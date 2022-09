Rusia inédita: la noche de los corresponsales

Esta es la historia de un ruso que está jugando una partida de mus y dice: "Lo de la guerra nuclear no es un farol". Ahora estamos en ese instante [y los instantes se pueden hacer eternos] en que Vladimir Putin tiene que levantar las cartas. Ayer anunció la movilización de 300.000 personas más y hoy las portadas de los periódicos recogen las primeras consecuencias. Primero describo las fotografías: imágenes hasta ahora casi inéditas. Ciudadanos zarandeados por la policía, detenidos, gritando no a la guerra.

Vamos con los corresponsales, las líneas escritas al pie del terreno. Javier García Cuesta, desde Moscú para El País: "Más protestas, más represión. Miles de ciudadanos desafiaron anoche el riesgo de manifestarse en Rusia, que puede implicar penas de cárcel y ser enviado al frente. Salieron a la calle contra el decreto que permite una movilización para la guerra. La policía detuvo a más de 1.300 personas. En las calles también es visible la Rusia que apoya a Putin y grita 'traidores' a los manifestantes".

Xavi Colás, desde Moscú para El Mundo, ¡parece una canción de reguetón!: "Miles de rusos se lanzan contra Putin por enviarles a la guerra. Pocas horas después ya atardecía en Novosibirsk (Siberia), pero la plaza Lenin estaba más viva que nunca con protestas contra la guerra. '¡Yo no voy a morir por Putin ni por ti! ¡Esto es una mierda y lo sabéis!', gritaba un joven a metros de la policía. A los pocos minutos se lo llevaron detenido. Como piezas de dominó, las mismas escenas se fueron repitiendo desde la parte más oriental hasta Moscú y San Petersburgo. Más de un millar de personas fueron detenidas".

ABC aporta un detalle revelador: además de que se hayan agotado todos los vuelos para salir de Moscú, se han disparado las búsquedas en Google sobre cómo autolesionarse sin dolor, cómo, por ejemplo, romperse un brazo sin dolor. Parece que el pánico comienza a cundir en la sociedad rusa ante el riesgo de que Putin extienda todavía más la movilización al frente. El País lleva una entrevista con Ji Wu, presidente de la sociedad china de investigación espacial: "Habrá gente viviendo en la luna en menos de veinte años". Si esto sigue así, habrá gente antes del fin de semana.

Quien está a punto de pegar el portazo es el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Cuenta María Peral en EL ESPAÑOL, la sala de lo Peral, que "a la vista de la desidia del PP y el Gobierno", ha empezado a buscar un despacho de juez raso. "Ha sido visto este miércoles recorriendo los despachos de la Sala que se encuentran libres con la finalidad de elegir uno de ellos".

Ahí va algo profundamente inquietante sobre el resultado de la guerra que se libra en Ucrania. Ha dicho Sánchez en Nueva York: "El presidente ruso ya sabe que está perdiendo la guerra". Scariolo era un mal entrenador de baloncesto y el PSOE jamás pactaría con Podemos. Saquen ustedes las conclusiones.

ABC publica una entrevista a Macarena Oloni. Es difícil quedarse con un titular: "Escucho lo mismo de gente que ha dejado Vox: falta de respeto y democracia interna". "Cuando pedí reunirme con Abascal, se activó mi linchamiento, la maquinaria de triturar carne". "¿Santi está negando mi enfermedad? Si es así, me gustaría que lo dijese abiertamente". Pero lo mejor de todo es, sin duda, la primera respuesta: "No creo que exista una crisis en Vox, a mí no me consta". Si realmente quiere quedar con Abascal, le aconsejaría que lo intentara por Tinder y con foto y nombre falso.

Portada de La Razón: "España lidera el alza de la presión fiscal en los 34 países de la OCDE". El Confidencial: "Galicia y Castilla y León no tocarán el impuesto de patrimonio pese a la ofensiva fiscal del PP. Murcia sigue la estela de Andalucía y Madrid y plantea la supresión del tributo para atraer a grandes contribuyentes".

Si empezaba con la historia de un hombre misterioso, Vladimir Putin, termino con la de otro hombre misterioso, Mariano Bacigalupo, el marido de la vicepresidenta Teresa Ribera. Al leer la columna de John Müller en ABC, me quedo con la sensación de que Bacigalupo nos está Bacigalupando un poco a todos. Era consejero de la CNMC, donde sus decisiones recaían, casi en un 100% de los casos, en empresas reguladas por su mujer. Ahora, nombrado consejero de la CNMV, dice Müller, puede que sólo en algún caso las compañías sobre las que decida estén afectadas por decisiones de Ribera. La situación objetivamente ha mejorado.

