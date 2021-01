¿Cómo intenta convencernos el populismo de que el Zendal de Ayuso es Mordor?

1. "El sindicato MATS llama a concentrarse contra los traslados forzosos al Zendal" (Telemadrid)

¿No será este MATS el mismo Movimiento Asambleario de Técnicos Sanitarios, afín a Podemos, que en las elecciones sindicales de mayo de 2019 quedó fuera de la mesa sectorial del Servicio Madrileño de Salud al no alcanzar siquiera el 10% mínimo de los votos? ¿El mismo MATS que promovió las mareas blancas durante años y que desapareció como por arte de magia cuando Manuela Carmena llegó a la alcaldía?

2. "El Zendal da miedo"

Como decía Jaime Clemente en Twitter, qué extraño tenerle miedo a un lugar en el que se salvan vidas. Sobre todo teniendo en cuenta esos 80.000 muertos por la Covid que llevamos acumulados en España con el populismo en la sala de máquinas del Gobierno.

3. "El Zendal está lejos y hay que coger el metro para llegar a él"

Cuando gobierna la izquierda, los hospitales de 80.000 m2, 1.000 camas y 48 puestos de cuidados intensivos te los construyen en la puerta de tu casa en el barrio de Lavapiés, en el hueco que queda entre el locutorio y el bar, para que puedas llegar a él rodando. O dejándote caer directamente desde tu cama al vestíbulo de entrada.

4. "La comida tiene moho"

Son órdenes directas de Isabel Díaz Ayuso, que disfruta torturando a los pacientes. También suele despertarles por sorpresa a las 4:00 de la madrugada con el Angel of Death de Slayer sonando por los altavoces a todo trapo. "El speed metal cura la Covid, matao" suele escupirle la presidenta a los que se quejan del trato.

5. "El Zendal no tiene paredes"

El techo se sostiene con moho.

6. "Los profesionales prefieren irse a otra comunidad antes que quedarse en el Zendal"

¿A este otro hospital de emergencias, por ejemplo, y por comparar servicios hospitalarios equivalentes?

La Junta de Extremadura ha solicitado a Defensa la colaboración para la cesión e instalación 150 camas en el IFEBA (Institución Ferial de Badajoz), por la incidencia de COVID en esa Comunidad.



7. "La comida no es muy buena"

No como la comida de los hospitales públicos de las comunidades gobernadas por La Gente ©, que lucharán este año por su tercera estrella Michelin. Cualquier español que haya pasado por un hospital (o por un avión) sabe que lo que ahí se sirve es bocato di cardenale porque, evidentemente, la prioridad de los sanitarios no es curarte, sino que acaben escribiendo de ellos en Cocinillas.

8. "No hay máquinas de café"

Ah, haberlo dicho antes. ¿Un hospital de emergencias que se inauguró hace apenas unas semanas y que todavía no tiene maquina de café para la pausita que establece el convenio? Pues que lo derriben.

9. "El Zendal no tiene puerta"

Juro que esta la leí en Twitter, pero no he sido capaz de encontrar el tuit. En cualquier caso, es muy probable que la queja sea cierta y que los trabajadores y los pacientes sean arrojados desde un helicóptero cada mañana en ese hospital sin paredes ni techo ni puertas. Lo raro es que, con lo ventilado que debe estar el Zendal, haya moho.

10. "Sufre desabastecimiento de dexametasona, el único fármaco que se ha demostrado que es eficaz"

Es mentira por partida doble. En primer lugar, porque no ha faltado dexametasona. En segundo lugar, porque según José Ramón Arribas, jefe de sección de Enfermedades Infecciosas del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz, "esta enfermedad tiene dos fases: una primera fase viral y una segunda fase de reacción inflamatoria exagerada que provoca que muchos pacientes necesiten oxígeno, y es en esta última en la que funciona la dexametasona. En cambio, es perjudicial en los pacientes que están al principio de la enfermedad". La autora de la frase que encabeza este punto es Mónica García, de Más Madrid.

11. "Los carritos de parada cardíaca están vacíos"

El Zendal es, además de un hospital de emergencias polivalente, el almacén central del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que abastece de material sanitario a todos los hospitales de la red. El Zendal cuenta además con un servicio de farmacia. Resulta difícil creer que el Zendal carezca de material, pero, en cualquier caso, ¿quiénes son los encargados de llenar esos carritos con el material adecuado? ¿Quizá los mismos que luego los fotografían vacíos? Lo explica en el siguiente vídeo Fernando Prados, coordinador general del Zendal.

12. "Los sanitarios están en pie de guerra"

Lástima que luego las televisiones sólo puedan entrevistar a una de ellas, siempre la misma. Al menos la enfermera Flora ya tiene recambio y puede descansar de vez en cuando.

Las enfermeras que en vez de estár trabajando, están en todas la Cadena de Tv criticando el Hospital Zendal.



13. "El laboratorio está lejos"

Ni que los sanitarios llevaran las muestras a pie. Cada día cientos de hospitales españoles, públicos y privados, envían miles de muestras a laboratorios que están a decenas e incluso a cientos de kilómetros. Los resultados llegan en 24 horas gracias a ese milagro de la tecnología llamado wifi. Eso es lo habitual, no que un hospital tenga el laboratorio a 50 metros.

14. "Los sanitarios se niegan a trabajar en el Zendal"

¿Y alguien puede imaginar, como dice Juanma del Álamo, alguna razón por la que no se nieguen sin embargo a trabajar en el mucho más precario hospital de campaña de La Fe de Valencia? Un hospital que ha sido calificado de "muy inseguro" por el propio comité de prevención de riesgos laborales del Departamento de Salud de La Fe. A ver si el problema no va a ser la calidad del hospital, sino el color político de quien lo ha construido.

