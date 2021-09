El declive de Occidente

La empatía. Meditar. Reinventarse. Fluir. El ayuno intermitente. Esto no, lo siguiente. El poliamor. La ropa deportiva. El chandalismo. El calzado con plataforma. Los museos de arte contemporáneo. Los libros de autoayuda. La depilación masculina. El Satisfyer. Las señoras que no se tiñen las canas. La histeria climática. El buenismo. Los millennial. Los patinetes eléctricos. Oye, Siri. El veganismo. La quinoa. Gluten free. Las tostadas con aguacate. El cruasán integral. La carne sintética. Los alimentos quilómetro cero. El yoga. La ginebra sin alcohol. Los vinos de autor. El jarabe de vinagre de Módena. El tuteo. El lenguaje inclusivo. Las oenegés. Fairplay. Las camisetas imperio. Las camisetas de la RDA. El póster del Che. Yo te creo. #MeToo. La copa menstrual. Los animalistas. Los antitaurinos. Los infantes tiranos. Pasar de curso sin aprobar. La equidistancia. La memoria histórica. La cultura de la cancelación. La autocensura. Los youtubers. Los trending topics. Las videollamadas. El coulant de chocolate. El gintonic con tropezones. Los abstemios. El hombre blandengue. Las empoderadas. El fin del piropo. El destierro del sujetador. El burka. Like. Los bazares chinos. Las peluquerías chinas. El Partido Comunista Chino. La república independiente de tu casa. La Wikipedia. La publicidad emocional. Las apps de citas. Currárselo. Doscientos por cien. El género no binario. Cari. Detox. La comida sana. La cerveza artesanal. Lo eco. El ramen. Premium. El running. El crossfit. La perspectiva de género. Las asambleas universitarias. Las ciclogénesis explosivas. El gazpacho de sandía. Los makis. Las esferificaciones. Las cocinas a la vista. Los menús con maridaje. Botellón. Las líneas aéreas low cost. Los afterwork. Los anglicismos. La serie que te has perdido. Las precuelas cinematográficas. Los talent show. El trap feminista. El rock català. Los tatuajes. Los piercings. El orgullo sexual. La estelada. Las lenguas inventadas. Los nombres propios cantonales. Tú sí que vales. Las gafas de pasta de colorines. El pacifismo. La política exterior estadounidense. El VAR. El ojo de halcón. Los nuevos deportes olímpicos. Los actores que aleccionan. Los pelmas subvencionados. Los monologuistas. Los pancarteros con acta de diputado. El folclore identitario. Las minorías autoritarias. El nacionalismo. Los burgueses antisistema. El cultivo de la fealdad. El pesecé. Las zonas de baja emisión. El carril bici. La demagogia rampante. La posverdad. Ada Colau.

Carlos García-Mateo es escritor.