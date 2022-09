"Queridos políticos, iréis al infierno"

Hay dos asuntos que están en todas las portadas. El primero, la inflación. Leo en El País: "El precio de los alimentos se eleva a un ritmo récord del 13,8%. Harina, mantequilla y pasta, los productos que más se encarecen. La inflación alcanza cotas históricas en lo más básico de la cesta de la compra". El Mundo: "La inflación impacta de lleno en los alimentos sanos y aboca a los vulnerables a la dieta basura. La bollería y el chocolate, lo que menos se encarece". La Razón: "La cesta de la compra y la luz mantienen desbocado el IPC".

Pero la portada más actual, la que mejor lo que está sucediendo es ésta de Hermano Lobo, del 10 de noviembre de 1973. Viñeta de Manolo Summers. Dos personas charlando. Dice una: "Yo comprendo que suba la gasolina por lo de la guerra esa de Israel –de Ucrania, diríamos nosotros–, pero, hombre, lo del aceite...". Le contesta la otra: "Es que seguramente sea del huerto de los olivos".

La guerra de Ucrania también suscita grandes titulares esta mañana debido al vuelco que, parece, se ha producido. Los rusos pierden terreno. Hoy sabemos que existen en Moscú dos tipos de críticos a Putin. Ayer hablábamos de los concejales que le pedían dar marcha atrás. Hoy lo hacemos de los dirigentes que le piden que vaya más allá, que decrete la "movilización general". Fijaos en lo que dice el bueno de Guennai Ziuganov, líder del Partido Comunista: "Es una guerra, no una operación especial. Hace falta una movilización general". O el siempre simpático Mijail Sheremet, miembro del Comité de Seguridad: "Sin la movilización total, no lograremos los resultados adecuados".

El País ha logrado hablar por teléfono con uno de los concejales contrarios a la guerra. Dice: "Si quieren castigarnos, ninguno de nuestros argumentos será válido". Se despide con un refrán ruso: "Nadie está a salvo de la cárcel o de la pobreza".

Vamos ahora con el funeral de la Reina de Inglaterra. Los españoles somos expertos en onanismo. Se ha muerto Isabel II, pero sólo hablamos de Juan Carlos I. Algunas noticias al respecto. El Independiente: "Juan Carlos I filtró su presencia en Londres a los medios para forzar a Zarzuela a que lo hiciera oficial". EL ESPAÑOL: "Don Juan Carlos dijo que no iría a Londres, pero cambió de idea al ver la reacción del Gobierno. Cuando le llegaron los comentarios de Moncloa, se agarró un rebote". Al parecer, Sánchez trabaja a contrarreloj para que Felipe VI y el Emérito no coincidan en Londres. Nada de fotos.

Es muy interesante el debate que se ha abierto entre los periódicos acerca del viaje de Juan Carlos I a Londres. ABC, en su editorial, dice: "Don Juan Carlos no solo puede ir, sino que debe ir". Así, sin paños calientes. El Mundo, en el suyo, también apoya su asistencia, pero luego matiza y le pide "prudencia".

Por cierto, ¿os gustan las Cuatro estaciones? No hay maldad en la pregunta. Así se titulará la serie documental sobre Pedro Sánchez. El único presidente que ha publicado un libro, sin escribirlo, en el ejercicio de su cargo, nos brindará su documental casualmente en 2023, año de las elecciones autonómicas y municipales. Revela ABC que el PP ha preguntado en el Congreso por la pasta que ha costado. "Lo que yo quería era tomar una trama convencional y rodarla de forma totalmente distinta, como nunca se había hecho", podría responder Sánchez al modo de Jean-Luc Godard, el mítico director de cine, que ha muerto a sus 91 años por técnica de suicidio asistido.

Anoche, hubo entrevistas en la tele a Sánchez y Feijóo, pero apenas han dejado rastro en los periódicos de esta mañana. Parece que la gente, y los periodistas, está cansada. Como por ejemplo, Luis Landero. El escritor acaba de recibir la medalla de Extremadura. En el discurso oficial, cuenta la columna de García Reyes en ABC, con todos los políticos mirando, Landero dijo: "Queridos políticos, iréis de cabeza al infierno. Pero no por haber sido perezosos, bebedores o puteros o codiciosos o serviles o cobardes o descreídos. No, eso Dios lo perdona. Iréis al infierno por no haber traído a Extremadura el tren que Extremadura merece. Queridos políticos, en confianza y cordialmente: sois unos canallas".

Termino con la encuesta que publica hoy El Confidencial: PP (130), PSOE (94), Vox (54), Podemos (25). Sánchez no podría revalidar su mayoría con los nacionalistas y la única fórmula aritméticamente posible sería la de un pacto entre Feijóo y Abascal.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