15. "Los pacientes han de caminar para llegar al lavabo"

Todo el mundo sabe que en los hospitales de emergencias hay un lavabo con bañera de hidromasaje junto a cada cama. Quizá el populismo de extrema izquierda está confundiendo el Zendal con la Ruberlingrado, donde les atienden a ellos.

16. "No hay suficiente personal"

Nunca hay suficiente personal según esos sindicatos de la oposición cuya solución a cualquier problema es "contratar más personal". El mismo personal que no contratan ellos cuando gobiernan, por cierto. Que a nadie se le ocurra, en fin, relacionar esos hipotéticos problemas para cubrir las plazas con el clima de histeria absurdo e irresponsable generado por algunos sindicatos contra el Zendal en plena pandemia.

17. "Un día se estropeó el agua caliente"

Si en un hospital de emergencias construido en tiempo récord el único fallo que la oposición ha encontrado (más allá de la falta de paredes) es que un día se estropeó el agua caliente, vayamos todos los madrileños a frotar los números de la ONCE en el Zendal porque lo ha bendecido la Virgen María en persona.

18. "No limpia nadie"

Eso es, obviamente, una fake new de las que avergonzarían hasta a los hackers rusos que trabajan para el Kremlin reventando elecciones. Pero, en cualquier caso, ahí va una de esas noticias que le pasó desapercibida a Podemos en una ciudad en la que, por cierto, gobiernan ellos, capital de una comunidad en la que, por cierto, gobiernan sus socios: Hallan a un anciano que llevaba tres días muerto en un lavabo del Hospital de Vall d'Hebron (La Vanguardia).

19. "No hay quirófanos"

No los hay porque es un hospital de emergencias preparado para la emergencia actual. Es decir, la pandemia de Covid. Como ha explicado el coordinador general del Zendal, este hospital se ha preparado para las necesidades que han demostrado los pacientes (leves) de Covid, que no necesitan quirófanos. En el IFEMA, por ejemplo, sólo lo necesitó una paciente que sufría apendicitis. Es algo habitual en muchos hospitales que tampoco tienen quirófanos, como el de Guadarrama o tantos otros. Cuando llega un paciente que necesita quirófano, se le traslada hasta un hospital de mayor tamaño que sí lo tiene. Es un hecho habitual, no una carencia estructural del Zendal.

20. "No tiene todos los especialistas que sí tiene un hospital convencional"

Porque no lo es. El Zendal es un hospital temático. Véase la respuesta anterior.

21. "Cuando pase la epidemia, ¿para qué servirá el Zendal?"

El Zendal es un hospital polivalente diseñado para adaptarse a las necesidades concretas de diferentes tipos de emergencias (atentados, epidemias, desastres naturales). Por eso cuenta con salas polivalentes de curas transformables en quirófanos o en zonas de cirugía mayor. Ahora mismo, el Zendal está adaptado a la emergencia actual, que es una epidemia vírica.

22. "No tiene salas de docencia ni personal especializado en niños"

Porque es un hospital de emergencias, no una escuela ni una guardería.

23. "El Zendal no tiene TAC"

¿Seguro?

24. "El TAC no funcionó correctamente un día"

Es extraño. ¿Cómo puede funcionar mal un equipamiento del que carece el Zendal?

25. "La Comunidad demuestra falta de respeto por los sanitarios que rechazan acudir a su puesto de trabajo en medio de una pandemia"

No, si te parece les regala un jamón por dejar abandonados a los ciudadanos en plena pandemia. Lo que hay que leer.

26. "La Comunidad ha ordenado que aquellos que rechacen ser trasladados al Zendal no sean contratados en ningún otro hospital de la red pública"

Que esto provoque escándalo demuestra que el sentido común es el menos común de los sentidos. Se trata de gente que ha demostrado darle más importancia a sus prejuicios ideológicos, o incluso a su comodidad personal, que a sus responsabilidades profesionales. Si se ha de regular de forma diferente la objeción de conciencia para amparar este tipo de renuncias, que se haga. Pero mientras tanto, la única respuesta sensata de una Administración debería ser esta.

27. "Decir que el Zendal es el mejor de los hospitales de emergencias que se han construido en España durante la pandemia supone un menosprecio por los hospitales que no son tan buenos"

Al que suspende todas las asignaturas le suelen incomodar mucho los halagos al que las aprueba todas. Es ley de vida.

28. "El Zendal no tiene pacientes"

El Zendal cuenta en la actualidad con 371 pacientes, un 10% de los ingresados por Covid en Madrid, y ha atendido a casi mil personas desde su apertura. Según los cálculos de EL ESPAÑOL, si la pandemia sigue su ritmo de propagación actual, el Zendal alcanzará su punto de máxima ocupación en dos meses. Esta crítica, de hecho, se lleva haciendo desde incluso antes de que el Zendal se inaugurara. ¿Qué pretendían, que la Comunidad tirará a los enfermos en un descampado y construyera el hospital a su alrededor?

29. "El Zendal era innecesario"

Esta es la crítica más irresponsable, con diferencia, de todas las incluidas en este artículo. Seis comunidades se han visto obligadas ya a abrir hospitales de emergencia a remolque de IFEMA y del Zendal. La Comunidad de Madrid está acostumbrada a ser criticada por sus iniciativas (las FPP2, los test de antígenos o la petición de que el sector privado participe en la vacunación) para ver luego al resto de comunidades seguir su ejemplo y convertir como por arte de magia lo que antes era irresponsable e incluso criminal en necesario, inteligente, sensato y, sobre todo, obligatorio.

30. "Un paciente sufrió un paro cardíaco tras caerse en el baño"

Agitprop de todo a 100.