno pide cuentas al arquitecto. Si una ley tropieza tan estrepitosamente, la ministra del ramo tendría que apresurarse a presentar su dimisión y, antes de eso, deshacer el entuerto".

Alsina, ayer en el monólogo, hablabas de la responsabilidad legislativa de todos y cada uno de los diputados. Es curioso. Matan por ir a la televisión, pero ahora están todos metidos debajo del escaño, como aquel día que uno con bigote entró en el Congreso y...

Sí se posicionan estos diputados camuflados en las marcas de sus organizaciones. El Confidencial: "Todos los partidos que votaron con el Gobierno la ley del solo sí es sí piden ahora corregirla. Grupos como ERC, Bildu, PNV o Ciudadanos asumen la "equivocación" en la tramitación de la norma y ven correcto que vuelva al Congreso para mejorarla pese a la cerrazón de Podemos".

El Mundo y ABC recogen conversaciones con víctimas que están viendo cómo se rebajan las penas a sus agresores. Recordaréis que la ley de Irene Montero nació, entre otras cosas, tras la sentencia contra los miembros de La Manada. Uno de ellos va a solicitar la reducción de su condena. La abogada de la víctima asegura que su defendida ha sufrido un mazazo al conocer esta noticia.

Os preguntaréis qué dice Feijóo. No está diciendo demasiado, o por lo menos no está consiguiendo hacerse escuchar. Eso es lo que se le achaca desde los medios tradicionalmente más elogiosos con la oposición. Leo un fragmento de una columna interesante que publica hoy Ignacio Camacho: "El partido de la alternativa tiene el deber de hacerse notar con mayor beligerancia política. El deber de tomar la iniciativa en el debate y situarse en primera línea, no esperar a que la victoria ruede a sus pies como una fruta caída. La impresión general es que, en medio de una coyuntura perturbadora, la principal fuerza del centro-derecha se ha encogido".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

Sigue los temas que te interesan