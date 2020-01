Guía de la sesión de investidura: cómo traducir al español recto las afirmaciones de Sánchez

1. "Nadie va a romper España y nadie va a quebrar la Constitución"

No les quepa la más mínima duda de que vamos a romper España, pero antes romperemos la Constitución porque así nos será más fácil romper España luego.

2. "Un agradecimiento a mi partido, el PSOE. Gracias, compañeros y compañeras, por la enorme confianza que depositáis en mí"

Si a alguno de vosotros se le está pasando por la cabeza hacer un tamayazo, que se lo piense dos e incluso tres veces.

3. "Con los resultados de las últimas elecciones, y una vez manifestada la posición de cada formación, no cabía otra mayoría que la que hoy presentamos"

Existían claras mayorías alternativas a la de PSOE, Podemos y los separatistas, pero este ha sido siempre nuestro plan. Albert Rivera tenía razón, pero por suerte nos hemos librado ya de él.

4. "El PSOE es, como dicen sus siglas y acredita su historia, un partido español"

El PSOE ya no es, como dicen sus siglas y acredita su historia, un partido español.

5. "Los ciudadanos nos están reclamando una España que conviva con moderación y no una España de exclusión y radicalismo"

Y por eso formamos gobierno con los radicales de Podemos y con el apoyo de ERC y Bildu.

6. "Del otro lado, una coalición curiosa y variopinta liderada por el PP, en la que figuran desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda antisistema catalana, el independentismo unilateral y los restos de Ciudadanos"

En oposición a una coalición de extraordinaria homogeneidad formada por populistas, comunistas, chavistas, malversadores, etarras, ultraderechistas, cantoneros, defraudadores, supremacistas, ágrafos, arribistas, carlistas y golpistas.

7. "Creemos en una economía social de mercado; pero no creemos en una sociedad de mercado"

Vamos a acabar con la libertad de mercado.

8. "Es rotundamente falsa la concepción neoliberal para la que la sociedad no existe y que solo toma en cuenta a individuos y familias"

En realidad, la concepción liberal es la de una Nación formada por ciudadanos libres, iguales y soberanos, pero mi público desconoce ese tipo de sutilezas políticas y jurídicas, así que… ¿qué más da?

9. "Es evidente que los sentimientos no pueden imponerse por la fuerza"

Salvo en Cataluña y el País Vasco. Ahí, ancha es Castilla. Nuestro compromiso es que no dejaremos de mirar hacia otro lado ni un solo minuto durante los próximos cuatro años.

10. "Y estos sentimientos pueden tener mayor o menor fundamento racional, pero son innegables"

Qué importa que los nacionalistas catalanes se hayan inventado una nación que no ha existido jamás. Las alucinaciones colectivas también deberían ser fuente de soberanía.

11. "Esta es una crisis heredada, de la que ya advirtió el PSOE estando en la oposición"

A mí que me registren. Yo sólo pasaba por aquí. ¿PSOE? No me suena.

12. "Llevamos demasiado tiempo con querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso"

Que quede claro que estoy hablando de PP y Ciudadanos, no de los nacionalistas catalanes.

13. "Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto"

Los delitos de la Generalidad y de los partidos y las asociaciones nacionalistas afines deben quedar impunes. Los políticos y sus desvaríos están por encima de la ley.

14. "La ley por sí sola tampoco basta"

Los españoles demócratas vais a vivir a partir de ahora como han vivido durante cuarenta años los catalanes constitucionalistas: olvidados por la ley y al albur del capricho del cacique que en ese momento ocupe la Moncloa.

15. "Permitiendo dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española"

Habéis herido los sentimientos de los golpistas y los malversadores catalanes, jueces canallas.

16. "Necesitamos más que nunca sentarnos a hablar. Precisamos más que nunca del diálogo"

Salvo con PP, Ciudadanos y Vox. Con esos no hay diálogo posible, sólo cesión gratuita de votos.

17. "España necesita que se rompan los bloques"

Y por eso nos hemos atrincherado en un bloque junto a la extrema izquierda y los nacionalistas, y rechazado cualquier tipo de pacto con el centro y el centroderecha.

18. "El libre desarrollo de las identidades nacionales"

No sólo vamos a permitir, sino que vamos a incentivar el enfrentamiento entre ciudadanos españoles por motivos de sexo e ideología, pero sobre todo por su comunidad de origen.

19. "Decimos no a la gestación subrogada"

En tu cuerpo manda Podemos.

20. "La nueva Ley de Educación debe garantizar la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo"

Vamos a destrozar la vida de los alumnos con necesidades educativas especiales sacrificándolos en el altar de teorías pedagógicas delirantes que no soportan el más mínimo escrutinio del sentido común.

21. "Vamos a frenar las subidas abusivas de los alquileres poniendo techo en zonas de mercado tensionado"

Vamos a provocar una subida estratosférica de los precios de los alquileres intentando que funcionen las mismas estrategias de control de precios que han fracasado históricamente en todos los lugares en los que se han aplicado con anterioridad.

22. "En materia de alquiler turístico, reforzaremos las potestades de las comunidades de propietarios para que puedan condicionar el ejercicio de esa actividad"

Vamos a bloquear la única fuente de ingresos para decenas de miles de pequeños propietarios y actuar contra el turismo, una de las principales industrias españolas.

23. "Declararemos el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio"

Vamos a romper el pacto del 78, el de la reconciliación entre españoles. Volveremos a las víctimas de primera (las del franquismo) y las de segunda (las del Frente Popular, las del nacionalismo y las del comunismo). Volveremos, de nuevo, a las dos Españas.

24. "El Gobierno aprobará una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituya a la Ley Mordaza, para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica"

Salvo si eres un anciano que te manifiestas frente a la sede del PSOE con una bandera de España.

25. "Dentro siempre del respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra las fake news"

Crearemos un monopolio estatal dedicado a la producción de fake news. Crearemos un Ministerio de la Verdad y promulgaremos un nuevo delito penal que castigue cualquier tipo de información verídica que perjudique o pueda perjudicar las mentiras oficiales distribuidas por los medios afines.

26. "La España de las autonomías es una realidad incuestionable y consolidada que no admite marcha atrás"

Sólo admite marcha adelante. Incluso pasando por encima de la Constitución.