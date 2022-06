Un alcalde sin nada que ofrecer

Sólo falta un año para las elecciones de 2023. José Luis Martínez-Almeida lleva ya tres años gobernando y en este momento toca hacerse algunas preguntas. ¿Qué proyectos ha puesto en marcha el gobierno para modernizar la ciudad? ¿En qué ha mejorado tu vida como vecino el gobierno municipal? Preguntas con difícil respuesta, ya que la falta de ideas e iniciativas de Almeida es total.

Una ciclista cruza Sol, en Madrid. EFE

Y es que Almeida se ha dedicado estos años a cualquier cosa menos a gobernar. Se ha dedicado, básicamente, a ser portavoz nacional del PP de Pablo Casado, a las guerras internas de su partido, a criticar al Gobierno nacional o a insultar a la oposición.

Unas disputas de las que, además, no ha salido bien parado. No olvidemos que fue durante años el fiel escudero de Casado para luego “cambiar de chaqueta” en tiempo récord, lo que le ha sumido en una gran soledad en su partido.

En cualquier caso, Madrid ha sido algo completamente secundario en su orden de prioridades y la gestión, sólo esa cosa aburrida que se hace entre apariciones en televisión.

"Son tres años en los que no se ha creado ningún carril bici, no hay peatonalizaciones relevantes, no se ha mejorado el transporte público, no se han construido nuevas escuelas infantiles"

Madrid vive una situación de parálisis. Ha frenado su modernización y está perdiendo el tren que sí han cogido otras capitales. El gobierno de la ciudad permanece suspendido en el tiempo viendo desde lejos cómo pasan cosas a su alrededor y cómo los gobiernos de otras grandes capitales sí encaran de forma valiente los grandes retos del siglo XXI: lucha contra el cambio climático y movilidad sostenible, políticas de igualdad y diversidad, digitalización, fortalecimiento del transporte público, reequilibrio territorial….

El alcalde no sólo no tiene un papel relevante en los debates que marcarán las ciudades del siglo XXI, sino que estamos perdiendo una posición de vanguardia en muchos temas. Como la lucha por los derechos LGTBI. Y eso sin tener todavía a Vox en el gobierno, la única opción que podría tener para mantener la alcaldía si consiguen sumar entre ambas fuerzas.

Son tres años en los que no se ha creado ningún carril bici, no hay peatonalizaciones relevantes, no se ha mejorado el transporte público, no se han construido nuevas escuelas infantiles más allá de las que ya estaban en marcha, en los que se han frenado las políticas de apoyo a los barrios del sur y del este, en los que no se ha avanzado nada en políticas de rehabilitación.

Tampoco se ha avanzado nada en políticas de emancipación de los jóvenes. De hecho, se han iniciado muchas menos viviendas públicas que en el mandato anterior (800 viviendas de Almeida frente a las 4000 de Manuela Carmena).

Y este es quizá el principal reto que tenemos los representantes institucionales. Garantizar el derecho al futuro de los más jóvenes. Conseguir que se puedan emancipar antes de los 30 años.

"En Sanchinarro sigue sin haber centro deportivo ni mercado municipal. En el Cañaveral también faltan los más mínimos servicios públicos"

Los nuevos barrios van a tener que seguir esperando a la construcción de servicios públicos educativos y sanitarios imprescindibles para sus vecinos. La ciudad sigue creciendo sin plan ni criterio. Los vecinos llegan y pagan sus impuestos. Pero la Administración de Almeida no construye los servicios y el transporte necesario para la vida cotidiana.

En Sanchinarro sigue sin haber centro deportivo ni mercado municipal. En el Cañaveral también faltan los más mínimos servicios públicos, son 10.000 personas sin centro sanitario ni colegio público. En el Ensanche de Vallecas tuvieron que esperar más de una década a que el gobierno progresista construyera un polideportivo, zonas infantiles o desbloqueara el parque de la Gavia.

Por no hacer, no ha cumplido ni su gran promesa electoral. No habrá soterramiento de la A5. El proyecto espera en un cajón, como tantas y tantas cosas, mientras Almeida arrastra los pies inaugurando obras que se iniciaron en nuestro mandato e intentado que parezca que hace algo.

"Madrid merece que nos la tomemos en serio. Que seamos capaces de construir un proyecto modernizador, transversal y alineado con el resto de capitales europeas"

Nada de nada, salvo algunos ejemplos en los que se han dado pasos atrás. Madrid Central, la zona de bajas emisiones más eficaz de Europa, no sólo no crece, sino que se recorta sin alternativas serias a medio plazo.

Madrid no necesita guerras ideológicas, sino proyectos de futuro. Nuestra ciudad tiene que dejar de ser una pieza más en el tablero nacional de las batallas entre partidos.

La ciudad merece que nos la tomemos en serio. Que seamos capaces de construir un proyecto modernizador, transversal, alineado con el resto de capitales europeas, en las que todo tipo de gobiernos formados por verdes, liberales y socialdemócratas han construido una agenda urbana común.

Más Madrid es una fuerza en constante crecimiento y consolidación en los últimos años. Hemos conseguido construir una organización eficaz, que conoce cada barrio de la ciudad, y con equipos técnicos con capacidad de gobierno y de propuesta.

Aceptamos el reto de liderar la alternativa a la parálisis y de lanzar un gran proyecto de modernización para Madrid en 2023. Queda un año. El cambio cada vez está más cerca.

*** Rita Maestre es portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.

Sigue los temas que te interesan